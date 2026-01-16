LUYUAN fait ses débuts à Bangkok en qualité « d'ambassadeur des échanges entre les jeunes Chinois et les jeunes Thaïlandais », favorisant les liens d'amitié

BANGKOK, 16 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Une flotte dynamique de scooters électriques, à l'effigie du panda géant chinois « Upanda », a envahi les rues de Bangkok aujourd'hui, marquant le lancement officiel de l'échange culturel « Boundless Creativity • Youth Link » entre les jeunes Chinois et les jeunes Thaïlandais. Le groupe LUYUAN, l'un des principaux fabricants chinois de véhicules électriques, a joué un rôle central dans la cérémonie, en qualité de partenaire jeunesse de l'échange culturel Chine-Thaïlande « New Force in 2026 ».

A fleet of LUYUAN electric scooters, ridden by Chinese and Thai youth, took to the streets of Bangkok

« Upanda » (Apu), une équipe mixte de représentants de la jeunesse chinoise et thaïlandaise a parcouru les quartiers historiques et modernes de Bangkok sur des scooters électriques LUYUAN ornés d'insignes d'amitié.

Tout au long du parcours de Queen Sirikit National Convention Center, en passant par Chinatown et en arrivant au Wat Pho, les jeunes ont interagi avec le public. Ce voyage a transformé le concept de « la Chine et la Thaïlande sont une seule famille » en de véritables sourires à travers la ville, interprétant de manière vivante l'essence profonde de la « connectivité de peuple à peuple ».

Au cours de l'événement, les organisateurs ont officiellement décerné le titre de « Partenaire jeunesse de l'échange culturel Chine-Thaïlande 2026 » aux représentants de la jeunesse. Le groupe LUYUAN s'est associé à l'université Dhurakij Pundit (DPU) pour faire don d'une flotte de véhicules électriques sur le thème du panda. Cette initiative permet aux représentants des étudiants thaïlandais d'aller au-delà du campus pour visiter des sites culturels et des champs ruraux. Leur mission est double : promouvoir la culture chinoise tout en notant le développement social et les coutumes locales de la Thaïlande, afin d'approfondir la compréhension et l'apprentissage mutuels entre la jeunesse des deux nations.

Si la culture permet de nouer des liens, la technologie les renforce. À l'occasion de l'exposition « China Gift Exhibition », LUYUAN a présenté des innovations de pointe et promu une mobilité respectueuse de l'environnement, soulignant que le soft power culturel est soutenu par le hard power industriel. En tant qu'entreprise socialement responsable, LUYUAN veut fournir des produits de haute qualité dans le monde entier tout en prônant un mode de vie sain et durable.

LUYUAN améliore son profil mondial grâce à une coopération de haut niveau. L'entreprise a notamment conclu un partenariat de licence technologique avec BMW Group, le géant allemand de l'automobile. Cette collaboration intègre des concepts d'ingénierie et des systèmes de gestion de la qualité de premier plan au sein de la recherche et développement de LUYUAN, redéfinissant ainsi les normes en matière de mobilité à deux roues.

L'événement de Bangkok représente une étape importante dans la stratégie « Un corps, deux ailes » de LUYUAN, qui consiste à ancrer l'entreprise sur le marché national tout en se développant à l'étranger et en se lançant dans la robotique incarnée. Grâce à sa marque internationale, LYVA, le groupe est désormais présent dans plus de 80 pays et régions.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2863170/01.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2719994/_Logo.jpg