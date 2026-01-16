LUYUAN debütiert in Bangkok als „Botschafter für den Jugendaustausch zwischen China und Thailand" und fördert die freundschaftlichen Beziehungen.

BANGKOK, 16. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Eine farbenfrohe Flotte von Elektrorollern mit dem chinesischen Pandamaskottchen „Upanda" fuhr heute durch die Straßen von Bangkok und markierte damit den offiziellen Start des chinesisch-thailändischen Jugendkulturaustauschprogramms „Boundless Creativity • Youth Link". Die LUYUAN Group, ein führender chinesischer Hersteller von Elektrofahrzeugen, spielte eine zentrale Rolle bei der Zeremonie, da sie zum Jugendpartner der „New Force in 2026 China-Thailand Cultural Exchange" ernannt wurde.

A fleet of LUYUAN electric scooters, ridden by Chinese and Thai youth, took to the streets of Bangkok

„Upanda" (Apu), ein gemeinsames Team aus chinesischen und thailändischen Jugendvertretern, fuhr mit LUYUAN-Elektrorollern, die mit Freundschaftssymbolen verziert waren, durch die historischen und modernen Stadtteile Bangkoks.

Die Jugendlichen starteten am Queen Sirikit National Convention Center, fuhren durch Chinatown und kamen am Wat Pho an, wo sie mit der Öffentlichkeit interagierten. Diese Reise verwandelte das Konzept „China und Thailand sind eine Familie" in echte Lächeln in der ganzen Stadt und veranschaulichte auf anschauliche Weise die tiefgründige Bedeutung von „zwischenmenschlicher Verbundenheit".

Im Rahmen der Veranstaltung verliehen die Organisatoren den teilnehmenden Jugendvertretern offiziell den Titel „Jugendpartner der neuen Kraft im chinesisch-thailändischen Kulturaustausch 2026". Die LUYUAN Group hat in Zusammenarbeit mit der Dhurakij Pundit University (DPU) eine Flotte von Elektrofahrzeugen mit Panda-Motiven gespendet. Diese Initiative ermöglicht es thailändischen Studentenvertretern, außerhalb des Campus kulturelle Sehenswürdigkeiten und ländliche Gebiete zu besuchen. Ihre Mission umfasst zwei Aspekte: Sie sollen die chinesische Kultur fördern und gleichzeitig die soziale Entwicklung und lokalen Bräuche Thailands dokumentieren, um so das gegenseitige Verständnis und Lernen zwischen den Jugendlichen beider Nationen zu vertiefen.

Während Kultur Brücken baut, stärkt Technologie das Fundament. Auf der gleichzeitig stattfindenden „China Gift Exhibition" präsentierte LUYUAN innovative Neuheiten und förderte umweltfreundliche Mobilität, wobei betont wurde, dass kulturelle Soft Power durch industrielle Hard Power unterstützt wird. Als sozial verantwortliches Unternehmen ist LUYUAN bestrebt, weltweit hochwertige Produkte zu liefern und gleichzeitig einen gesunden und nachhaltigen Lebensstil zu fördern.

LUYUAN stärkt seine globale Präsenz durch hochrangige Kooperationen. Insbesondere hat das Unternehmen eine Technologie-Lizenzpartnerschaft mit dem deutschen Automobilkonzern BMW Group geschlossen. Diese Zusammenarbeit integriert internationale Spitzenkonzepte aus den Bereichen Ingenieurswesen und Qualitätsmanagement in die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von LUYUAN und setzt damit neue Maßstäbe für die Mobilität auf zwei Rädern.

Die Veranstaltung in Bangkok stellt einen Meilenstein in der „One Body, Two Wings"-Strategie von LUYUAN dar, die darauf abzielt, das Unternehmen auf dem heimischen Markt zu verankern und gleichzeitig im Ausland und im Bereich der Robotik zu expandieren. Mit seiner internationalen Marke LYVA hat der Konzern seine Präsenz auf über 80 Länder und Regionen ausgeweitet.

