綠源作為「中泰青年交流友好使者」亮相曼谷，傳遞青年友誼

熊貓「阿璞」領航，騎行編織青年友誼紐帶

作為文化交流系列活動的開場以及最具青春活力的亮點，「有熊貓 一起向未來」中泰青年騎行活動為曼谷街頭帶來一抹熱情的「中國色彩」。 中國大熊貓國際形象——阿璞Upanda作為活動的官方宣傳官，帶領由中泰兩國青年代表組成的車隊，駕駛著繪有「阿璞」及中泰友好標識的綠源電動車，背著萌趣的熊貓背包，組成一支流動的「友誼使團」，穿梭於曼谷現代與傳統交融的街巷。

這支獨具特色的「熊貓車隊」成為在曼谷街頭可觸、可感的「中國文化移動展臺」。青年們從詩麗吉皇后國家會展中心出發，經過唐人街最終抵達臥佛寺，與民眾熱情互動。這一過程，讓「中泰一家親」化作了街頭巷尾的真笑容，詮釋了「民心相通」的深刻內涵。

贈車博仁大學，植根校園培育友誼使者

活動舉辦期間主辦方向參與中泰文化交流的青年代表頒發了「2026中泰文化交流新勢力青年夥伴」。綠源集團與泰國知名學府博仁大學（Dhurakij Pundit University）合作並贈予一批熊貓主題電動車，希望泰國青年學生代表能夠走過更多文化地標、田野鄉間，在傳遞中國文化的同時，走讀、記錄下泰國的社會發展、風土人情，增進兩國青年對彼此文化的瞭解。

接軌國際領先體系標準，以「硬核科技」夯實品牌底氣

文化傳播的感召力，離不開科技實力的支撐力。 在泰國同期舉辦的「中國禮物展」上，綠源帶來了創新前沿的成果，傳遞了環保出行的理念，希望作為一家有社會責任的中國企業不僅向全球輸出優質產品，更致力於輸出健康、可持續的生活方式。

綠源作為與中國電動兩輪車行業共同成長的品牌，28年來深度參與三次電動自行車國家技術標準起草工作。 近期，綠源與德國寶馬集團（BMW）達成技術新概念授權合作，這標誌著綠源在自主研發的基礎上，系統性地引入國際領先的技術、工程開發理念與品質管理體系。 從「國民車」的生產者到中國文化傳播的參與者，綠源以技術自信與中國品質，重新定義兩輪出行的新高度。

深化「一體兩翼」，LYVA加速全球化佈局，共繪綠色出行新生態

此次在曼谷高規格亮相，是綠源集團貫徹「一體（國內市場）兩翼（海外市場、具身機器人）」戰略格局的里程碑事件。 依託集團強大的技術底座，綠源在國內與國際市場協同發力，通過旗下全球品牌LYVA加速海外版圖擴張，已將業務版圖拓展至全球80多個國家和地區。

未來，綠源將繼續秉持「共商、共建、共用」的理念，不僅將高品質的綠色出行方案帶給世界，更致力於將中國在可持續交通領域的創新實踐與標準，轉化為可供全球夥伴借鑒的「中國智慧」。 綠源正以實業之力，聚焦面向「一帶一路」沿線國家的合作與文化傳播，同全球夥伴共赴綠色、智慧的未來出行之約。

SOURCE 綠源集團