MorningBlues lança SonicGlass A1, com driver acústico transparente, letras em tempo real e videoclipe gerado por IA para áudio doméstico imersivo

Com um inédito design acústico duplo transparente, o novo aparelho redefine o conceito de caixa de som com letras, combinando qualidade sonora premium e estética espacial contemporânea.

SAN DIEGO, 18 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A MorningBlues anunciou hoje o lançamento oficial na plataforma Kickstarter do SonicGlass A1, uma revolucionária caixa de som com tela dupla transparente para exibir letras de músicas. Com driver acústico transparente de alta precisão, a A1 combina engenharia sonora voltada a desempenho com visualização dinâmica de letras, mostrando que design espacial marcante e qualidade de áudio premium podem coexistir de forma natural.

Caixa de som transparente MorningBlues SonicGlass

Design industrial com dupla transparência

No coração do SonicGlass A1 está uma inovadora estrutura de caixa de som transparente. Ao combinar um gabinete de vidro cristalino com um driver acústico transparente, o aparelho inaugura uma estética "duplo transparente", que expõe de forma ousada a engenharia sonora normalmente escondida nas caixas de som tradicionais.

Ao integrar tecnologia futurista e design de interiores contemporâneo, a SonicGlass A1 propõe uma nova leitura dos equipamentos de áudio: deixa de ser apenas um dispositivo funcional para se tornar uma peça central do ambiente, criada para ser vista e experimentada.

Visualização de letras em tempo real

O SonicGlass A1 redefine o conceito de a caixa de som com exibição de letras, provando que a música pode ser vista, e não apenas ouvida. O aparelho exibe letras em tempo real, com efeitos visuais dinâmicos sincronizados ao ritmo da música. Mais do que exibir texto estático, o sistema adapta automaticamente os efeitos visuais a diferentes gêneros musicais. Ao fazer das letras o foco visual da experiência, a A1 oferece uma interação envolvente e multissensorial, que mergulha o usuário no som e na imagem.

Engenharia acústica de precisão

Além do visual marcante, o SonicGlass A1 foi projetado ara oferecer alto desempenho sonoro. Seu driver de vidro transparente conta com diafragma de vidro Schott projetado com precisão, arquitetura acústica de alta rigidez e um potente sistema magnético de neodímio, entregando clareza excepcional, menor distorção e uma experiência sonora tão refinada quanto seu design.

Recursos cinematográficos com IA

A MorningBlues não não usa inteligência artificial apenas como palavra da moda: a empresa recorre à tecnologia para dar à música uma narrativa visual e emocional. O SonicGlass A1 gera automaticamente videoclipes cinematográficos que acompanham o estilo e o clima da faixa em reprodução. Integrada a um aplicativo complementar de visual sofisticado, a experiência de software mantém o mesmo nível de acabamento do hardware. A plataforma também foi pensada para ter vida útil prolongada, com atualizações over the air (OTA) que devem liberar novos recursos no futuro, como a próxima AI Radio.

Sobre a MorningBlues

AMorningBlues rompe as fronteiras entre o som e a imagem para criar instalações audiovisuais inovadoras. A marca repensa a forma como a música é vivenciada, transformando a escuta cotidiana em uma experiência multissensorial que combina arte e tecnologia.

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FONTE MorningBlues