MorningBlues lanza SonicGlass A1: controlador acústico transparente, letras visuales en tiempo real y videos musicales generados por IA para un audio residencial inmersivo

El nuevo dispositivo, que redefine el concepto de altavoz que muestra letras mediante un innovador diseño acústico de doble transparencia, combina a la perfección una calidad de sonido premium con una estética espacial moderna.

SAN DIEGO, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- MorningBlues anunció hoy el lanzamiento oficial en Kickstarter del SonicGlass A1, un revolucionario altavoz de doble transparencia que muestra letras. Con un controlador acústico transparente diseñado con precisión, el A1 combina la ingeniería acústica orientada al rendimiento con la visualización dinámica de letras, lo que demuestra que un diseño espacial llamativo y una calidad de sonido premium pueden coexistir a la perfección.

Altavoz transparente MorningBlues SonicGlass

Diseño industrial de doble transparencia

En el corazón del SonicGlass A1 se encuentra una innovadora estructura de altavoz transparente. Al combinar una carcasa de vidrio cristalino con un transductor acústico transparente, el dispositivo introduce una estética "doblemente transparente" que deja al descubierto con audacia la ingeniería acústica que suele estar oculta en el interior de los altavoces tradicionales.

Al fusionar a la perfección la tecnología futurista con el diseño interior moderno, el SonicGlass A1 reinventa el equipo de audio, transformándolo de un hardware puramente funcional en una pieza central espacial convincente destinada a ser admirada y experimentada.

Visualización de letras en tiempo real

El SonicGlass A1 redefine el altavoz que muestra letras al demostrar que la música no solo se escucha, sino que también se ve. Cuenta con pantallas que muestran letras en tiempo real con efectos visuales dinámicos que se sincronizan perfectamente con el ritmo. Más allá del texto estático, el sistema adapta automáticamente sus imágenes para que coincidan con diferentes géneros musicales. Al convertir las letras de las canciones en el elemento visual central, el A1 ofrece una experiencia multisensorial muy atractiva que sumerge por completo a los usuarios tanto en el sonido como en la imagen.

Ingeniería acústica de precisión

Más allá de su llamativo aspecto, el SonicGlass A1 está diseñado para ofrecer un rendimiento acústico superior. Su controlador de vidrio transparente está construido con un diafragma de vidrio Schott de ingeniería de precisión, una arquitectura acústica de alta rigidez y un potente sistema magnético de neodimio, que ofrece una claridad excepcional, una distorsión reducida y una experiencia auditiva tan refinada como su diseño.

Funciones cinematográficas impulsadas por IA

MorningBlues no agrega IA solo por usar una palabra de moda; la utiliza para darle a la música una narrativa visual y emocional. El SonicGlass A1 genera automáticamente videos musicales cinematográficos que coinciden exactamente con el estilo y el estado de ánimo de la pista que se está reproduciendo. Junto con una aplicación complementaria visualmente rica, la experiencia del software se percibe tan pulida como el hardware. La plataforma también está diseñada para durar en el tiempo, con actualizaciones inalámbricas (OTA, por sus siglas en inglés) que prometen incorporar funciones futuras, como la próxima Radio IA.

Acerca de MorningBlues

MorningBlues rompe los límites entre el sonido y la visión para crear innovadoras instalaciones audiovisuales. La marca reinventa la forma en que se experimenta la música, transformando la escucha cotidiana en una expresión multisensorial de arte y tecnología.

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FUENTE MorningBlues