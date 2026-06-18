MorningBlues Lancarkan SonicGlass A1: Pemacu Akustik Lutsinar, Visual Lirik Masa Nyata dan MV Dijana AI untuk Pengalaman Audio Rumah yang Imersif

Mentakrif semula pembesar suara lirik menerusi reka bentuk akustik dwi-lutsinar yang inovatif, peranti baharu ini menggabungkan kualiti bunyi premium dengan estetika ruang moden secara lancar.

SAN DIEGO, 18 Jun 2026 /PRNewswire/ -- MorningBlues hari ini mengumumkan pelancaran rasmi SonicGlass A1 di platform Kickstarter, sebuah pembesar suara lirik dwi-lutsinar yang revolusioner. Dilengkapi pemacu akustik lutsinar yang direka dengan ketepatan tinggi, A1 menggabungkan kejuruteraan akustik berprestasi tinggi dengan visualisasi lirik yang dinamik, membuktikan bahawa reka bentuk ruang yang menarik dan kualiti audio premium boleh wujud bersama secara harmoni.

MorningBlues SonicGlass Transparent Speaker

Reka Bentuk Industri Dwi-Lutsinar

Teras kepada SonicGlass A1 ialah struktur pembesar suara lutsinar yang inovatif. Dengan menggabungkan perumah kaca jernih bersama pemacu akustik lutsinar, peranti ini memperkenalkan estetika "dwi-lutsinar" yang menampilkan secara terbuka komponen kejuruteraan akustik yang lazimnya tersembunyi di dalam pembesar suara konvensional.

Melalui gabungan teknologi futuristik dan reka bentuk dalaman moden, SonicGlass A1 mentafsir semula peralatan audio daripada sekadar perkakasan berfungsi kepada elemen hiasan ruang yang menarik untuk dilihat dan dinikmati.

Visualisasi Lirik Masa Nyata

SonicGlass A1 mentakrif semula konsep pembesar suara lirik dengan membuktikan bahawa muzik bukan sahaja boleh didengar, malah boleh dilihat. Sistem ini memaparkan lirik secara masa nyata bersama kesan visual dinamik yang diselaraskan dengan rentak muzik. Melangkaui paparan teks statik, sistem ini menyesuaikan visual secara automatik mengikut genre muzik yang berbeza. Dengan menjadikan lirik sebagai fokus visual utama, SonicGlass A1 menawarkan pengalaman dwi-deria yang sangat menarik, membolehkan pengguna menikmati muzik melalui gabungan bunyi dan visual secara menyeluruh.

Kejuruteraan Akustik Berketepatan Tinggi

Di sebalik reka bentuknya yang menonjol, SonicGlass A1 dibangunkan dengan penekanan terhadap prestasi akustik. Pemacu kaca lutsinarnya menggunakan diafragma kaca Schott yang direka dengan ketepatan tinggi, seni bina akustik berketegaran tinggi dan sistem magnet neodimium berkuasa, menghasilkan kejelasan bunyi yang tinggi, tahap herotan yang lebih rendah dan pengalaman pendengaran yang setanding dengan kehalusan reka bentuk produk itu sendiri.

Ciri Sinematik Dikuasakan AI

MorningBlues tidak menggunakan AI sekadar sebagai elemen pemasaran, sebaliknya memanfaatkannya untuk memberikan naratif visual dan emosi kepada muzik. SonicGlass A1 mampu menjana video muzik berciri sinematik secara automatik berdasarkan gaya dan suasana lagu yang sedang dimainkan. Digabungkan dengan aplikasi pendamping yang kaya dengan elemen visual, pengalaman perisian yang ditawarkan adalah setanding dengan mutu perkakasan tersebut. Platform ini juga direka untuk jangka panjang melalui kemas kini over-the-air (OTA) yang akan memperkenalkan ciri baharu pada masa hadapan seperti AI Radio yang sedang dibangunkan.

Latar Belakang MorningBlues

MorningBlues meneroka sempadan baharu antara bunyi dan visual bagi menghasilkan pemasangan audio-visual yang inovatif. Jenama ini mentafsir semula cara muzik dinikmati dengan mengubah pengalaman mendengar harian kepada ekspresi seni dan teknologi yang melibatkan pelbagai deria.

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SOURCE MorningBlues