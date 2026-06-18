MorningBlues เปิดตัว SonicGlass A1: ลำโพงดีไซน์โปร่งใส มาพร้อมการแสดงเนื้อเพลงเรียลไทม์ และ MV อัจฉริยะจาก AI เพื่อประสบการณ์ระบบเสียงภายในบ้านที่สมจริง

News provided by

MorningBlues

18 Jun, 2026, 21:30 CST

พลิกโฉมวงการลำโพงโชว์เนื้อเพลงด้วยนวัตกรรมการออกแบบโครงสร้างอะคูสติกแบบโปร่งใสสองชั้น ผสานคุณภาพเสียงระดับพรีเมียมเข้ากับสุนทรียศาสตร์แห่งการจัดวางพื้นที่ยุคใหม่ได้อย่างลงตัว

ซานดิเอโก 18 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- MorningBlues ประกาศเปิดตัวระดมทุนอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม Kickstarter สำหรับ SonicGlass A1 นวัตกรรมลำโพงโชว์เนื้อเพลงสุดล้ำที่มาพร้อมดีไซน์โปร่งใสสองชั้น โดย SonicGlass A1 ได้ผสานรวมวิศวกรรมเสียงที่ทรงประสิทธิภาพผ่านไดรเวอร์อะคูสติกแบบโปร่งใสที่รังสรรค์ขึ้นอย่างประณีตแม่นยำ เข้ากับการแสดงภาพเนื้อเพลงแบบไดนามิก เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่างานดีไซน์พื้นที่อันโดดเด่น และคุณภาพเสียงระดับพรีเมียมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Continue Reading
MorningBlues SonicGlass Transparent Speaker
MorningBlues SonicGlass Transparent Speaker

การออกแบบเชิงอุตสาหกรรมด้วยความโปร่งใสสองชั้น
หัวใจสำคัญของ SonicGlass A1 อยู่ที่โครงสร้างลำโพงแบบโปร่งใสอันล้ำสมัย โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้จึงได้บุกเบิกสุนทรียศาสตร์แบบ "โปร่งใสสองชั้น" ด้วยการจับคู่ตัวตู้กระจกที่ใสราวกระจกคริสตัลเข้ากับไดรเวอร์อะคูสติกแบบโปร่งใส ซึ่งเผยให้เห็นงานวิศวกรรมเสียงภายในที่เป็นส่วนที่มักจะถูกซ่อนไว้ในลำโพงทั่วไปได้อย่างชัดเจน

SonicGlass A1 ได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับอุปกรณ์เครื่องเสียงผ่านการผสานเทคโนโลยีแห่งอนาคตเข้ากับการตกแต่งภายในยุคใหม่ได้อย่างไร้ที่ติ โดยเปลี่ยนจากฮาร์ดแวร์ที่เน้นเพียงฟังก์ชันการใช้งาน ให้กลายเป็นชิ้นงานศิลปะชิ้นเอกประจำห้องที่สะดุดตา ทั้งยังชวนให้ชื่นชมและร่วมสัมผัสประสบการณ์อีกด้วย

การแสดงผลเนื้อเพลงในรูปแบบภาพจำลองเรียลไทม์
SonicGlass A1 ได้นิยามคำว่าลำโพงโชว์เนื้อเพลงขึ้นมาใหม่เพื่อพิสูจน์ว่าดนตรีเป็นสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้ ไม่ใช่แค่ได้ยินเพียงอย่างเดียว โดยตัวลำโพงมาพร้อมหน้าจอแสดงเนื้อเพลงแบบเรียลไทม์ พร้อมเอฟเฟกต์ภาพเคลื่อนไหวที่ซิงค์เข้ากับจังหวะดนตรีได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งระบบยังก้าวข้ามข้อจำกัดของตัวอักษรนิ่งๆ ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบภาพโดยอัตโนมัติให้สอดคล้องกับแนวเพลงที่แตกต่างกัน SonicGlass A1 ยังได้มอบประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสทั้งสองรูปแบบที่น่าดึงดูดใจผ่านการชูเนื้อเพลงให้เป็นจุดนำสายตาหลัก และช่วยให้ผู้ใช้ดื่มด่ำไปกับทั้งรูปและเสียงอย่างเต็มอิ่ม

วิศวกรรมเสียงที่แม่นยำ
นอกเหนือจากรูปลักษณ์ที่สวยงามสะดุดตาแล้ว SonicGlass A1 ยังถูกคิดค้นขึ้นเพื่อสมรรถนะทางเสียงที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย โดยไดรเวอร์กระจกโปร่งใสได้รับการผลิตขึ้นด้วยไดอะแฟรมกระจก Schott ที่ได้รับการออกแบบอย่างแม่นยำ โครงสร้างอะคูสติกที่มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ และระบบแม่เหล็กนีโอดิเมียมอันทรงพลังเพื่อมอบความคมชัดของเสียงที่เหนือระดับ ลดความบิดเบือนของสัญญาณ และให้ประสบการณ์การรับฟังที่ประณีตงดงามไม่แพ้งานดีไซน์

ฟังก์ชันภาพยนตร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AIMorningBlues ไม่ได้ใส่ระบบ AI เข้ามาเพียงเพื่อตามกระแสเท่านั้น แต่พวกเขากำลังใช้มันเพื่อสร้างเรื่องราวทางอารมณ์และภาพให้กับบทเพลง SonicGlass A1 สามารถสร้างมิวสิกวิดีโอสไตล์ภาพยนตร์ขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติเพื่อให้สอดรับกับสไตล์ และอารมณ์ของบทเพลงที่กำลังเล่นอยู่ได้อย่างราบรื่น ซึ่งจะช่วยส่งมอบประสบการณ์การใช้งานซอฟต์แวร์ที่ดูหรูหราและประณีตไม่ต่างจากตัวเครื่องฮาร์ดแวร์ เมื่อใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันเสริมที่มีอันภาพสวยงาม โดยแพลตฟอร์มยังถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในระยะยาว โดยมีการอัปเดตผ่านดาวเทียม (OTA) ที่จะช่วยเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ ในอนาคต เฉกเช่น บริการ AI Radio ที่กำลังจะมาถึง เป็นต้น 

เกี่ยวกับ MorningBlues
MorningBlues มุ่งทลายกำแพงกั้นระหว่างเสียงและภาพเพื่อสร้างสรรค์การจัดแสดงเสียงและภาพสุดล้ำสมัย โดยแบรนด์ได้พลิกโฉมประสบการณ์ทางดนตรี โดยเปลี่ยนการฟังเพลงในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นการแสดงออกของศิลปะและเทคโนโลยีที่สัมผัสได้ผ่านประสาทสัมผัสที่หลากหลาย

สื่อมวลชน โปรดติดต่อ:
[email protected]

SOURCE MorningBlues

Also from this source

MorningBlues Lancarkan SonicGlass A1: Pemacu Akustik Lutsinar, Visual Lirik Masa Nyata dan MV Dijana AI untuk Pengalaman Audio Rumah yang Imersif

MorningBlues Lancarkan SonicGlass A1: Pemacu Akustik Lutsinar, Visual Lirik Masa Nyata dan MV Dijana AI untuk Pengalaman Audio Rumah yang Imersif

MorningBlues hari ini mengumumkan pelancaran rasmi SonicGlass A1 di platform Kickstarter, sebuah pembesar suara lirik dwi-lutsinar yang revolusioner. ...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Music

Music

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

News Releases in Similar Topics