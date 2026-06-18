MorningBlues เปิดตัว SonicGlass A1: ลำโพงดีไซน์โปร่งใส มาพร้อมการแสดงเนื้อเพลงเรียลไทม์ และ MV อัจฉริยะจาก AI เพื่อประสบการณ์ระบบเสียงภายในบ้านที่สมจริง
News provided byMorningBlues
18 Jun, 2026, 21:30 CST
พลิกโฉมวงการลำโพงโชว์เนื้อเพลงด้วยนวัตกรรมการออกแบบโครงสร้างอะคูสติกแบบโปร่งใสสองชั้น ผสานคุณภาพเสียงระดับพรีเมียมเข้ากับสุนทรียศาสตร์แห่งการจัดวางพื้นที่ยุคใหม่ได้อย่างลงตัว
ซานดิเอโก 18 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- MorningBlues ประกาศเปิดตัวระดมทุนอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม Kickstarter สำหรับ SonicGlass A1 นวัตกรรมลำโพงโชว์เนื้อเพลงสุดล้ำที่มาพร้อมดีไซน์โปร่งใสสองชั้น โดย SonicGlass A1 ได้ผสานรวมวิศวกรรมเสียงที่ทรงประสิทธิภาพผ่านไดรเวอร์อะคูสติกแบบโปร่งใสที่รังสรรค์ขึ้นอย่างประณีตแม่นยำ เข้ากับการแสดงภาพเนื้อเพลงแบบไดนามิก เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่างานดีไซน์พื้นที่อันโดดเด่น และคุณภาพเสียงระดับพรีเมียมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ
การออกแบบเชิงอุตสาหกรรมด้วยความโปร่งใสสองชั้น
หัวใจสำคัญของ SonicGlass A1 อยู่ที่โครงสร้างลำโพงแบบโปร่งใสอันล้ำสมัย โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้จึงได้บุกเบิกสุนทรียศาสตร์แบบ "โปร่งใสสองชั้น" ด้วยการจับคู่ตัวตู้กระจกที่ใสราวกระจกคริสตัลเข้ากับไดรเวอร์อะคูสติกแบบโปร่งใส ซึ่งเผยให้เห็นงานวิศวกรรมเสียงภายในที่เป็นส่วนที่มักจะถูกซ่อนไว้ในลำโพงทั่วไปได้อย่างชัดเจน
SonicGlass A1 ได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับอุปกรณ์เครื่องเสียงผ่านการผสานเทคโนโลยีแห่งอนาคตเข้ากับการตกแต่งภายในยุคใหม่ได้อย่างไร้ที่ติ โดยเปลี่ยนจากฮาร์ดแวร์ที่เน้นเพียงฟังก์ชันการใช้งาน ให้กลายเป็นชิ้นงานศิลปะชิ้นเอกประจำห้องที่สะดุดตา ทั้งยังชวนให้ชื่นชมและร่วมสัมผัสประสบการณ์อีกด้วย
การแสดงผลเนื้อเพลงในรูปแบบภาพจำลองเรียลไทม์
SonicGlass A1 ได้นิยามคำว่าลำโพงโชว์เนื้อเพลงขึ้นมาใหม่เพื่อพิสูจน์ว่าดนตรีเป็นสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้ ไม่ใช่แค่ได้ยินเพียงอย่างเดียว โดยตัวลำโพงมาพร้อมหน้าจอแสดงเนื้อเพลงแบบเรียลไทม์ พร้อมเอฟเฟกต์ภาพเคลื่อนไหวที่ซิงค์เข้ากับจังหวะดนตรีได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งระบบยังก้าวข้ามข้อจำกัดของตัวอักษรนิ่งๆ ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบภาพโดยอัตโนมัติให้สอดคล้องกับแนวเพลงที่แตกต่างกัน SonicGlass A1 ยังได้มอบประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสทั้งสองรูปแบบที่น่าดึงดูดใจผ่านการชูเนื้อเพลงให้เป็นจุดนำสายตาหลัก และช่วยให้ผู้ใช้ดื่มด่ำไปกับทั้งรูปและเสียงอย่างเต็มอิ่ม
วิศวกรรมเสียงที่แม่นยำ
นอกเหนือจากรูปลักษณ์ที่สวยงามสะดุดตาแล้ว SonicGlass A1 ยังถูกคิดค้นขึ้นเพื่อสมรรถนะทางเสียงที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย โดยไดรเวอร์กระจกโปร่งใสได้รับการผลิตขึ้นด้วยไดอะแฟรมกระจก Schott ที่ได้รับการออกแบบอย่างแม่นยำ โครงสร้างอะคูสติกที่มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ และระบบแม่เหล็กนีโอดิเมียมอันทรงพลังเพื่อมอบความคมชัดของเสียงที่เหนือระดับ ลดความบิดเบือนของสัญญาณ และให้ประสบการณ์การรับฟังที่ประณีตงดงามไม่แพ้งานดีไซน์
ฟังก์ชันภาพยนตร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AIMorningBlues ไม่ได้ใส่ระบบ AI เข้ามาเพียงเพื่อตามกระแสเท่านั้น แต่พวกเขากำลังใช้มันเพื่อสร้างเรื่องราวทางอารมณ์และภาพให้กับบทเพลง SonicGlass A1 สามารถสร้างมิวสิกวิดีโอสไตล์ภาพยนตร์ขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติเพื่อให้สอดรับกับสไตล์ และอารมณ์ของบทเพลงที่กำลังเล่นอยู่ได้อย่างราบรื่น ซึ่งจะช่วยส่งมอบประสบการณ์การใช้งานซอฟต์แวร์ที่ดูหรูหราและประณีตไม่ต่างจากตัวเครื่องฮาร์ดแวร์ เมื่อใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันเสริมที่มีอันภาพสวยงาม โดยแพลตฟอร์มยังถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในระยะยาว โดยมีการอัปเดตผ่านดาวเทียม (OTA) ที่จะช่วยเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ ในอนาคต เฉกเช่น บริการ AI Radio ที่กำลังจะมาถึง เป็นต้น
เกี่ยวกับ MorningBlues
MorningBlues มุ่งทลายกำแพงกั้นระหว่างเสียงและภาพเพื่อสร้างสรรค์การจัดแสดงเสียงและภาพสุดล้ำสมัย โดยแบรนด์ได้พลิกโฉมประสบการณ์ทางดนตรี โดยเปลี่ยนการฟังเพลงในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นการแสดงออกของศิลปะและเทคโนโลยีที่สัมผัสได้ผ่านประสาทสัมผัสที่หลากหลาย
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SOURCE MorningBlues
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