모닝블루스, 소닉글래스 A1 출시: 투명 음향 드라이버, 실시간 가사 시각화, AI 생성 뮤직비디오로 몰입형 홈 오디오 구현

혁신적인 듀얼 투명 음향 설계를 통해 가사 스피커를 재정의하는 이 신제품은 프리미엄 음질과 현대적 공간 미학을 완벽하게 융합한다.

샌디에이고, 2026년 6월 18일 /PRNewswire/-- 6월 18일, 모닝블루스(MorningBlues)가 혁신적인 듀얼 투명 가사 스피커 소닉글래스 A1(SonicGlass A1)의 공식 킥스타터(Kickstarter) 출시를 발표했다. 정밀하게 제작된 투명 음향 드라이버를 탑재한 A1은 성능 중심의 음향 엔지니어링과 역동적인 가사 시각화를 융합해, 인상적인 공간 디자인과 프리미엄 음질이 완벽하게 공존할 수 있음을 증명한다.

듀얼 투명 인더스트리얼 디자인

MorningBlues SonicGlass Transparent Speaker

소닉글래스 A1의 핵심은 혁신적인 투명 스피커 구조다. 수정처럼 맑은 유리 인클로저와 투명 음향 드라이버를 결합함으로써 이 제품은 전통적인 스피커 내부에 숨겨져 있던 음향 엔지니어링을 대담하게 드러내는 '듀얼 투명' 미학을 선구적으로 구현했다.

미래지향적 기술과 현대적 인테리어 디자인을 완벽하게 융합한 소닉글래스 A1은 오디오 기기를 순수한 기능적 하드웨어에서 감상하고 경험하도록 설계된 매력적인 공간의 중심 요소로 재탄생시켰다.

실시간 가사 시각화

소닉글래스 A1은 음악이 단순히 들리는 것이 아니라 보일 수 있음을 증명하며 가사 스피커를 재정의한다. 이 스피커는 비트에 완벽하게 동기화되는 역동적인 시각 효과와 함께 실시간 가사 디스플레이를 제공한다. 정적인 텍스트를 넘어 시스템은 다양한 음악 장르에 맞게 시각적 요소를 자동으로 조정한다. 가사를 핵심 시각적 초점으로 삼음으로써 A1은 사용자를 소리와 시각 모두에 완전히 몰입시키는 높은 참여도의 이중 감각 경험을 제공한다.

정밀 음향 엔지니어링

인상적인 외관을 넘어 소닉글래스 A1은 음향 성능을 위해 설계됐다. 투명 유리 드라이버는 정밀하게 설계된 쇼트(Schott) 유리 다이어프램, 고강성 음향 아키텍처, 강력한 네오디뮴 자기 시스템으로 구성되어 뛰어난 선명도를 제공하고 왜곡을 줄이며, 디자인만큼이나 세련된 청취 경험을 제공한다.

AI 기반 시네마틱 기능

모닝블루스는 단순히 유행어를 위해 AI를 추가하는 것이 아니라, AI를 활용해 음악에 시각적이고 감성적인 스토리라인을 부여한다. 소닉글래스 A1은 재생 중인 트랙의 정확한 스타일과 분위기에 맞는 시네마틱 뮤직비디오를 자동으로 생성한다. 시각적으로 풍부한 동반 앱과 결합한 소프트웨어 경험은 하드웨어만큼이나 세련된 느낌을 준다. 이 플랫폼은 또한 장기적인 사용을 위해 설계됐으며, OTA(무선) 업데이트를 통해 곧 출시될 AI 라디오와 같은 향후 기능을 제공할 예정이다.

모닝블루스 소개

모닝블루스는 소리와 시각의 경계를 허물어 혁신적인 시청각 설치물을 만든다. 이 브랜드는 음악을 경험하는 방식을 재창조해 일상적인 청취를 예술과 기술의 다감각적 표현으로 변환한다.

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SOURCE MorningBlues