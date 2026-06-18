MorningBlues SonicGlass A1正式發布，雙重透明設計與專業聲學工程重塑家居視聽體驗

A1突破性地將透明箱體與透明喇叭相結合，大膽展露內部聲學結構。它無縫融合了未來科技與現代家居美學，使音箱從純功能硬件升維成引人注目的空間藝術品。

實時歌詞可視化

A1重新定義了歌詞音箱，讓音樂能被「看見」。動態歌詞特效與節拍完美同步，並根據曲風自動適配視覺畫面，為用戶帶來極具沉浸感的視聽雙重交互體驗。

精密聲學工程

在驚艷的外觀下，A1配備了德國肖特玻璃振膜、高剛性聲學架構及強大的釹磁系統。其大幅降低了音質失真，呈現出清晰、純粹的聽覺享受。

AI驅動的電影級敘事

AI不僅是功能，更是情緒表達。系統能根據曲風和用戶在APP上傳的照片自動生成專屬的電影感MV，搭配App帶來流暢的軟件交互。設備還支持OTA升級，未來將解鎖AI Radio等創新生態。

關於MorningBlues

MorningBlues 是國內歌詞音箱先鋒品牌 MORROR ART面向全球市場推出的國際品牌，品牌致力於將聽覺藝術與視覺藝術相結合，為消費者帶來全新的視聽體驗。

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