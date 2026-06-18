MorningBlues lance le SonicGlass A1 : un haut-parleur transparent, avec affichage des paroles en temps réel et clip vidéo généré par l'IA pour une expérience audio immersive à domicile

Redéfinissant le haut-parleur avec affichage des paroles grâce à une conception acoustique révolutionnaire à double transparence, ce nouvel appareil allie à la perfection une qualité sonore haut de gamme à une esthétique spatiale moderne.

SAN DIEGO, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- MorningBlues a annoncé aujourd'hui le lancement officiel sur Kickstarter du SonicGlass A1, une enceinte révolutionnaire à double transparence permettant d'afficher les paroles des chansons. Doté d'un haut-parleur acoustique transparent de haute précision, l'A1 allie une ingénierie acoustique axée sur la performance à une visualisation dynamique des paroles, démontrant ainsi qu'un design spatial saisissant et une qualité sonore haut de gamme peuvent parfaitement cohabiter.

MorningBlues SonicGlass Transparent Speaker

Conception industrielle à double transparence

Au cœur du SonicGlass A1 se trouve une structure de haut-parleur transparente révolutionnaire. En associant un boîtier en verre cristallin à un haut-parleur transparent, cet appareil inaugure une esthétique « à double transparence » qui met audacieusement en valeur l'ingénierie acoustique habituellement dissimulée à l'intérieur des enceintes traditionnelles.

En alliant à la perfection technologie futuriste et design d'intérieur moderne, le SonicGlass A1 réinvente l'équipement audio, le faisant passer d'un simple appareil fonctionnel à une pièce maîtresse captivante, conçue pour être admirée et appréciée.

Visualisation des paroles en temps réel

Le SonicGlass A1 redéfinit le concept d'enceinte avec affichage des paroles en démontrant que la musique peut être vue, et pas seulement entendue. Il propose l'affichage des paroles en temps réel, accompagné d'effets visuels dynamiques parfaitement synchronisés avec le rythme. Au-delà du simple texte statique, le système adapte automatiquement ses visuels en fonction des différents genres musicaux. En plaçant les paroles au centre de l'attention visuelle, l'A1 offre une expérience multisensorielle très captivante qui plonge les utilisateurs dans une immersion totale, sur le plan tant auditif que visuel.

Une ingénierie acoustique de précision

Au-delà de son aspect saisissant, le SonicGlass A1 est conçu pour offrir des performances acoustiques exceptionnelles. Son haut-parleur en verre transparent est doté d'une membrane en verre Schott de haute précision, d'une architecture acoustique à haute rigidité et d'un puissant système magnétique au néodyme, offrant une clarté exceptionnelle, une distorsion réduite et une expérience d'écoute aussi raffinée que son design.

Des fonctionnalités cinématiques optimisées par l'IA

MorningBlues ne se contente pas d'intégrer l'IA pour suivre la tendance : il l'utilise pour doter la musique d'un récit visuel et émotionnel. Le SonicGlass A1 génère automatiquement des clips musicaux cinématographiques qui correspondent parfaitement au style et à l'ambiance du morceau en cours de lecture. Associé à une application compagnon très riche visuellement, l'expérience logicielle est tout aussi aboutie que le matériel. La plateforme est également conçue pour durer, et les mises à jour OTA (Over-the-Air) permettront de déployer de nouvelles fonctionnalités, comme la future radio IA.

À propos de MorningBlues

MorningBlues repousse les limites entre le son et l'image pour créer des installations audiovisuelles innovantes. La marque réinvente l'expérience musicale, transformant l'écoute quotidienne en une expérience multisensorielle alliant art et technologie.

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