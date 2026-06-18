MorningBlues bringt den SonicGlass A1 auf den Markt: transparenter Lautsprecher, Echtzeit-Songtextanzeige und KI-generiertes Musikvideo für ein intensives Hörerlebnis zu Hause

Das neue Gerät definiert den Lyrics-Lautsprecher durch ein bahnbrechendes, doppelt transparentes Akustikdesign neu und verbindet nahtlos erstklassige Klangqualität mit moderner räumlicher Ästhetik.

SAN DIEGO, 18. Juni 2026 /PRNewswire/ -- MorningBlues gab heute den offiziellen Start der Kickstarter-Kampagne für den SonicGlass A1 bekannt – einen revolutionären, beidseitig transparenten Lautsprecher mit Liedtextanzeige. Ausgestattet mit einem präzise gefertigten transparenten Akustiktreiber verbindet der A1 leistungsorientierte Akustiktechnik mit dynamischer Textvisualisierung und beweist damit, dass außergewöhnliches räumliches Design und erstklassige Klangqualität nahtlos miteinander harmonieren können.

MorningBlues SonicGlass Transparent Speaker

Doppelt transparentes Industrial Design

Das Herzstück des SonicGlass A1 ist eine bahnbrechende transparente Lautsprecherkonstruktion. Durch die Kombination eines kristallklaren Glasgehäuses mit einem transparenten Lautsprechertreiber setzt das Gerät neue Maßstäbe in Sachen „doppelt transparenter" Ästhetik und legt die Akustiktechnik, die bei herkömmlichen Lautsprechern normalerweise im Inneren verborgen bleibt, mutig offen.

Durch die nahtlose Verschmelzung futuristischer Technologie mit modernem Innendesign definiert das SonicGlass A1 Audiogeräte neu – und verwandelt sie von rein funktionaler Hardware in ein faszinierendes räumliches Herzstück, das dazu bestimmt ist, bewundert und erlebt zu werden.

Echtzeit-Visualisierung von Liedtexten

Das SonicGlass A1 definiert den Lyrics-Lautsprecher neu und beweist, dass Musik nicht nur gehört, sondern auch gesehen werden kann. Es bietet eine Echtzeit-Anzeige der Liedtexte mit dynamischen visuellen Effekten, die perfekt zum Takt synchronisiert sind. Das System geht über statischen Text hinaus und passt seine visuelle Darstellung automatisch an verschiedene Musikgenres an. Indem die Liedtexte in den Mittelpunkt der visuellen Darstellung gerückt werden, bietet das A1 ein äußerst fesselndes Erlebnis für zwei Sinne, das die Nutzer sowohl akustisch als auch visuell vollständig in den Bann zieht.

Präzisionsakustik

Abgesehen von seinem auffälligen Erscheinungsbild ist der SonicGlass A1 auf akustische Leistung ausgelegt. Sein transparenter Glastreiber besteht aus einer präzisionsgefertigten Schott-Glasmembran, einer hochsteifen Akustikarchitektur und einem leistungsstarken Neodym-Magnetsystem und bietet so außergewöhnliche Klarheit, geringe Verzerrungen und ein Hörerlebnis, das ebenso raffiniert ist wie sein Design.

KI-gestützte filmische Funktionen

MorningBlues setzt KI nicht nur ein, um mit einem Modewort zu punkten – das Unternehmen nutzt sie, um Musik eine visuelle und emotionale Handlung zu verleihen. SonicGlass A1 erstellt automatisch filmreife Musikvideos, die genau zum Stil und zur Stimmung des gerade abgespielten Titels passen. In Verbindung mit einer optisch ansprechenden dazugehörigen App wirkt die Software ebenso ausgereift wie die Hardware. Die Plattform ist zudem auf Langlebigkeit ausgelegt, wobei Over-the-Air-Updates (OTA) die Einführung künftiger Funktionen wie beispielsweise eines bald verfügbaren KI-Radios versprechen.

Informationen zu MorningBlues

MorningBlues überwindet die Grenzen zwischen Ton und Bild und schafft so innovative audiovisuelle Installationen. Die Marke definiert das Musikerlebnis neu und verwandelt das alltägliche Musikhören in einen multisensorischen Ausdruck von Kunst und Technologie.

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