-MorningBlues lanza SonicGlass A1: controlador acústico transparente, imágenes de letras en tiempo real y MV generado por IA para audio doméstico inmersivo

Redefiniendo el altavoz lírico a través de un innovador diseño acústico doble transparente, el nuevo dispositivo combina a la perfección una calidad de sonido superior con una estética espacial moderna.

SAN DIEGO, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- MorningBlues anunció hoy el lanzamiento oficial en Kickstarter del SonicGlass A1, un revolucionario altavoz lírico de doble transparencia. Con un controlador acústico transparente diseñado con precisión, el A1 combina ingeniería acústica basada en el rendimiento con visualización dinámica de letras, lo que demuestra que un diseño espacial sorprendente y una calidad de sonido superior pueden coexistir a la perfección.

MorningBlues SonicGlass Transparent Speaker

Diseño industrial de doble transparencia

En el corazón del SonicGlass A1 se encuentra una innovadora estructura de altavoz transparente. Al combinar una carcasa de vidrio transparente con un controlador acústico transparente, el dispositivo es pionero en una estética "doble transparente" que expone audazmente la ingeniería acústica que normalmente se esconde dentro de los altavoces tradicionales.

Al fusionar a la perfección tecnología futurista con un diseño interior moderno, SonicGlass A1 reimagina los equipos de audio, transformándolos de un hardware puramente funcional a una atractiva pieza central espacial destinada a ser admirada y experimentada.

Visualización de letras en tiempo real

SonicGlass A1 redefine el altavoz lírico al demostrar que la música se puede ver, no sólo escuchar. Cuenta con visualizaciones de letras en tiempo real con efectos visuales dinámicos que se sincronizan perfectamente con el ritmo. Más allá del texto estático, el sistema adapta automáticamente sus imágenes para que coincidan con diferentes géneros musicales. Al hacer de las letras el foco visual central, el A1 ofrece una experiencia sensorial dual muy atractiva que sumerge completamente a los usuarios tanto en el sonido como en la vista.

Ingeniería acústica de precisión

Más allá de su llamativa apariencia, SonicGlass A1 está diseñado para un rendimiento acústico. Su controlador de vidrio transparente está construido con un diafragma de vidrio Schott diseñado con precisión, una arquitectura acústica de alta rigidez y un potente sistema magnético de neodimio, que brinda una claridad excepcional, una distorsión reducida y una experiencia auditiva tan refinada como su diseño.

Funciones cinematográficas impulsadas por IA

MorningBlues no está simplemente agregando IA por una palabra de moda: la están usando para darle a la música una historia visual y emocional. SonicGlass A1 genera automáticamente vídeos musicales cinematográficos que coinciden con el estilo y el estado de ánimo exactos de la pista que se está reproduciendo. Junto con una aplicación complementaria visualmente rica, la experiencia del software se siente tan pulida como el hardware. La plataforma también está diseñada para durar, con actualizaciones inalámbricas (OTA) que prometen implementar funciones futuras como una próxima radio con IA.

Acerca de MorningBlues

MorningBlues rompe los límites entre sonido y visión para crear innovadoras instalaciones audiovisuales. La marca reinventa cómo se experimenta la música, transformando la escucha cotidiana en una expresión multisensorial de arte y tecnología.

Contacto para medios:

[email protected]