Mt Pelerin lança o IBAN de criptomoedas

GENEBRA, 4 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Na Mt Pelerin, temos o prazer de anunciar hoje o lançamento de IBANs pessoais de criptomoedas .

Com esse novo recurso, nossos usuários podem transformar suas carteiras de autocustódia em algo mais: uma conta universal que envia e recebe dinheiro de forma integrada tanto em redes blockchain quanto em redes bancárias tradicionais.

Um princípio fundamental do Bitcoin e das criptomoedas é a autocustódia, o fato de possuir e controlar o dinheiro sem que terceiros possam confiscar ou congelar fundos. Isso significa liberdade financeira, mas na prática muitas vezes significa estar desconectado do resto do mundo que usa o sistema bancário tradicional.

Graças ao nosso novo IBAN criptográfico, isso agora mudou, tornando a autocustódia mais conveniente e integrada à vida cotidiana.

Com ele, os usuários podem criar um IBAN pessoal em euro ou franco suíço e anexá-lo à sua carteira de criptomoedas, o que lhes permite:

Receber transferências bancárias de qualquer pessoa, diretamente convertidas em criptomoedas em sua própria carteira.

diretamente convertidas em criptomoedas em sua própria carteira. Enviar transferências bancárias para qualquer pessoa , usando criptomoedas de sua carteira.

Esses pagamentos se parecem com qualquer transferência bancária padrão, enviada e recebida de um IBAN no nome do usuário, enquanto a liquidação de criptomoedas acontece de maneira integrada em segundo plano.

Esse recurso é um marco para nós, pois nossa missão é promover e simplificar a autocustódia para torná-la uma alternativa prática a uma conta bancária tradicional.

Hoje, essa visão é uma realidade. Ao dar a uma carteira seu próprio IBAN, ela se torna uma ferramenta poderosa para manter e gerenciar dinheiro sem qualquer custódia de terceiros, enquanto ainda é capaz de fazer transações com o resto do mundo.

Transforma-se em uma ferramenta para sair da custódia do sistema bancário, a chave para desbloquear a liberdade financeira.

Sobre o IBAN

Os IBANs em EUR e CHF estão localizados na Suíça (que está na zona SEPA).

Indivíduos e organizações podem receber um IBAN.

Usuários de todo o mundo podem solicitar um IBAN, exceto os integrantes da nossa lista de países excluídos.

O IBAN é gratuito.

As conversões entre moedas fiat e stablecoin ZCHF são gratuitas.

Para conversões com outras criptomoedas, aplicam-se nossas taxas padrão.

O IBAN pode ser vinculado a qualquer carteira de autocustódia.

O IBAN pode ser usado com mais de30 criptomoedas em 15 cadeias.

O IBAN não é uma conta bancária, não precisa ser declarado como tal.

Disponível em app.mtpelerin.com e no aplicativo de carteira digital.

