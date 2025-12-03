Mt Pelerin lancia il crypto IBAN

GINEVRA, 3 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Mt Pelerin è lieta di annunciare il lancio degli IBAN crittografici personali, avvenuto in data odierna.

Grazie a questa nuova funzionalità, i nostri utenti possono trasformare i propri portafogli auto-custodiali in qualcosa di più: un conto universale con cui inviare e ricevere denaro in modo fluido, sia attraverso blockchain che attraverso le reti bancarie tradizionali.

Uno dei principi fondamentali di Bitcoin e delle criptovalute è l'autocustodia, ovvero il fatto di possedere e controllare il proprio denaro senza che terzi possano sequestrare o congelare i fondi. Significa libertà finanziaria, ma in pratica spesso questo comporta la disconnessione dal resto del mondo che utilizza il sistema bancario tradizionale.

Grazie al nostro nuovo IBAN crittografico, ora tutto cambia e l'autocustodia diventa più comoda e integrata nella vita di tutti i giorni.

Consente agli utenti di creare un IBAN personale in euro o franchi svizzeri e collegarlo al proprio portafoglio crittografico per:

Ricevere bonifici bancari da chiunque, convertiti direttamente in criptovalute sul proprio portafoglio.

Inviare bonifici bancari a chiunque utilizzando le criptovalute dal proprio portafoglio.

Questi pagamenti sono simili a qualsiasi bonifico bancario standard, inviati e ricevuti da un IBAN intestato all'utente, mentre la transazione in criptovalute avviene in background, senza interruzioni.

Questa funzionalità rappresenta per noi una pietra miliare, dato che puntiamo a promuovere e a semplificare l'autocustodia per renderla un'alternativa pratica al conto bancario tradizionale.

Oggi quella visione è diventata realtà. Assegnando al portafoglio un proprio IBAN, questo diventa uno strumento potente per conservare e gestire denaro senza alcuna custodia da parte di terzi, pur potendo effettuare transazioni con il resto del mondo.

Diventa uno strumento per sottrarsi alla custodia del sistema bancario, la chiave per sbloccare la libertà finanziaria.

Informazioni sull'IBAN

Gli IBAN in EUR e CHF si trovano in Svizzera (che aderisce alla zona SEPA).

Possono ricevere un IBAN sia i privati che le organizzazioni.

Gli utenti di tutto il mondo possono richiedere un IBAN, ad eccezione dei paesi che figurano nel nostro elenco dei paesi esclusi.

L'IBAN è gratuito.

Le conversioni tra valute fiat e stablecoin ZCHF sono gratuite.

Per le conversioni con altre criptovalute si applicano le nostre commissioni standard.

L'IBAN può essere collegato a qualsiasi portafoglio autocustodito.

L'IBAN può essere utilizzato con oltre 30 criptovalute su 15 blockchain.

L'IBAN non è un conto bancario e non deve essere dichiarato come tale.

Disponibile su app.mtpelerin.com e sull'app mobile wallet.

