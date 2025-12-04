Mt Pelerin 推出加密貨幣國際銀行帳戶號碼

瑞士日內瓦2025年12月4日 /美通社/ -- 在 Mt Pelerin，我們今日興奮地宣佈推出個人加密貨幣國際銀行帳戶號碼 (IBAN)。

借助這項新功能，我們的用戶可將自我託管錢包轉換為更多內容：一個通用帳戶，能順暢無縫地在區塊鏈與傳統銀行網絡之間發送和接收資金。

比特幣與加密貨幣的核心理念在於自主保管——即完全擁有並掌控自身資金，不受任何可能扣押或凍結資金的第三方干預。這意味著金融自由，但實際上往往意味著與使用傳統銀行系統的其他世界中斷開連接。

憑藉我們全新的加密貨幣國際銀行帳戶號碼 (IBAN)，這項理念如今迎來革新，使自主保管更為便捷，並深度融入日常生活。

用戶可以創建個人的歐元 或瑞士法郎 IBAN 並將其附加到其加密錢包，從而能夠：

從任何人接收銀行轉帳， 直接在用戶自己的錢包中轉換為加密貨幣。

直接在用戶自己的錢包中轉換為加密貨幣。 使用錢包中的加密貨幣向任何人發送銀行轉帳。

這些付款看似標準的銀行轉帳，由用戶名下的 IBAN 發送與接收，而加密貨幣的結算則在背景中無縫完成。

此功能對我們而言是里程碑式的突破，因為我們的使命是推廣並簡化自主保管服務，使其成為傳統銀行帳戶的實用替代方案。

今天，這願景現已成真。透過為錢包賦予專屬 IBAN，成為無需第三方託管即可持有與管理資金的強大工具，同時仍能與全球進行交易。

IBAN 成為擺脫銀行系統監護的工具，開啟金融自由的關鍵。

國際銀行帳戶號碼 (IBAN) 簡介

歐元和瑞士法郎 IBAN 位於瑞士（在 SEPA 區域）。

個人和機構皆可取得 IBAN。

除我們列出的排除國家之外，全球各地的用戶皆可申請 IBAN。

IBAN 完全免費。

法定貨幣與 ZCHF 穩定幣之間的兌換免收手續費。

若涉及其他加密貨幣的轉換，則適用我們的標準手續費。

IBAN 可以連結到至任何自我託管錢包。

IBAN 可於 15 條區塊鏈上支援 30 多種加密貨幣。

IBAN 不是銀行帳戶，不必將其聲明為此。

可在 app.mtpelerin.com 或 mobile wallet app 找到。

聯絡方法

Yann Gerardi

市場總監

[email protected]

www.mtpelerin.com

SOURCE Mt Pelerin