Mt Pelerin 推出加密貨幣國際銀行帳戶號碼

瑞士日內瓦2025年12月4日 /美通社/ -- 在 Mt Pelerin，我們今日興奮地宣佈推出個人加密貨幣國際銀行帳戶號碼 (IBAN)。
借助這項新功能，我們的用戶可將自我託管錢包轉換為更多內容：一個通用帳戶，能順暢無縫地在區塊鏈與傳統銀行網絡之間發送和接收資金。
比特幣與加密貨幣的核心理念在於自主保管——即完全擁有並掌控自身資金，不受任何可能扣押或凍結資金的第三方干預。這意味著金融自由，但實際上往往意味著與使用傳統銀行系統的其他世界中斷開連接。
憑藉我們全新的加密貨幣國際銀行帳戶號碼 (IBAN)，這項理念如今迎來革新，使自主保管更為便捷，並深度融入日常生活。
用戶可以創建個人的歐元 或瑞士法郎 IBAN 並將其附加到其加密錢包，從而能夠：
- 從任何人接收銀行轉帳，直接在用戶自己的錢包中轉換為加密貨幣。
- 使用錢包中的加密貨幣向任何人發送銀行轉帳。
這些付款看似標準的銀行轉帳，由用戶名下的 IBAN 發送與接收，而加密貨幣的結算則在背景中無縫完成。
此功能對我們而言是里程碑式的突破，因為我們的使命是推廣並簡化自主保管服務，使其成為傳統銀行帳戶的實用替代方案。
今天，這願景現已成真。透過為錢包賦予專屬 IBAN，成為無需第三方託管即可持有與管理資金的強大工具，同時仍能與全球進行交易。
IBAN 成為擺脫銀行系統監護的工具，開啟金融自由的關鍵。
國際銀行帳戶號碼 (IBAN) 簡介
- 歐元和瑞士法郎 IBAN 位於瑞士（在 SEPA 區域）。
- 個人和機構皆可取得 IBAN。
- 除我們列出的排除國家之外，全球各地的用戶皆可申請 IBAN。
- IBAN 完全免費。
- 法定貨幣與 ZCHF 穩定幣之間的兌換免收手續費。
- 若涉及其他加密貨幣的轉換，則適用我們的標準手續費。
- IBAN 可以連結到至任何自我託管錢包。
- IBAN 可於 15 條區塊鏈上支援 30 多種加密貨幣。
- IBAN 不是銀行帳戶，不必將其聲明為此。
- 可在 app.mtpelerin.com 或 mobile wallet app 找到。
聯絡方法
Yann Gerardi
市場總監
[email protected]
www.mtpelerin.com
