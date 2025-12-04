Mt Pelerin luncurkan crypto IBAN

JENEWA, 4 Desember 2025 /PRNewswire/ - Dengan bangga, hari ini Mt Pelerin mengumumkan peluncuran personal crypto IBAN.

Dengan fitur baru ini, pengguna kami dapat mengubah dompet penyimpanan mandiri menjadi sesuatu yang lebih: rekening universal yang dapat mengirim dan menerima uang tanpa kendala di seluruh blockchain dan jaringan perbankan tradisional.

Prinsip utama Bitcoin dan mata uang kripto adalah penyimpanan mandiri, yaitu memiliki dan mengendalikan uang sendiri tanpa ada pihak ketiga yang dapat menyita atau membekukan dana. Berarti kebebasan finansial, tapi dalam praktiknya sering kali berarti terputus dari dunia yang menggunakan sistem perbankan tradisional.

Crypto IBAN baru dari kami mengubah situasi ini dan menjadikan penyimpanan mandiri lebih nyaman dan terintegrasi ke kehidupan sehari-hari.

Dengan crypto IBAN, pengguna dapat membuat euro atau Swiss franc IBAN pribadi dan melampirkannya ke dompet kripto mereka agar dapat:

Menerima transfer bank dari siapa pun dan langsung dikonversi menjadi kripto di dompet mereka.

dan langsung dikonversi menjadi kripto di dompet mereka. Mengirim transfer bank ke siapa pun dengan menggunakan kripto dari dompet mereka.

Pembayaran ini terlihat seperti transfer bank standar, dikirim dan diterima dari IBAN atas nama pengguna sementara penyelesaian kripto terjadi tanpa kendala di latar belakang.

Fitur ini adalah pencapaian penting bagi kami karena misi kami adalah mengembangkan dan menyederhanakan penyimpanan mandiri agar menjadikan alternatif yang praktis dibanding rekening bank tradisional.

Kini visi tersebut telah terwujud. Dengan IBAN pada dompet, dompet menjadi alat yang kuat untuk menyimpan dan mengelola uang tanpa pengawasan pihak ketiga namun tetap dapat melakukan transaksi dengan seluruh dunia.

Dompet ini menjadi alat untuk menolak penyimpanan di sistem perbankan dan merupakan kunci menuju kebebasan finansial.

Tentang IBAN

IBAN EUR dan CHF berlokasi di Swiss (di zona SEPA).

Perorangan maupun perusahaan bisa mendapatkan IBAN.

Pengguna dari seluruh dunia dapat meminta IBAN, kecuali dari daftar negara yang dilarang.

Tidak ada biaya untuk IBAN.

Konversi antara fiat dan stablecoin ZCHF juga gratis.

Untuk konversi dengan mata uang kripto lainnya, kami mengenakan biaya standar.

IBAN dapat ditautkan ke semua dompet penyimpanan mandiri.

IBAN bisa digunakan dengan lebih dari 30 mata uang kripto di 15 chain.

IBAN bukan rekening bank, jadi tidak harus dinyatakan sebagai rekening bank.

Tersedia di app.mtpelerin.com dan di aplikasi dompet seluler.

