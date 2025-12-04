Mt Pelerin lance l'IBAN crypto

GENÈVE, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Chez Mt Pelerin nous sommes ravis d'annoncer le lancement des IBANs personnels crypto.

Avec cette nouveauté, nos utilisateurs peuvent transformer leur wallet en compte universel capable d'envoyer et de recevoir de l'argent tant sur la blockchain que sur le réseau bancaire.

Un des fondements de Bitcoin et des cryptomonnaies est la self-custody, ou le fait de détenir soi-même son argent sans intermédiaire. C'est un acte de liberté, mais qui en pratique signifie souvent d'être déconnecté du reste du monde qui fonctionne sur le système bancaire.

Notre nouvel IBAN crypto change cela et permet de vivre en crypto sans compte bancaire de façon pratique et intégrée dans la vie quotidienne.

Les utilisateurs peuvent ainsi créer un IBAN personnel EUR ou CHF et le relier à leur wallet crypto, ce qui permet de :

Recevoir des virements bancaire de quiconque, directement convertis en crypto dans son propre wallet.

Envoyer des virements à des tiers , en utilisant des cryptos de son wallet.

Ces paiements prennent la forme d'un virement classique, envoyé et reçu d'un IBAN au nom de l'utilisateur, tandis que la conversion crypto est effectuée en arrière-plan.

Cette nouveauté est une étape importante pour nous dont la mission est de promouvoir la self-custody et de la rendre suffisamment simple pour qu'elle devienne une alternative à un compte bancaire classique.

Aujourd'hui, cette vision devient une réalité. En donnant un IBAN personnel à son wallet, il devient un moyen de détenir et gérer son argent en toute indépendance sans confier sa conservation à un intermédiaire, tout en restant capable de faire des transactions avec le reste du monde.

Il devient un outil pour s'affranchir du système de dépôt bancaire, une clé pour obtenir sa liberté financière.

À propos de l'IBAN

Les IBANs EUR et CHF sont situés en Suisse (qui est dans la zone SEPA).

Les particuliers et les sociétés peuvent recevoir un IBAN.

Quiconque peut demander un IBAN, sauf le s pays non supportés.

L'IBAN est gratuit.

Les conversions entre devises fiat et stablecoin ZCHF sont gratuites.

Pour les conversions avec d'autres cryptomonnaies, nos frais standards s'appliquent.

L'IBAN peut être relié à n'importe quel wallet.

L'IBAN peut être utilisé avec 30+ cryptomonnaies sur 15 chaînes.

L'IBAN n'est pas un compte bancaire, il n'est pas à déclarer comme tel.

Disponible sur app.mtpelerin.com et via notre appli mobile .

