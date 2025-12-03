Mt Pelerin lanza el cripto IBAN

GINEBRA, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- En Mt Pelerin, nos complace anunciar hoy el lanzamiento de IBAN criptográficos personales.

Con esta nueva función, nuestros usuarios pueden transformar sus billeteras autocustodiadas en algo más: una cuenta universal que envía y recibe dinero sin problemas a través de blockchain y redes bancarias tradicionales.

Un principio fundamental de Bitcoin y las criptomonedas es la autocustodia, es decir, la posesión y el control del propio dinero sin que terceros puedan confiscarlo o congelarlo. Esto implica libertad financiera, pero en la práctica suele implicar estar desconectado del resto del mundo que utiliza el sistema bancario tradicional.

Gracias a nuestro nuevo IBAN criptográfico, esto ahora cambia y hace que la autocustodia sea más cómoda e integrada en la vida cotidiana.

Con él, los usuarios pueden crear un IBAN personal en euros o francos suizos y vincularlo a su billetera de criptomonedas, lo que les permite:

Recibir transferencias bancarias de cualquier persona , convertidas directamente a criptomonedas en su billetera.

, convertidas directamente a criptomonedas en su billetera. Enviar transferencias bancarias a cualquier persona, usando criptomonedas de su billetera.

Estos pagos se parecen a cualquier transferencia bancaria estándar, enviada y recibida desde un IBAN a nombre del usuario, mientras que la liquidación de criptomonedas se realiza sin problemas en segundo plano.

Esta característica es un hito para nosotros, ya que nuestra misión es promover y simplificar la autocustodia para convertirla en una alternativa práctica a una cuenta bancaria tradicional.

Hoy, esa visión se ha hecho realidad. Al otorgarle a cada billetera su propio IBAN, esta se convierte en una herramienta poderosa para almacenar y administrar dinero sin la custodia de terceros, a la vez que permite realizar transacciones con el resto del mundo.

Se convierte en una herramienta para escapar de la custodia del sistema bancario, la clave para desbloquear la libertad financiera.

Acerca del IBAN

Los IBAN en EUR y CHF se encuentran en Suiza (zona SEPA).

Tanto particulares como organizaciones pueden obtener un IBAN.

Usuarios de todo el mundo pueden solicitar un IBAN, excepto los de nuestra lista de países excluidos.

El IBAN es gratuito.

Las conversiones entre monedas fiduciarias y la stablecoin ZCHF son gratuitas.

Para las conversiones con otras criptomonedas, se aplican nuestras comisiones estándares.

El IBAN se puede vincular a cualquier monedero autocustodial.

El IBAN se puede utilizar con más de 30 criptomonedas en 15 cadenas.

El IBAN no es una cuenta bancaria; no es necesario declararlo como tal.

Disponible en app.mtpelerin.com y en la app de monedero móvil.

