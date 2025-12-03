Mt Pelerin lanceert de crypto-IBAN

GENÈVE, 3 december 2025 /PRNewswire/ -- Bij Mt Pelerin kondigen we vandaag met trots de lancering aan van persoonlijke crypto IBAN's.

Met deze nieuwe functie kunnen onze gebruikers hun self-custodial portemonnee veranderen in iets meer: een universele rekening die naadloos geld verstuurt en ontvangt via zowel blockchain als traditionele banknetwerken.

Een kernprincipe van Bitcoin en cryptocurrencies is zelfbewaring, het feit dat je je geld bezit en controleert zonder dat een derde partij het geld in beslag kan nemen of kan bevriezen. Het betekent financiële vrijheid, maar in de praktijk betekent het vaak dat je afgesloten bent van de rest van de wereld die het traditionele banksysteem gebruikt.

Dankzij onze nieuwe crypto-IBAN verandert dit nu en wordt zelfbewaring gemakkelijker en geïntegreerd in het dagelijks leven.

Hiermee kunnen gebruikers een persoonlijke euro of Zwitserse frank-IBAN aanmaken en koppelen aan hun cryptowallet, waarmee ze het volgende kunnen:

Bankoverschrijvingen ontvangen van iedereen, direct omgezet in crypto op hun eigen portemonnee.

direct omgezet in crypto op hun eigen portemonnee. Bankoverschrijvingen sturen naar iedereen, met crypto van hun portemonnee.

Deze betalingen zien eruit als elke standaard bankoverschrijving, verzonden en ontvangen van een IBAN op naam van de gebruiker, terwijl de crypto-verrekening naadloos op de achtergrond gebeurt.

Deze functie is een mijlpaal voor ons. Met ons doel om zelfbewaring te promoten en te vereenvoudigen is dit een praktisch alternatief voor een traditionele bankrekening.

Vandaag is die visie werkelijkheid geworden. Door een portemonnee zijn eigen IBAN te geven, wordt het een krachtig hulpmiddel om geld vast te houden en te beheren zonder bewaring door derden, terwijl het nog steeds mogelijk is om transacties te doen met de rest van de wereld.

Het wordt een hulpmiddel om uit de bewaring van het banksysteem te stappen: de sleutel tot financiële vrijheid.

Over IBAN

De IBAN's van EUR en CHF bevinden zich in Zwitserland (dat in de SEPA-zone ligt).

Zowel individuen als organisaties kunnen een IBAN ontvangen.

Gebruikers van over de hele wereld kunnen een IBAN aanvragen, behalve van onze lijst met uitgesloten landen.

De IBAN is gratis.

Conversies tussen fiats en de ZCHF stablecoin zijn gratis.

Voor conversies met andere cryptocurrencies zijn onze standaardkosten van toepassing.

De IBAN kan worden gekoppeld aan elke self-custodial portemonnee.

De IBAN kan worden gebruikt met 30+ cryptocurrencies op 15 ketens.

De IBAN is geen bankrekening en hoeft niet als zodanig te worden aangegeven.

Beschikbaar op app.mtpelerin.com en op mobiele portemonnee app.

