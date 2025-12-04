Mt Pelerin lanza el IBAN para transacciones con criptomonedas

GINEBRA, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, en Mt Pelerin, nos complace anunciar el lanzamiento de IBAN personales para transacciones con criptomonedas.

Con esta nueva función, nuestros usuarios pueden transformar sus billeteras de autocustodia en algo más: una cuenta universal que envía y recibe dinero sin problemas por medio de blockchain y redes bancarias tradicionales.

Un principio fundamental del Bitcoin y las criptomonedas es la autocustodia, es decir, el hecho de poseer y controlar el dinero propio sin que ningún tercero pueda incautar o congelar fondos. Este principio representa libertad financiera, pero en la práctica a menudo significa estar desconectado del resto del mundo que utiliza el sistema bancario tradicional.

Gracias a nuestro nuevo IBAN de criptomonedas, esta práctica cambia y hace que la autocustodia sea más cómoda e integrada en la vida cotidiana.

Con esta medida, los usuarios pueden crear un IBAN personal de euro o franco suizo y adjuntarlo a su billetera de criptomonedas, lo que les permite:

Recibir transferencias bancarias de cualquier persona, directamente convertidas en criptomonedas en su propia billetera.

directamente convertidas en criptomonedas en su propia billetera. Enviar transferencias bancarias a cualquier persona usando criptomonedas desde su billetera.

Estos pagos se parecen a cualquier transferencia bancaria estándar, que se envían y se reciben desde un IBAN a nombre del usuario, mientras que la liquidación de criptomonedas se realiza sin problemas en segundo plano.

Esta característica es un hito para nosotros, ya que nuestra misión es promover y simplificar la autocustodia para que sea una alternativa práctica a una cuenta bancaria tradicional.

En la actualidad, esa visión es ahora una realidad. Al otorgarle IBAN propio a una billetera, se convierte en una poderosa herramienta para mantener y administrar dinero sin custodia de terceros, a la vez que se pueden realizar transacciones con el resto del mundo.

Se convierte en una herramienta para darse de baja de la custodia del sistema bancario, la clave para desbloquear la libertad financiera.

Acerca del IBAN

Los IBAN de euro y franco suizo se encuentran en Suiza (que se encuentra en la zona SEPA).

Tanto las personas como las organizaciones pueden recibir un IBAN.

Los usuarios de todo el mundo pueden solicitar un IBAN, excepto los de nuestra lista de países excluidos.

El IBAN es gratuito.

Las conversiones entre divisas fiduciarias y la stablecoin Frankencoin (ZCHF) son gratuitas.

Para las conversiones con otras criptomonedas, se aplican nuestras comisiones estándar.

El IBAN se puede vincular a cualquier billetera con autocustodia.

El IBAN se puede utilizar con más de 30 criptomonedas en 15 cadenas.

El IBAN no es una cuenta bancaria, no tiene por qué declararse como tal.

Disponible en app.mtpelerin.com y en la aplicación de billetera móvil .

Contacto

Yann Gerardi

Director de marketing

[email protected]

www.mtpelerin.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2836346/Mt_Pelerin_Logo.jpg

FUENTE Mt Pelerin