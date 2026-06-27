Mudança global na tecnologia: Tune Talk lança o primeiro plano móvel do mundo com segurança infantil aplicada pela rede, superando as limitações no nível dos aplicativos

PETALING JAYA, Malásia, 27 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Tune Talk, operadora de telefonia móvel da Malásia, redefiniu o padrão de aplicação da segurança infantil on-line. À medida que governos trabalham para regulamentar a segurança em diversas plataformas e aplicativos, a Tune Talk está centralizando essa aplicação em um único ponto: a rede, por meio do lançamento do Epik+ Family Safe, o primeiro plano móvel familiar do mundo com controle parental integrado ativado com um único toque, aplicado inteiramente no ponto de conectividade.

Da esquerda para a direita: Jill Yeap (Gerente Geral de Marketing da Tune Talk), Jay Pandey (Diretor de Tecnologia da Tune Talk), Gurtaj Singh Padda (CEO da Tune Talk), Sonia Ooi (Diretora Financeira da Tune Talk) e Nafis Nazri (Chefe de Produto da Tune Talk)

Desenvolvido sobre a rede nativa em nuvem da Tune Talk e viabilizado em colaboração com a Nokia, o Epik+ Family Safe transfere a aplicação da proteção para o ponto onde o acesso digital começa. Com um único toque, os pais podem ativar um dos três níveis de proteção e restringir o acesso a até 56 categorias de conteúdo, ajudando a gerenciar o acesso das crianças às redes sociais e a outros conteúdos on-line por meio da própria camada de conectividade.

"A conectividade móvel tornou-se a porta de entrada das crianças para a internet, e acreditamos que a segurança deve começar por aí. Com o Epik+ Family Safe, a Tune Talk demonstra como uma inovação desenvolvida na Malásia oferece um novo modelo global para as empresas de telecomunicações. Nossa ambição é demonstrar um modelo prático de implementação que desafie a forma como o setor enxerga a conectividade e inspire uma discussão mais ampla sobre como a segurança infantil on-line pode ser implementada", afirmou Gurtaj Singh Padda, cofundador e CEO da Tune Talk.

Essa mudança na infraestrutura está alinhada a um consenso global crescente: a segurança on-line das crianças não pode ser gerenciada apenas na ponta da experiência do usuário. Enquanto governos de todo o mundo definem os rumos da segurança infantil on-line, a distância entre as políticas públicas e sua aplicação no dia a dia continua aumentando. O Epik+ Family Safe da Tune Talk reduz essa lacuna ao oferecer uma solução concreta que funciona de forma integrada ao cotidiano das famílias.

Embora o Epik+ Family Safe esteja sendo lançado exclusivamente na Malásia, a Tune Talk acredita que a iniciativa demonstra como a infraestrutura de telecomunicações pode se tornar parte do ecossistema de segurança on-line, oferecendo um modelo prático de implementação à medida que formuladores de políticas em todo o mundo continuam explorando novas formas de proteger as crianças on-line.

O Epik+ Family Safe está disponível como um plano móvel pré-pago dedicado para 1 responsável + 1 criança, com controles parentais integrados em nível de rede, 700 GB de dados em alta velocidade e cobertura de seguro contra acidentes pessoais de até US$ 125.000.*

A empresa afirmou esperar que o lançamento incentive uma discussão mais ampla no setor sobre como provedores de conectividade podem complementar as regulamentações existentes, as medidas de proteção das plataformas e a responsabilidade dos pais, tornando a segurança on-line mais fácil de implementar na rotina das famílias.

Para obter mais informações: https://www.tunetalk.com/tune-talk-answers-national-call-for-online-safety-launches-malaysias-first-network-enforced-child-mobile-plan/

*Aplicam-se termos e condições

FONTE Tune Talk