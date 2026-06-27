Mudança global na tecnologia: Tune Talk lança o primeiro plano móvel do mundo com segurança infantil aplicada pela rede, superando as limitações no nível dos aplicativos
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27 jun, 2026, 17:19 GMT
PETALING JAYA, Malásia, 27 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Tune Talk, operadora de telefonia móvel da Malásia, redefiniu o padrão de aplicação da segurança infantil on-line. À medida que governos trabalham para regulamentar a segurança em diversas plataformas e aplicativos, a Tune Talk está centralizando essa aplicação em um único ponto: a rede, por meio do lançamento do Epik+ Family Safe, o primeiro plano móvel familiar do mundo com controle parental integrado ativado com um único toque, aplicado inteiramente no ponto de conectividade.
Desenvolvido sobre a rede nativa em nuvem da Tune Talk e viabilizado em colaboração com a Nokia, o Epik+ Family Safe transfere a aplicação da proteção para o ponto onde o acesso digital começa. Com um único toque, os pais podem ativar um dos três níveis de proteção e restringir o acesso a até 56 categorias de conteúdo, ajudando a gerenciar o acesso das crianças às redes sociais e a outros conteúdos on-line por meio da própria camada de conectividade.
"A conectividade móvel tornou-se a porta de entrada das crianças para a internet, e acreditamos que a segurança deve começar por aí. Com o Epik+ Family Safe, a Tune Talk demonstra como uma inovação desenvolvida na Malásia oferece um novo modelo global para as empresas de telecomunicações. Nossa ambição é demonstrar um modelo prático de implementação que desafie a forma como o setor enxerga a conectividade e inspire uma discussão mais ampla sobre como a segurança infantil on-line pode ser implementada", afirmou Gurtaj Singh Padda, cofundador e CEO da Tune Talk.
Essa mudança na infraestrutura está alinhada a um consenso global crescente: a segurança on-line das crianças não pode ser gerenciada apenas na ponta da experiência do usuário. Enquanto governos de todo o mundo definem os rumos da segurança infantil on-line, a distância entre as políticas públicas e sua aplicação no dia a dia continua aumentando. O Epik+ Family Safe da Tune Talk reduz essa lacuna ao oferecer uma solução concreta que funciona de forma integrada ao cotidiano das famílias.
Embora o Epik+ Family Safe esteja sendo lançado exclusivamente na Malásia, a Tune Talk acredita que a iniciativa demonstra como a infraestrutura de telecomunicações pode se tornar parte do ecossistema de segurança on-line, oferecendo um modelo prático de implementação à medida que formuladores de políticas em todo o mundo continuam explorando novas formas de proteger as crianças on-line.
O Epik+ Family Safe está disponível como um plano móvel pré-pago dedicado para 1 responsável + 1 criança, com controles parentais integrados em nível de rede, 700 GB de dados em alta velocidade e cobertura de seguro contra acidentes pessoais de até US$ 125.000.*
A empresa afirmou esperar que o lançamento incentive uma discussão mais ampla no setor sobre como provedores de conectividade podem complementar as regulamentações existentes, as medidas de proteção das plataformas e a responsabilidade dos pais, tornando a segurança on-line mais fácil de implementar na rotina das famílias.
Para obter mais informações: https://www.tunetalk.com/tune-talk-answers-national-call-for-online-safety-launches-malaysias-first-network-enforced-child-mobile-plan/
*Aplicam-se termos e condições
FONTE Tune Talk
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