- Cambio tecnológico global: TuneTalk lanza el primer plan móvil de seguridad infantil con protección de red del mundo, superando las limitaciones de las aplicaciones

PETALING JAYA, Malasia, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El operador de telefonía móvil malasio Tune Talk redefinió el estándar de seguridad infantil en línea. Mientras los gobiernos trabajan para regular la seguridad en múltiples plataformas y aplicaciones, Tune Talk centraliza la aplicación de la normativa en un único punto: la red, mediante el lanzamiento de Epik+ Family Safe, el primer plan móvil familiar del mundo con control parental integrado de un solo toque, que se aplica completamente en el punto de conexión.

From left to right: Jill Yeap (General Manager of Marketing, Tune Talk), Jay Pandey (Chief Technical Officer, Tune Talk), Gurtaj Singh Padda (Chief Executive Officer, Tune Talk), Sonia Ooi (Chief Financial Officer, Tune Talk), Nafis Nazri (Head of Product, Tune Talk)

Desarrollado sobre la red nativa en la nube de Tune Talk y habilitado en colaboración con Nokia, Epik+ Family Safe traslada la protección al punto de inicio del acceso digital. Con un solo toque, los padres pueden activar uno de los tres niveles de protección y restringir el acceso a hasta 56 categorías de contenido, lo que ayuda a gestionar el acceso de los niños a las redes sociales y otros contenidos en línea a través de la propia capa de conectividad.

"La conectividad móvil se ha convertido en la puerta de entrada de los niños a internet, y creemos que la seguridad debe comenzar ahí. Con Epik+ Family Safe, Tune Talk demuestra cómo una innovación desarrollada en Malasia ofrece un nuevo modelo global para las empresas de telecomunicaciones. Nuestra ambición es demostrar un modelo de implementación práctico que desafíe la forma en que la industria concibe la conectividad e inspire un debate más amplio sobre cómo garantizar la seguridad infantil en línea", afirmó Gurtaj Singh Padda, cofundador y consejero delegado de Tune Talk.

Este cambio de enfoque en la infraestructura se alinea con un creciente consenso global: la seguridad en línea de los niños no puede gestionarse únicamente desde la periferia de la experiencia. Si bien los gobiernos de todo el mundo están marcando la pauta en materia de seguridad infantil en línea, la brecha entre las políticas y su aplicación cotidiana sigue ampliándose. Epik+ Family Safe de Tune Talk cierra esa brecha, ofreciendo una solución tangible que funciona a la perfección en el entorno familiar diario.

Aunque Epik+ Family Safe se lanza exclusivamente en Malasia, Tune Talk considera que esta iniciativa demuestra cómo la infraestructura de telecomunicaciones puede integrarse en el ecosistema de seguridad en línea, ofreciendo un modelo de implementación práctico mientras los responsables políticos de todo el mundo siguen explorando nuevos enfoques para proteger a los niños en internet.

Epik+ Family Safe está disponible como un plan móvil prepago exclusivo para 1 padre/madre + 1 hijo/a, con controles parentales integrados a nivel de red, 700 GB de datos de alta velocidad y cobertura de seguro de accidentes personales de hasta 125.000 dólares.*

La compañía espera que este lanzamiento fomente un debate más amplio en el sector sobre cómo los proveedores de conectividad pueden complementar la normativa vigente, las medidas de seguridad de las plataformas y la responsabilidad parental, facilitando la implementación de la seguridad en línea en la vida familiar cotidiana.

Para más información: https://www.tunetalk.com/tune-talk-answers-national-call-for-online-safety-launches-malaysias-first-network-enforced-child-mobile-plan/

*Se aplican términos y condiciones.