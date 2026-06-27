Cambio tecnológico a nivel mundial: Tune Talk lanza el primer plan móvil de seguridad infantil reforzado por la red del mundo y sortea las limitaciones a nivel de aplicación

PETALING JAYA, Malasia, 27 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El operador de telefonía móvil de Malasia, Tune Talk, redefinió el estándar sobre cómo se aplica la seguridad infantil en línea. A medida que los gobiernos trabajan para regular la seguridad en múltiples plataformas y aplicaciones, Tune Talk está llevando la aplicación a un solo punto, la red, a través del lanzamiento de Epik+ Family Safe, el primer plan móvil familiar del mundo con control parental integrado en un solo toque que se aplica por completo en el punto de conectividad.

De izquierda a derecha: Jill Yeap (directora general de Marketing de Tune Talk), Jay Pandey (director de Tecnología de Tune Talk), Gurtaj Singh Padda (director ejecutivo de Tune Talk), Sonia Ooi (directora financiera de Tune Talk), Nafis Nazri (directora de Productos de Tune Talk)

Construido sobre la red nativa de la nube de Tune Talk y habilitado en colaboración con Nokia, Epik+ Family Safe traslada la aplicación al punto donde comienza el acceso digital. Con un solo toque, los padres pueden activar uno de los tres niveles de protección y restringir el acceso a hasta 56 categorías de contenido, lo que ayuda a administrar el acceso de los niños a las redes sociales y otros contenidos en línea mediante la propia capa de conectividad.

"La conectividad móvil se ha convertido en la puerta de entrada de un niño a Internet, y creemos que la seguridad debería comenzar allí. Con Epik+ Family Safe, Tune Talk muestra cómo una innovación creada en Malasia ofrece un nuevo modelo a nivel mundial para las empresas de telecomunicaciones. Nuestra ambición es demostrar un modelo de implementación práctico que desafíe la forma en que la industria piensa sobre la conectividad e inspire una conversación más amplia sobre cómo se puede brindar seguridad infantil en línea", afirmó Gurtaj Singh Padda, cofundador y director ejecutivo de Tune Talk.

Este pivote de infraestructura se alinea con un creciente consenso mundial: la seguridad en línea de los niños no se puede gestionar únicamente al borde de la experiencia. Si bien los gobiernos de todo el mundo están estableciendo la dirección de seguridad infantil en línea, la brecha entre la política y la aplicación diaria continúa ampliándose. Epik+ Family Safe de Tune Talk cierra esa brecha y ofrece una solución tangible que funciona a la perfección en los entornos familiares del día a día.

Si bien Epik+ Family Safe se lanzará exclusivamente en Malasia, Tune Talk cree que la iniciativa demuestra cómo la infraestructura de telecomunicaciones puede convertirse en parte del ecosistema de seguridad en línea y ofrece un modelo de implementación práctica a medida que los formuladores de políticas de todo el mundo continúan explorando nuevos enfoques para proteger a niños en línea.

Epik+ Family Safe está disponible como un plan móvil prepago dedicado de 1 padre + 1 hijo con controles parentales integrados a nivel de red, 700 GB de datos de alta velocidad y cobertura de seguro de accidentes personal de hasta 125.000 dólares.*

La empresa dijo que espera que el lanzamiento promueva un debate más amplio en el sector sobre cómo los proveedores de conectividad pueden complementar la regulación existente, la seguridad de la plataforma y la responsabilidad de los padres al hacer que la seguridad en línea sea más fácil de implementar en la vida familiar cotidiana.

Para más información: https://www.tunetalk.com/tune-talk-answers-national-call-for-online-safety-launches-malaysias-first-network-enforced-child-mobile-plan/

*Aplican términos y condiciones

FUENTE Tune Talk