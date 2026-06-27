글로벌 기술 전환: 튠톡, 앱 수준 한계를 우회하는 세계 최초의 네트워크 기반 아동 안전 모바일 요금제 출시

페탈링자야, 말레이시아 2026년 6월 27일 /PRNewswire/ -- 말레이시아 이동통신 사업자 튠톡(Tune Talk)이 아동 온라인 안전을 시행하는 방식의 표준을 새롭게 정의했다. 각국 정부가 여러 플랫폼과 애플리케이션 전반의 안전을 규제하기 위해 노력하는 가운데, 튠톡은 연결 지점에서 완전히 시행되는 원터치 보호자 통제 기능이 통합된 세계 최초의 가족 모바일 요금제인 Epik+ Family Safe 출시를 통해 시행 지점을 단일 지점, 즉 네트워크로 가져오고 있다.

튠톡의 클라우드 네이티브 네트워크를 기반으로 구축되고 노키아(Nokia)와의 협업을 통해 구현된 Epik+ Family Safe는 디지털 접근이 시작되는 지점으로 시행 기능을 이동시킨다. 부모는 한 번의 터치로 3가지 보호 수준 중 하나를 활성화하고 최대 56개 콘텐츠 카테고리에 대한 접근을 제한할 수 있어, 연결 계층 자체를 통해 자녀의 소셜 미디어 및 기타 온라인 콘텐츠 접근을 관리할 수 있다.

From left to right: Jill Yeap (General Manager of Marketing, Tune Talk), Jay Pandey (Chief Technical Officer, Tune Talk), Gurtaj Singh Padda (Chief Executive Officer, Tune Talk), Sonia Ooi (Chief Financial Officer, Tune Talk), Nafis Nazri (Head of Product, Tune Talk)

튠톡의 공동 설립자인 구르타즈 싱 파다(Gurtaj Singh Padda) 최고경영자(CEO)는 "모바일 연결은 아이들이 인터넷으로 들어가는 관문이 됐으며, 우리는 안전이 바로 그 지점에서 시작돼야 한다고 믿는다. Epik+ Family Safe를 통해 튠톡은 말레이시아에서 개발된 혁신이 통신사를 위한 새로운 글로벌 청사진을 어떻게 제시하는지 보여주고 있다. 우리의 목표는 업계가 연결성에 대해 생각하는 방식에 도전하고, 아동 온라인 안전을 어떻게 제공할 수 있는지에 대한 더 폭넓은 논의를 촉발하는 실질적인 구현 모델을 입증하는 것"이라고 말했다.

이러한 인프라 중심 전환은 아동 온라인 안전이 경험의 가장자리에서만 관리될 수 없다는 전 세계적 공감대가 커지는 흐름과도 맞닿아 있다. 전 세계 정부가 아동의 온라인 안전을 위한 방향을 설정하고 있지만, 정책과 일상적 시행 사이의 격차는 계속 확대되고 있다. 튠톡의 Epik+ Family Safe는 이러한 격차를 해소하며, 일상적인 가족 환경에서 원활하게 작동하는 실질적인 솔루션을 제공한다.

Epik+ Family Safe는 말레이시아에서만 독점 출시되지만, 튠톡은 이 이니셔티브가 통신 인프라가 온라인 안전 생태계의 일부가 될 수 있음을 보여준다고 보고 있다. 이는 전 세계 정책 입안자들이 아동 온라인 보호를 위한 새로운 접근법을 계속 모색하는 가운데 실질적인 구현 모델을 제시한다.

Epik+ Family Safe는 네트워크 수준의 보호자 통제 기능, 700GB의 고속 데이터, 최대 미화 12만 5000달러의 개인 상해 보험 보장을 통합한 부모 1명 + 자녀 1명 전용 선불 모바일 요금제로 제공된다.*

회사는 이번 출시가 연결성 제공업체들이 기존 규제, 플랫폼 안전장치, 부모의 책임을 어떻게 보완할 수 있는지에 대한 업계 전반의 논의를 촉진해, 일상적인 가족생활에서 온라인 안전을 더 쉽게 구현할 수 있기를 바란다고 밝혔다.

자세한 정보: https://www.tunetalk.com/tune-talk-answers-national-call-for-online-safety-launches-malaysias-first-network-enforced-child-mobile-plan/

*이용 약관이 적용된다

SOURCE Tune Talk