全球科技變革：Tune Talk推出全球首款網絡級兒童安全手機套餐，突破應用級限制

Tune Talk聯合創始人兼首席執行官Gurtaj Singh Padda表示：「移動連接已成為兒童接入互聯網的入口，我們認為安全應當從源頭開始。通過推出Epik+Family Safe，Tune Talk展示了馬來西亞本土創新如何為全球電信運營商提供新的藍圖。我們的目標是展示一個切實可行的實施模式，挑戰行業對連接的固有認知，並激發關於如何實現兒童在線安全的更廣泛討論。」

這一基礎設施層面的轉變與日益增長的全球共識相契合：兒童在線安全不能僅靠體驗終端來管理。盡管世界各國政府正在為兒童在線安全指明方向，但政策與日常執行之間的差距仍在擴大。Tune Talk的Epik+ Family Safe彌合了這一差距，提供了一種切實可行、能夠在日常家庭環境中無縫運作的解決方案。

雖然Epik+ Family Safe僅在馬來西亞推出，但Tune Talk相信此舉展示了電信基礎設施如何能夠成為在線安全生態系統的一部分，為全球政策制定者繼續探索兒童在線安全新方案，提供了一個可實施的實踐模式。

Epik+Family Safe以專屬的「1位家長+1位兒童」預付費手機套餐形式推出，集成了網絡級家長控制功能、700GB高速數據流量，以及高達12.5萬美元的個人意外保險保障。*

該公司表示，希望此次發布能推動更廣泛的行業討論，探討連接服務提供商如何讓在線安全在日常家庭生活中更易於落地，從而為現有法規、平台保護措施和家長責任提供有益補充。

如需了解更多信息，請訪問：https://www.tunetalk.com/tune-talk-answers-national-call-for-online-safety-launches-malaysias-first-network-enforced-child-mobile-plan/

*需遵守相關條款與條件

SOURCE Tune Talk