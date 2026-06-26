Peralihan Teknologi Global: Tune Talk Lancarkan Pelan Mudah Alih Keselamatan Kanak-Kanak Pertama di Dunia dengan Penguatkuasaan di Peringkat Rangkaian, Mengatasi Kekangan pada Peringkat Aplikasi

PETALING JAYA, Malaysia, 27 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Pengendali mudah alih Malaysia, Tune Talk, mentakrifkan semula standard penguatkuasaan keselamatan kanak-kanak dalam talian. Ketika kerajaan di seluruh dunia berusaha mengawal selia keselamatan merentasi pelbagai platform dan aplikasi, Tune Talk membawa penguatkuasaan ke satu titik utama, iaitu rangkaian, menerusi pelancaran Epik+ Family Safe, pelan mudah alih keluarga pertama di dunia yang mengintegrasikan kawalan ibu bapa satu ketik yang dikuatkuasakan sepenuhnya pada peringkat sambungan rangkaian.

From left to right: Jill Yeap (General Manager of Marketing, Tune Talk), Jay Pandey (Chief Technical Officer, Tune Talk), Gurtaj Singh Padda (Chief Executive Officer, Tune Talk), Sonia Ooi (Chief Financial Officer, Tune Talk), Nafis Nazri (Head of Product, Tune Talk)

Dibangunkan berasaskan rangkaian natif awan Tune Talk dan direalisasikan melalui kerjasama dengan Nokia, Epik+ Family Safe mengalihkan penguatkuasaan kepada titik permulaan akses digital. Dengan hanya satu ketikan, ibu bapa boleh mengaktifkan satu daripada tiga tahap perlindungan dan mengehadkan akses merentasi sehingga 56 kategori kandungan, sekali gus membantu mengurus akses kanak-kanak kepada media sosial dan kandungan dalam talian lain melalui lapisan sambungan rangkaian itu sendiri.

"Sambungan mudah alih telah menjadi pintu masuk kanak-kanak ke internet, dan kami percaya keselamatan perlu bermula dari situ. Melalui Epik+ Family Safe, Tune Talk menunjukkan bagaimana inovasi yang dibangunkan di Malaysia mampu menawarkan pelan tindakan global baharu kepada syarikat telekomunikasi. Cita-cita kami adalah untuk menunjukkan model pelaksanaan yang praktikal, yang mencabar cara industri melihat kesalinghubungan serta mencetuskan perbincangan yang lebih meluas tentang bagaimana keselamatan kanak-kanak dalam talian boleh direalisasikan," kata Gurtaj Singh Padda, Pengasas Bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif Tune Talk.

Perubahan terhadap infrastruktur ini sejajar dengan kesepakatan global yang semakin berkembang bahawa keselamatan kanak-kanak dalam talian tidak boleh diuruskan hanya pada peringkat akhir pengalaman pengguna. Walaupun kerajaan di seluruh dunia sedang menetapkan hala tuju berkaitan keselamatan kanak-kanak dalam talian, jurang antara dasar dan pelaksanaan dalam kehidupan seharian terus melebar. Epik+ Family Safe daripada Tune Talk merapatkan jurang tersebut dengan menawarkan penyelesaian yang nyata dan berfungsi dengan lancar dalam persekitaran kehidupan harian sesebuah keluarga.

Walaupun Epik+ Family Safe dilancarkan secara eksklusif di Malaysia, Tune Talk percaya inisiatif ini membuktikan bagaimana infrastruktur telekomunikasi boleh menjadi sebahagian daripada ekosistem keselamatan dalam talian, dengan menawarkan model pelaksanaan yang praktikal ketika penggubal dasar di seluruh dunia terus meneroka pendekatan baharu bagi melindungi kanak-kanak dalam talian.

Epik+ Family Safe ditawarkan sebagai pelan mudah alih prabayar khusus 1 Ibu Bapa + 1 Anak, yang dilengkapi kawalan ibu bapa bersepadu pada peringkat rangkaian, 700GB data berkelajuan tinggi serta perlindungan insurans kemalangan diri sehingga USD125,000.*

Syarikat menyatakan ia berharap pelancaran tersebut akan menggalakkan perbincangan yang lebih meluas dalam industri mengenai bagaimana penyedia perkhidmatan kesalinghubungan boleh melengkapkan peraturan sedia ada, langkah perlindungan platform dan tanggungjawab ibu bapa dengan menjadikan keselamatan dalam talian lebih mudah dilaksanakan dalam kehidupan harian sesebuah keluarga.

Untuk maklumat lanjut: https://www.tunetalk.com/tune-talk-answers-national-call-for-online-safety-launches-malaysias-first-network-enforced-child-mobile-plan/

*Tertakluk kepada terma dan syarat.

SOURCE Tune Talk