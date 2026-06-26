世界的な技術の変革：Tune Talkがアプリレベルの制限を回避する、世界初のネットワークによる児童保護機能付きモバイルプランを開始

マレーシア、ペタリンジャヤ、2026年6月27日 /PRNewswire/ -- マレーシアの携帯電話事業者Tune Talkは、子どものオンライン安全対策の基準を再定義しました。各国政府が複数のプラットフォームやアプリケーションにわたる安全対策の規制に取り組む中、Tune Talkは「Epik+ Family Safe」の提供を通じて、安全対策の実施をネットワークという単一の拠点に集約します。「Epik+ Family Safe」は、ワンタップで操作できるペアレンタルコントロール機能を統合した世界初のファミリー向けモバイルプランであり、接続時点で完全に機能します。

Tune Talkのクラウドネイティブネットワークを基盤とし、Nokiaとの協業により実現した「Epik+ Family Safe」は、デジタルアクセスの起点となる地点で規制を実施します。保護者はワンタップで3つの保護レベルのいずれかを有効にし、最大56のコンテンツカテゴリへのアクセスを制限できるため、接続レイヤーそのものを通じて子どものソーシャルメディアやその他のオンラインコンテンツへのアクセスを管理できます。

From left to right: Jill Yeap (General Manager of Marketing, Tune Talk), Jay Pandey (Chief Technical Officer, Tune Talk), Gurtaj Singh Padda (Chief Executive Officer, Tune Talk), Sonia Ooi (Chief Financial Officer, Tune Talk), Nafis Nazri (Head of Product, Tune Talk)

「モバイル通信は子どもたちにとってインターネットへの入り口となっており、私たちは安全対策もそこから始めるべきだと考えています。「Epik+ Family Safe」を通じて、Tune Talkはマレーシア発のイノベーションが通信事業者にとって新たなグローバルなモデルケースとなり得ることを示しています。私たちの目標は、接続性に対する業界の考え方に一石を投じ、子どものオンライン安全をいかに実現すべきかについて、より広範な議論を喚起するような実践的な導入モデルを示すことです」と、Tune Talkの共同創業者兼最高経営責任者（CEO）であるGurtaj Singh Padda氏は述べました。

このインフラ戦略の転換は、世界的に高まりつつある共通認識と合致しています：子どものオンライン上の安全は、体験の末端だけで管理できるものではありません。世界中の政府が子どものオンライン安全に関する指針を策定している一方で、政策と日々の執行との間の隔たりはますます広がり続けています。Tune Talkの「Epik+ Family Safe」はこの隔たりを埋め、日々の家庭環境でシームレスに機能する具体的なソリューションを提供します。

「Epik+ Family Safe」はマレーシア限定でサービスを開始しますが、Tune Talkは、この取り組みが、世界中の政策立案者が子どものオンライン保護に向けた新たなアプローチを模索し続ける中で、通信インフラがいかにしてオンライン安全のエコシステムの一翼を担うことができるかを示し、実用的な実施モデルを提供するものだと考えています。

「Epik+ Family Safe」は、ネットワークレベルで統合されたペアレンタルコントロール機能、700GBの高速データ通信、および最大125,000米ドルの個人傷害保険*を備えた、保護者1名＋子供1名向けの専用プリペイドモバイルプランとして利用可能です。

同社は、今回のサービス開始により、接続プロバイダーが日常の家庭生活においてオンライン安全対策を実施しやすくすることで、既存の規制、プラットフォームの安全対策、および保護者の責任をどのように補完できるかについて、業界でのより幅広い議論が促されることを期待していると述べました。

詳細情報：https://www.tunetalk.com/tune-talk-answers-national-call-for-online-safety-launches-malaysias-first-network-enforced-child-mobile-plan/

*利用規約が適用されます

SOURCE Tune Talk