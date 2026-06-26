การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระดับโลก: Tune Talk เปิดตัวแผนบริการโทรศัพท์มือถือเพื่อความปลอดภัยของเด็กที่บังคับใช้ผ่านเครือข่ายเป็นครั้งแรกของโลก เลี่ยงข้อจำกัดในแอป

News provided by

Tune Talk

26 Jun, 2026, 21:29 CST

เปอติง จายา, มาเลเซีย, 26 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- Tune Talk บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของมาเลเซีย ได้กำหนดมาตรฐานใหม่ในการบังคับใช้มาตรการความปลอดภัยของเด็กบนโลกออนไลน์ ในขณะที่รัฐบาลต่าง ๆ กำลังดำเนินการควบคุมความปลอดภัยตามแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน Tune Talk กลับนำการบังคับใช้มาไว้ที่จุดเดียว นั่นคือเครือข่าย ผ่านการเปิดตัว Epik+ Family Safe ซึ่งเป็นแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือสำหรับครอบครัวแพ็กเกจแรกของโลกที่มีระบบควบคุมโดยผู้ปกครองแบบแตะครั้งเดียวที่บังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ ณ จุดเชื่อมต่อ

Continue Reading
From left to right: Jill Yeap (General Manager of Marketing, Tune Talk), Jay Pandey (Chief Technical Officer, Tune Talk), Gurtaj Singh Padda (Chief Executive Officer, Tune Talk), Sonia Ooi (Chief Financial Officer, Tune Talk), Nafis Nazri (Head of Product, Tune Talk)
From left to right: Jill Yeap (General Manager of Marketing, Tune Talk), Jay Pandey (Chief Technical Officer, Tune Talk), Gurtaj Singh Padda (Chief Executive Officer, Tune Talk), Sonia Ooi (Chief Financial Officer, Tune Talk), Nafis Nazri (Head of Product, Tune Talk)

Epik+ Family Safe สร้างขึ้นบนเครือข่ายคลาวด์เนทีฟของ Tune Talk และพัฒนาขึ้นร่วมกับ Nokia ช่วยยกระดับการบังคับใช้ไปถึงจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงดิจิทัล ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว ผู้ปกครองสามารถเปิดใช้งานระดับการป้องกันสามระดับ และจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาได้มากถึง 56 หมวดหมู่ ช่วยจัดการการเข้าถึงโซเชียลมีเดียและเนื้อหาออนไลน์อื่น ๆ ของเด็ก ๆ ผ่านทางเลเยอร์การเชื่อมต่อโดยตรงได้

"การเชื่อมต่อผ่านมือถือได้กลายเป็นประตูสู่โลกอินเทอร์เน็ตสำหรับเด็ก ๆ และเราเชื่อว่าความปลอดภัยควรเริ่มต้นจากจุดนั้น ด้วย Epik+ Family Safe ทาง Tune Talk กำลังแสดงให้เห็นว่าวิธีที่นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นในมาเลเซียสามารถนำเสนอแบบแผนใหม่ระดับโลกสำหรับผู้ให้บริการโทรคมนาคมได้ ความมุ่งมั่นของเราคือการแสดงให้เห็นแบบจำลองการนำไปใช้จริงที่ท้าทายวิธีคิดของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับความสามารถในการเชื่อมต่อ และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการสนทนาในวงกว้างเกี่ยวกับวิธีการส่งมอบความปลอดภัยของเด็กบนโลกออนไลน์" Gurtaj Singh Padda ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tune Talk กล่าว

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานนี้สอดคล้องกับฉันทามติระดับโลกที่กำลังขยายตัว: ความปลอดภัยของเด็กบนโลกออนไลน์ไม่สามารถจัดการได้เพียงแค่ที่ขอบเขตของประสบการณ์การใช้งานเท่านั้น ขณะที่รัฐบาลทั่วโลกกำลังกำหนดทิศทางความปลอดภัยของเด็กบนโลกออนไลน์ ช่องว่างระหว่างนโยบายและการบังคับใช้ในชีวิตประจำวันก็ยังคงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ  Epik+ Family Safe ของ Tune Talk ช่วยปิดช่องว่างนั้น โดยนำเสนอโซลูชันที่เป็นรูปธรรมซึ่งใช้งานได้อย่างราบรื่นในสภาพแวดล้อมของครอบครัวในชีวิตประจำวัน

แม้ว่า Epik+ Family Safe จะเปิดตัวเฉพาะในมาเลเซีย แต่ Tune Talk เชื่อว่าโครงการนี้แสดงให้เห็นวิธีที่โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมสามารถเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ได้ โดยนำเสนอแบบจำลองการนำไปใช้จริงในขณะที่ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกยังเดินหน้าสำรวจแนวทางใหม่ ๆ ในการปกป้องเด็ก ๆ บนโลกออนไลน์ต่อไป

Epik+ Family Safe เป็นแพ็กเกจมือถือแบบเติมเงินสำหรับผู้ปกครอง 1 คน และเด็ก 1 คน มาพร้อมระบบควบคุมโดยผู้ปกครองระดับเครือข่าย อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 700GB และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองสูงสุดถึง 125,000 ดอลลาร์สหรัฐ*

บริษัทกล่าวว่าหวังว่าการเปิดตัวครั้งนี้จะกระตุ้นให้เกิดการหารือในวงกว้างมากขึ้นในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ให้บริการการเชื่อมต่อสามารถเสริมกฎระเบียบปัจจุบัน การป้องกันบนแพลตฟอร์ม และความรับผิดชอบของผู้ปกครอง โดยทำให้ความปลอดภัยบนโลกออนไลน์นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัวได้ง่ายขึ้น

รับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.tunetalk.com/tune-talk-answers-national-call-for-online-safety-launches-malaysias-first-network-enforced-child-mobile-plan/

*เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

SOURCE Tune Talk

Also from this source

Peralihan Teknologi Global: Tune Talk Lancarkan Pelan Mudah Alih Keselamatan Kanak-Kanak Pertama di Dunia dengan Penguatkuasaan di Peringkat Rangkaian, Mengatasi Kekangan pada Peringkat Aplikasi

Peralihan Teknologi Global: Tune Talk Lancarkan Pelan Mudah Alih Keselamatan Kanak-Kanak Pertama di Dunia dengan Penguatkuasaan di Peringkat Rangkaian, Mengatasi Kekangan pada Peringkat Aplikasi

Pengendali mudah alih Malaysia, Tune Talk, mentakrifkan semula standard penguatkuasaan keselamatan kanak-kanak dalam talian. Ketika kerajaan di...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Computer Software

Computer Software

Computer Software

Computer Software

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics