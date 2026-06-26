การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระดับโลก: Tune Talk เปิดตัวแผนบริการโทรศัพท์มือถือเพื่อความปลอดภัยของเด็กที่บังคับใช้ผ่านเครือข่ายเป็นครั้งแรกของโลก เลี่ยงข้อจำกัดในแอป
News provided byTune Talk
26 Jun, 2026, 21:29 CST
เปอติง จายา, มาเลเซีย, 26 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- Tune Talk บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของมาเลเซีย ได้กำหนดมาตรฐานใหม่ในการบังคับใช้มาตรการความปลอดภัยของเด็กบนโลกออนไลน์ ในขณะที่รัฐบาลต่าง ๆ กำลังดำเนินการควบคุมความปลอดภัยตามแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน Tune Talk กลับนำการบังคับใช้มาไว้ที่จุดเดียว นั่นคือเครือข่าย ผ่านการเปิดตัว Epik+ Family Safe ซึ่งเป็นแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือสำหรับครอบครัวแพ็กเกจแรกของโลกที่มีระบบควบคุมโดยผู้ปกครองแบบแตะครั้งเดียวที่บังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ ณ จุดเชื่อมต่อ
Epik+ Family Safe สร้างขึ้นบนเครือข่ายคลาวด์เนทีฟของ Tune Talk และพัฒนาขึ้นร่วมกับ Nokia ช่วยยกระดับการบังคับใช้ไปถึงจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงดิจิทัล ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว ผู้ปกครองสามารถเปิดใช้งานระดับการป้องกันสามระดับ และจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาได้มากถึง 56 หมวดหมู่ ช่วยจัดการการเข้าถึงโซเชียลมีเดียและเนื้อหาออนไลน์อื่น ๆ ของเด็ก ๆ ผ่านทางเลเยอร์การเชื่อมต่อโดยตรงได้
"การเชื่อมต่อผ่านมือถือได้กลายเป็นประตูสู่โลกอินเทอร์เน็ตสำหรับเด็ก ๆ และเราเชื่อว่าความปลอดภัยควรเริ่มต้นจากจุดนั้น ด้วย Epik+ Family Safe ทาง Tune Talk กำลังแสดงให้เห็นว่าวิธีที่นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นในมาเลเซียสามารถนำเสนอแบบแผนใหม่ระดับโลกสำหรับผู้ให้บริการโทรคมนาคมได้ ความมุ่งมั่นของเราคือการแสดงให้เห็นแบบจำลองการนำไปใช้จริงที่ท้าทายวิธีคิดของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับความสามารถในการเชื่อมต่อ และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการสนทนาในวงกว้างเกี่ยวกับวิธีการส่งมอบความปลอดภัยของเด็กบนโลกออนไลน์" Gurtaj Singh Padda ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tune Talk กล่าว
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานนี้สอดคล้องกับฉันทามติระดับโลกที่กำลังขยายตัว: ความปลอดภัยของเด็กบนโลกออนไลน์ไม่สามารถจัดการได้เพียงแค่ที่ขอบเขตของประสบการณ์การใช้งานเท่านั้น ขณะที่รัฐบาลทั่วโลกกำลังกำหนดทิศทางความปลอดภัยของเด็กบนโลกออนไลน์ ช่องว่างระหว่างนโยบายและการบังคับใช้ในชีวิตประจำวันก็ยังคงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ Epik+ Family Safe ของ Tune Talk ช่วยปิดช่องว่างนั้น โดยนำเสนอโซลูชันที่เป็นรูปธรรมซึ่งใช้งานได้อย่างราบรื่นในสภาพแวดล้อมของครอบครัวในชีวิตประจำวัน
แม้ว่า Epik+ Family Safe จะเปิดตัวเฉพาะในมาเลเซีย แต่ Tune Talk เชื่อว่าโครงการนี้แสดงให้เห็นวิธีที่โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมสามารถเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ได้ โดยนำเสนอแบบจำลองการนำไปใช้จริงในขณะที่ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกยังเดินหน้าสำรวจแนวทางใหม่ ๆ ในการปกป้องเด็ก ๆ บนโลกออนไลน์ต่อไป
Epik+ Family Safe เป็นแพ็กเกจมือถือแบบเติมเงินสำหรับผู้ปกครอง 1 คน และเด็ก 1 คน มาพร้อมระบบควบคุมโดยผู้ปกครองระดับเครือข่าย อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 700GB และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองสูงสุดถึง 125,000 ดอลลาร์สหรัฐ*
บริษัทกล่าวว่าหวังว่าการเปิดตัวครั้งนี้จะกระตุ้นให้เกิดการหารือในวงกว้างมากขึ้นในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ให้บริการการเชื่อมต่อสามารถเสริมกฎระเบียบปัจจุบัน การป้องกันบนแพลตฟอร์ม และความรับผิดชอบของผู้ปกครอง โดยทำให้ความปลอดภัยบนโลกออนไลน์นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัวได้ง่ายขึ้น
รับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.tunetalk.com/tune-talk-answers-national-call-for-online-safety-launches-malaysias-first-network-enforced-child-mobile-plan/
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*เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
SOURCE Tune Talk
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