ADFW 2025 irá reunir líderes que administram capital equivalente a mais de 50% do PIB global

ABU DHABI, EAU, 19 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A maior edição da Abu Dhabi Finance Week (ADFW) já realizada — organizada pela ADGM, com a ADQ como Headline Partner — reunirá as instituições financeiras, formuladores de políticas, investidores, líderes de mercado e inovadores mais influentes do mundo, de 8 a 11 de dezembro de 2025, na "Capital do Capital".

A programação de 2025 inclui mais de 60 eventos, mais de 300 sessões temáticas e aproximadamente 750 palestrantes de classe mundial. Este ano, espera-se a participação de CEOs, presidentes, diretores e fundadores de organizações que administram mais de USD 62 trilhões em ativos no mundo, o equivalente a mais da metade do PIB global.

Comentando sobre a relevância do evento deste ano, S.E. AhmedJasimAlZaabi, Presidente da ADGM, afirmou: "A ADFW2025 marcará o próximo capítulo da evolução de AbuDhabi como um hub financeiro global,reunindoforças políticas, titãs do investimento, e pioneiros da tecnologia de todo o mundo -todos convergindo no coração da "Capital do Capital". Esta edição irátranscender fronteiras geográficas,conectando a rede global de capital por meio de inovação, colaboração regulatória eparcerias inter-setoriais. Enquanto o mundo se volta para o futuro das finanças, Abu Dhabi, por meio de plataformas como a ADFW, está de fato fazendo a engenharia desse futuro."

Sob o tema oficial "EngineeringtheCapitalNetwork", a ADFW 2025 explorará temas sobre o futuro das finanças globais, como inovação impulsionada por IA, mudanças nos fluxos de capital, parcerias institucionais, evolução regulatória e sistemas financeiros sustentáveis e inclusivos.

Palestrantes adicionais confirmados incluem Marc Randolph, cofundador e ex-CEO da Netflix; Oliver Bate, CEO da Allianz; Sergio Ermotti, CEO do UBS; Steve Schwarzman, presidente e CEO da Blackstone; Bill Winters, CEO do Standard Chartered; Stephen Dainton, presidente do Barclays; Stefan Bollinger, CEO do Julius Baer; Clare Woodman, CEO Internacional do Morgan Stanley; e Andres Berger, CEO da Swiss Re. Também são esperados Roberto Azevedo, 6º diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC); Makhtar Diop, diretor-gerente da International Finance Corporation; Shaikha Al Nowais, secretária-geral eleita da UN Tourism; e Jihad Azour, diretor para o Oriente Médio no FMI.

Palestrantes de grandes gestoras de ativos, entidades soberanas e hedge funds incluem Dilhan Palay Sandrasegara, CEO da Temasek; Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates; Alan Howard, cofundador da Brevan Howard; Jenny Johnson, CEO da Franklin Templeton; David Rubenstein, presidente da Carlyle; Dmitry Balyasny, fundador da Balyasny; Robyn Grew, CEO do MAN Group; Philipp Hilderbrand, vice-presidente da BlackRock; Michael Rees, cofundador e copresidente da Blue Owl; Sandro Pierri, CEO da BNP Paribas AM; e Sadek Wahba, presidente da iSquared.

Enquanto isso, palestrantes dos setores bancário e fintech incluem Brian Armstrong, CEO da Coinbase; Charles Hoskinson, cofundador da Cardano e da IOHK; Joseph Lubin, cofundador da Ethereum; Anatoly Yakovenko, cofundador da Solana; Jeremy Allaire, presidente e CEO da Circle; Star Xu, fundador da OKX; e Richard Teng, CEO da Binance.

Além dos eventos emblemáticos já existentes, como o Abu Dhabi Economic Forum (ADEF), Asset Abu Dhabi, RESOLVE 2024, Fintech Abu Dhabi e o Abu Dhabi Sustainable Finance Forum (ADSFF), muitos eventos novos e recorrentes devem ganhar destaque entre os participantes.

No primeiro dia, o recém-lançado Global Markets Summit explorará os fatores macroeconômicos que impulsionam a reengenharia das redes de capital, e o CNBC New Energy Finance Forum examinará a transição de múltiplos trilhões de dólares para um novo sistema energético.

O segundo dia apresentará o Asset Abu Dhabi, o Global Financial Regulators Summit, o AIMA Private Credit Summit, o Infrastructure Summit e o International Family Office Congress, que explorará como a expansão global da riqueza está redefinindo o setor de family offices e criando novas oportunidades de investimento.

No mesmo dia, sessões a portas fechadas, como a mesa-redonda do FMI, reunirão altos funcionários econômicos e líderes do setor financeiro para discutir volatilidade macroeconômica, mudanças regulatórias e riscos geopolíticos.

Os destaques do terceiro dia incluem eventos emblemáticos como RESOLVE e Fintech Abu Dhabi, juntamente com o AI Abu Dhabi, que discutirá a convergência entre inteligência artificial e serviços financeiros. O Blockchain Abu Dhabi, por sua vez, abordará temas como blockchain, criptomoedas, finanças descentralizadas (DeFi) e a disrupção das finanças tradicionais; e uma mesa-redonda de líderes do Web3 reunirá formuladores de políticas, líderes institucionais e inovadores.

O dia final será dedicado à sustentabilidade e ao ESG, com destaque para o ADSFF. Além disso, o Second EU-GCC Finance & Investment for Green Transition Forum reunirá altos formuladores de políticas, reguladores e instituições financeiras para alinhar estratégias essenciais de financiamento para um futuro sustentável, enquanto o evento Women in Finance contará com algumas das líderes globais mais influentes do setor financeiro. Enquanto isso, a New York University Stern School of Business Abu Dhabi realizará sua cerimônia inaugural de formatura.

Para visualizar a programação completa da ADFW 2025, clique AQUI.

Para obter mais informações e registrar seu interesse, acesse: www.adfw.com

