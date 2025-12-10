Desde la capital del capital, ADFW traza la próxima frontera en la gestión de activos

ABU DABI, EAU, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Finance Week (ADFW), el evento insignia organizado por ADGM, continuó por segundo día con Asset Abu Dhabi, reuniendo a algunos de los mayores asignadores de capital y administradores de activos del mundo para explorar oportunidades de inversión emergentes y dar forma al futuro de la asignación de activos en un panorama financiero en evolución

En la inauguración del evento, Emmanuel Givanakis, consejero delegado de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros de ADGM, destacó cómo Abu Dabi continúa redefiniendo el sector global de la gestión de activos mediante la combinación de una sólida regulación, innovación estratégica y su posición única como nexo para el capital global. Sus comentarios marcaron la pauta de los debates de la jornada sobre cómo los centros financieros pueden liderar la transición hacia un crecimiento sostenible e impulsado por las oportunidades.

Givanakis afirmó: «Asset Abu Dhabi refleja la creciente convergencia del capital global y la innovación, reuniendo a los gestores de activos más sofisticados del mundo en un momento de profundos cambios en las finanzas. Se erige como un símbolo del surgimiento de Abu Dabi como un centro de confianza en la reingeniería de las redes globales de capital y el futuro de la gestión de activos».

A través de diversas sesiones, el evento exploró el futuro de la gestión de activos, los fondos de cobertura y los mercados privados, así como la dinámica cambiante de la liquidez, el apalancamiento y la asignación institucional, y la creciente interacción entre la innovación, la tecnología y la sostenibilidad para impulsar la transformación económica.

Algunas de las mentes más destacadas del mundo de la inversión debatieron sobre las fuerzas que configuran el panorama financiero del futuro. Todd Boehly, cofundador, presidente y consejero delegado de Eldridge Industries; Robert Smith, fundador, presidente y consejero delegado de Vista Equity Partners; y Sir Christopher Hohn, fundador y director general de TCI Fund Management Limited, y Hussain Sajwani, fundador de DAMAC, analizaron cómo los ciclos macroeconómicos cambiantes, las tecnologías emergentes y los reajustes geopolíticos definirán la próxima fase de oportunidades y riesgos.

Centrados en la evolución de los fondos de cobertura, Aron Landy, consejero delegado de Brevan Howard; Shiv Srinivasan, director de inversiones de fondos de cobertura del Consejo de Inversiones de Abu Dabi; y Robyn Grew, consejera delegada de Man Group, analizaron cómo los datos, la inteligencia artificial y el análisis de precisión están transformando la gestión de riesgos y redefiniendo el rendimiento en un mundo donde la volatilidad representa oportunidades.

Mientras tanto, una sesión sobre La Física de la Gran Transferencia de Riqueza reunió a Stefan Bollinger, consejero delegado de Bank Julius Baer & Co. Ltd., y Chi Man Kwan, consejero delegado del grupo y cofundador de Raffles Family Office, para debatir cómo aproximadamente 84 billones de dólares en riqueza intergeneracional transformarán las economías y los valores en todo el mundo.

Informe Inaugural del FCCI

En una sesión aparte, Bruno Lanvin, presidente del Instituto Descartes para el Futuro, y Robert Salomon, decano de Stern en NYU Abu Dhabi, presentaron el primer Índice de Competitividad de Centros Financieros Globales (FCCI) de NYU, que evalúa los centros financieros internacionales a nivel mundial.

El índice clasifica a Nueva York, Londres y Singapur como los tres primeros, y destaca la creciente influencia del CCG, colocando a Abu Dhabi en el primer puesto en la región MENA y en el duodécimo a nivel mundial, por delante de Dubái, Riad y Doha. Lanvin destacó que la posición de Abu Dhabi es el resultado de una sólida solidez institucional, innovación regulatoria y una estrategia económica deliberada. El Índice clasificó a Abu Dabi en el primer puesto a nivel mundial en Innovación Regulatoria, en el quinto en Entorno Institucional y en el tercero en Incentivos de Apoyo Empresarial, destacando que el emirato está demostrando un progreso excepcional y un papel cada vez más importante en las finanzas globales.

Congreso Internacional de Family Offices

Este evento, que reunió a líderes globales de family offices, debatió sobre la preservación del patrimonio y el futuro del capital privado, a la vez que exploró la dinámica cambiante de la inversión global, la gran transferencia de patrimonio, la inversión de impacto y el surgimiento de Abu Dabi como un centro líder para family offices y la creación de riqueza generacional.

El evento contó con la participación de Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates; Bhanu Baweja, estratega jefe de UBS Investment Bank; Daniel Pinto, cofundador y consejero delegado de Stanhope Capital Group; Arjun Raghavan, consejero delegado de Partners Capital; Henry Lawson-Johnston, socio director de Guggenheim Brothers Media; Benjamin Cavalli, director de Clientes Estratégicos de UBS Global Wealth Management; Adrian Cheng, consejero delegado de New World Development y fundador de K11 Group; y Jim Mellon, presidente ejecutivo de Agronomics.

Nuevas incorporaciones y colaboraciones importantes

El segundo día de ADFW también se anunciaron las aperturas de oficinas de varias empresas en ADGM. Circle Internet Group, Inc., una de las principales plataformas financieras por internet del mundo que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, reforzó su presencia estratégica en la región al obtener una licencia de Permiso de Servicios Financieros (FSP) de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA) de ADGM para operar como Proveedor de Servicios Monetarios. BBVA ha recibido una Aprobación en Principio (IPA) de la FSRA, lo que le ayudará a ampliar su gama de servicios de banca corporativa y de inversión y a consolidar su posición como socio estratégico para clientes corporativos e institucionales en la región.

La ADFW continúa dos días más con eventos clave en el marco de Fintech Abu Dhabi y el Foro de Finanzas Sostenibles de Abu Dabi (ADSFF).

