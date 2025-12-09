In der Hauptstadt des Kapitals gibt die ADFW die nächste Entwicklung in der Vermögensverwaltung vor

ABU DHABI, VAE, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Abu Dhabi Finance Week (ADFW), die von der Finanzfreizone Abu Dhabi Global Market (ADGM) veranstaltete Flaggschiff-Veranstaltung, wurde am zweiten Tag mit Asset Abu Dhabi fortgesetzt und brachte einige der weltweit größten Kapitalallokatoren und Vermögensverwalter zusammen, um neue Anlagemöglichkeiten zu erkunden und die Zukunft der Vermögensallokation in einer sich entwickelnden Finanzlandschaft zu gestalten.

Bei der Eröffnung der Veranstaltung hob Emmanuel Givanakis, CEO von der Financial Services Regulatory Authority der ADGM, hervor, wie Abu Dhabi den globalen Vermögensverwaltungssektor durch die Kombination von solider Regulierung, strategischer Innovation und seiner einzigartigen Position als Knotenpunkt für globales Kapital weiterhin neu definiert. Seine Ausführungen gaben den Ton an für die Diskussionen des Tages, die sich mit der Frage befassten, wie Finanzzentren den Übergang zu einem nachhaltigen und chancenorientierten Wachstum anführen können.

Givanakis sagte: „Asset Abu Dhabi spiegelt die wachsende Konvergenz von globalem Kapital und Innovation wider und versammelt die anspruchsvollsten Vermögensverwalter der Welt in einer Zeit des tiefgreifenden Wandels im Finanzwesen. Sie ist ein Symbol für die Entwicklung Abu Dhabis zu einer vertrauenswürdigen Drehscheibe bei der Neugestaltung globaler Kapitalnetzwerke und der Zukunft der Vermögensverwaltung."

In verschiedenen Sitzungen erforschte die Veranstaltung die Zukunft der Vermögensverwaltung, der Hedgefonds und der privaten Märkte sowie die sich entwickelnde Dynamik von Liquidität, Leverage und institutioneller Allokation und das wachsende Zusammenspiel von Innovation, Technologie und Nachhaltigkeit bei der Förderung des wirtschaftlichen Wandels.

Einige der weltweit führenden Anlageexperten diskutierten die Kräfte, die die Finanzlandschaft von morgen prägen. Todd Boehly, Mitbegründer, Vorsitzender und CEO von Eldridge Industries, Robert Smith, Gründer, Vorsitzender und CEO von Vista Equity Partners, Sir Christopher Hohn, Gründer und Geschäftsführer von TCI Fund Management Limited und DAMAC-Gründer Hussain Sajwani diskutierten darüber, wie sich verändernde makroökonomische Zyklen, aufkommende Technologien und geopolitische Neuausrichtungen die nächste Phase von Chancen und Risiken bestimmen werden.

Mit einem Schwerpunkt auf dem Thema „Evolving Art of Hedge Funds" (Die sich entwickelnde Kunst der Hedgefonds) untersuchten Aron Landy, CEO von Brevan Howard, Shiv Srinivasan, CIO of Hedge Funds beim Abu Dhabi Investment Council, und Robyn Grew, CEO der Man Group, wie Daten, KI und Präzisionsanalysen das Risikomanagement verändern und die Performance in einer Welt neu definieren, in der Volatilität Chancen darstellt.

In einer Sitzung zum Thema „The Physics of the Great Wealth Transfer" (Die Physik des großen Vermögenstransfers) nahmen Stefan Bollinger, CEO der Bank Julius Bär & Co. Ltd. und Chi Man Kwan, Group CEO und Mitbegründer des Raffles Family Office, teil und erörterten, wie ein geschätztes Generationenvermögen von 84 Billionen US-Dollar die Wirtschaft und die Werte weltweit neu gestalten wird.

FCCI-Eröffnungsbericht

In einer separaten Sitzung stellten Bruno Lanvin, Präsident des Descartes Institute for the Future, und Robert Salomon, Dean of Stern an der NYU Abu Dhabi, den ersten NYU Global Financial Centre Competitiveness Index (FCCI) vor, der die internationalen Finanzzentren weltweit bewertet.

Der Index führt New York, London und Singapur an und hebt den wachsenden Einfluss des Golfkooperationsrates hervor: Abu Dhabi ist die Nummer 1 in der MENA-Region und die Nummer 12 weltweit, noch vor Dubai, Riad und Doha. Lanvin betonte, dass Abu Dhabis Position das Ergebnis anhaltender institutioneller Stärke, regulatorischer Innovationen und einer gezielten Wirtschaftsstrategie ist. Der Index bewertet Abu Dhabi weltweit auf Platz 1 für regulatorische Innovation, auf Platz 5 für das institutionelle Umfeld und auf Platz 3 für Anreize zur Unternehmensförderung und stellt fest, dass das Emirat außergewöhnliche Fortschritte macht und eine wachsende Rolle im globalen Finanzwesen spielt.

International Family Office Congress

Bei dieser Veranstaltung, an der weltweit führende Vertreter von Family Offices teilnahmen, wurde über Vermögenserhalt und die Zukunft des Privatkapitals diskutiert, während die sich verändernde Dynamik globaler Investitionen, der große Vermögenstransfer, wirkungsorientiertes Investieren und Abu Dhabis Aufstieg zu einem führenden Zentrum für Family Offices und die Schaffung von Generationenvermögen erörtert wurden.

An der Veranstaltung nahmen teil: Ray Dalio, Gründer von Bridgewater Associates; Bhanu Baweja, Chefstratege der UBS Investment Bank; Daniel Pinto, Mitbegründer und CEO der Stanhope Capital Group; Arjun Raghavan, CEO von Partners Capital; Henry Lawson-Johnston, Managing Partner bei Guggenheim Brothers Media; Benjamin Cavalli, Head of Strategic Clients bei UBS Global Wealth Management; Adrian Cheng, CEO von New World Development und Gründer der K11 Group; und Jim Mellon, Executive Chairman von Agronomics.

Newcomer und wichtige Kooperationen

Am zweiten Tag der ADFW gab es auch Ankündigungen einer Reihe von Unternehmen, die in der ADGM Niederlassungen eröffnen. Circle Internet Group, Inc. eines der weltweit führenden Internet-Finanzplattform-Unternehmen, das an der New Yorker Börse notiert ist, hat seine strategische Präsenz in der Region gestärkt, indem es von der Financial Services Regulatory Authority (FSRA) der ADGM eine Lizenz für Finanzdienstleistungen (Financial Services Permission, FSP) erhalten hat, um als Finanzdienstleister tätig zu sein. BBVA hat von der FSRA eine Grundsatzgenehmigung (In-Principle Approval, IPA) erhalten, die es ihr ermöglicht, ihr Dienstleistungsangebot im Bereich Corporate und Investment Banking zu erweitern und ihre Position als strategischer Partner für Firmen- und institutionelle Kunden in der Region zu stärken.

Die ADFW wird noch zwei Tage lang mit wichtigen Veranstaltungen fortgesetzt, die unter dem Dach von Fintech Abu Dhabi und des Abu Dhabi Sustainable Finance Forum (ADSFF) stattfinden.

