從資本之都，ADFW 引領資產管理新前沿

阿聯酋阿布扎比2025年12月11日 /美通社/ -- 由 ADGM 主辦的旗艦活動 Abu Dhabi Finance Week (ADFW) 繼續舉辦第二天的 Asset Abu Dhabi，該活動匯聚多位全球最大資本配置者與資產管理公司，他們一起探索新興投資機會，以及在不斷變化的金融環境中，塑造資產配置的未來。

在活動開幕式上，Emmanuel Givanakis（ADGM 的金融服務監管機構行政總裁）強調，阿布扎比透過結合強力監管、策略創新與阿布扎比作為全球資本樞紐的獨特地位，而不斷重新定義全球資產管理產業。他的致詞為當天的討論——圍繞金融中心如何可帶領邁向可持續發展兼機會驅動增長的轉型，帶起了氣氛。

Givanakis 表示：「Asset Abu Dhabi 於金融業強烈變革之際，匯聚全球最頂尖資產管理人才，而反映全球資本與創新的日益融合。這象徵阿布扎比崛起為全球資本網絡重組與資產管理未來發展中的可靠樞紐。」

本活動透過各種會議，探討資產管理、對沖基金與私募市場的未來，以及流動資金、槓桿和機構配置的演變動態，並探討在推動經濟轉型中，創新、科技和可持續發展之間的日益增強互動。

多位全球頂尖投資專家探討，多個塑造未來金融環境的力量。Eldridge Industries 聯合創辧人、主席兼行政總裁 Todd Boehly、Vista Equity Partners 創辧人、主席兼行政總裁 Robert Smith，以及 TCI Fund Management Limited 創辧人兼董事總經理 Christopher Hohn 爵士與 DAMAC 創辧人 Hussain Sajwani 討論宏觀經濟週期轉變、新興科技與地緣政治環境重新調整，將如何定義下一階段的機會與風險。

本研討會以 Evolving Art of Hedge Funds 為重點，Brevan Howard 行政總裁 Aron Landy、Abu Dhabi Investment Council 對沖基金的投資總監 Shiv Srinivasan 和 Man Group 行政總裁 Robyn Grew，探討在波動代表機會的世界中，數據、AI 與準確分析如何改變風險管理和重新定義表現。

同時，一場主題為 The Physics of the Great Wealth Transfer 的研討會，匯聚 Stefan Bollinger（Bank Julius Baer & Co. Ltd. 行政總裁）與 Chi Man Kwan（Raffles Family Office集團行政總裁兼聯合創辧人）共同探討預計高達 84 兆美元的代際財富，將如何重塑全球經濟與價值。

首份 FCCI 報告

在另一場會議中，Descartes Institute for the Future and Robert Salomon 所長 Bruno Lanvin 與 NYU Abu Dhabi 的 Stern 學院院長 Robert Salomon 發表首份 NYU Global Financial Centre Competitiveness Index (FCCI)，該指數評估全球多個國際金融中心。

該指數排名紐約、倫敦和新加坡為首三位，並強調 GCC 的日益增強影響力。阿布扎比於 MENA 排名第一，並於全球排名第十二，領先於杜拜、利雅得和多哈。Lanvin 強調，阿布扎比的地位是持續制度實力、監管創新與深思熟慮經濟策略的結果。該指數排名阿布扎比「監管創新」為全球第一，「制度環境」為第五，而「商業支援鼓勵措施」為第三，並指出該酋長國正在展現卓越進展，並於全球金融中，日益擔當舉足輕重的角色。

國際家族辦公室大會

此大會匯聚全球家族辦公室領袖，探討財富保護與私人資本的未來。同時，大會也探索全球投資的動態變化、大型財富轉移、影響力投資，以及阿布扎比崛起為領先家族辦公室與世代財富創造中心。

此活動邀請 Bridgewater Associates 創辦人 Ray Dalio、UBS Investment Bank 首席策略師 Bhanu Baweja、Stanhope Capital Group 聯合創辦人兼行政總監 Daniel Pinto、Partners Capital 行政總監 Arjun Raghavan、Guggenheim Brothers Media 管理合夥人 Henry Lawson-Johnston、UBS Global Wealth Management 策略客戶主管 Benjamin Cavalli、新世界發展行政總裁兼 K11 集團創辦人鄭志剛，以及 Agronomics 執行主席 Jim Mellon。

新人與重要合作

在 ADFW 的第二天，還已目睹多間公司宣佈將於 ADGM 開設辦公室。Circle Internet Group, Inc. 是全球領先網絡金融平台公司之一，已於紐約證券交易所上市。該公司透過從 ADGM 的金融服務監管機構 (FSRA) 取得金融服務許可證 (FSP) 牌照，從而作為資金服務提供商運營和加強該公司於該區的策略地位。BBVA 已從 FSRA 取得原則性批准 (IPA)，這將協助他們擴大企業與投資銀行服務活動的範圍，並加強他們於該區作為企業與機構客戶的策略合作夥伴地位。

ADFW 將持續兩天，並於 Fintech Abu Dhabi 與 Abu Dhabi Sustainable Finance Forum (ADSFF) 的總體下，舉行主要活動。

