Desde la capital del capital, la ADFW traza la próxima frontera en la gestión de activos

ABU DABI, Emiratos Árabes Unido, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Semana de Finanzas de Abu Dabi (ADFW), el evento emblemático organizado por ADGM, continuó por segundo día consecutivo con Asset Abu Dhabi, que reúne a algunos de los mayores asignadores de capital y gestores de activos del mundo para explorar oportunidades de inversión emergentes y dar forma al futuro de la asignación de activos en un panorama financiero en constante evolución.

En la inauguración del evento Emmanuel Givanakis, director ejecutivo de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros de ADGM, destacó cómo Abu Dabi sigue redefiniendo el sector de la gestión de activos a nivel mundial al combinar una regulación sólida, innovación estratégica y su posición única como nexo para el capital global. Sus comentarios sentaron las bases para los debates del día sobre cómo los centros financieros pueden liderar la transición hacia un crecimiento sostenible e impulsado por las oportunidades.

Givanakis afirmó: "Asset Abu Dhabi refleja la creciente convergencia del capital y la innovación mundiales, y convoca a los gestores de activos más sofisticados del mundo en un momento de profundos cambios en las finanzas. Se erige como símbolo del surgimiento de Abu Dabi como centro de confianza en la reestructuración de las redes de capital mundiales y el futuro de la gestión de activos".

Por medio de diversas sesiones, el evento exploró el futuro de la gestión de activos, los fondos de cobertura y los mercados privados, así como la dinámica en evolución de la liquidez, el apalancamiento y la asignación institucional, y la creciente interacción entre la innovación, la tecnología y la sostenibilidad como motores de la transformación económica.

Algunas de las mentes más brillantes del mundo en materia de inversiones debatieron sobre las fuerzas que darán forma al panorama financiero del futuro. Todd Boehly, cofundador, presidente y director ejecutivo de Eldridge Industries; Robert Smith, fundador, presidente y director ejecutivo de Vista Equity Partners; y Sir Christopher Hohn, fundador y director general de TCI Fund Management Limited y el fundador de DAMAC, Hussain Sajwani, debatieron sobre cómo los cambios en los ciclos macroeconómicos, las tecnologías emergentes y los reajustes geopolíticos definirán la próxima fase de oportunidades y riesgos.

Con un enfoque en el arte en evolución de los fondos de cobertura, Aron Landy, director ejecutivo de Brevan Howard; Shiv Srinivasan, director de inversiones de los fondos de cobertura del Consejo de Inversiones de Abu Dabi; y Robyn Grew, directora ejecutiva de Man Group, analizaron cómo los datos, la IA y los análisis de precisión están transformando la gestión de riesgos y redefiniendo el rendimiento en un mundo en el que la volatilidad representa oportunidades.

Por otra parte, una sesión dedicada a "The Physics of the Great Wealth Transfer" (La física de la gran transferencia de riqueza) reunió a Stefan Bollinger, director ejecutivo de Bank Julius Baer & Co. Ltd., y a Chi Man Kwan, director ejecutivo del grupo y cofundador de Raffles Family Office, para analizar cómo los 84 billones de dólares que se estima que supondrá la transferencia intergeneracional de riqueza remodelarán las economías y los valores en todo el mundo.

Informe inaugural del FCCI

En una sesión aparte, Bruno Lanvin, presidente del Instituto Descartes para el Futuro, y Robert Salomon, decano de Stern en la Universidad de Nueva York (NYU) en Abu Dabi, presentaron el primer Índice de Competitividad del Centro Financiero Global (FCCI) de la NYU, que evalúa los centros financieros internacionales de todo el mundo.

El índice clasifica a Nueva York, Londres y Singapur entre las tres primeras ciudades, y destaca la creciente influencia del Centro de Capacidad Global (GCC), que coloca a Abu Dabi en el primer lugar de la región MENA y en el puesto 12 a nivel mundial, por delante de Dubái, Riad y Doha. Lanvin destacó que la posición de Abu Dabi es el resultado de una fortaleza institucional sostenida, una innovación regulatoria y una estrategia económica deliberada. El Índice clasificó a Abu Dabi en el primer lugar a nivel mundial en Innovación Regulatoria, en el quinto lugar en Entorno Institucional y en el tercero en Incentivos de Apoyo Empresarial, y destacó que el emirato está demostrando un progreso excepcional y una función cada vez más importante en las finanzas mundiales.

Congreso Internacional de Family Office

Este evento, que reunió a líderes mundiales de family offices, abordó temas como la preservación del patrimonio y el futuro del capital privado, a la vez que exploró la dinámica cambiante de la inversión mundial, la gran transferencia de riqueza, la inversión de impacto y el surgimiento de Abu Dabi como centro líder para family offices y la creación de riqueza generacional.

El evento contó con la participación de Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates; Bhanu Baweja, estratega jefe de UBS Investment Bank; Daniel Pinto, cofundador y director ejecutivo de Stanhope Capital Group; Arjun Raghavan, director ejecutivo de Partners Capital; Henry Lawson-Johnston, socio gerente de Guggenheim Brothers Media; Benjamin Cavalli, director de clientes estratégicos de UBS Global Wealth Management; Adrian Cheng, director ejecutivo de New World Development y fundador de K11 Group; y Jim Mellon, presidente ejecutivo de Agronomics.

Nuevos socios y grandes colaboraciones

El segundo día de la ADFW también fue testigo de los anuncios de varias empresas que abrirán oficinas en ADGM. Circle Internet Group, Inc., una de las principales empresas de plataformas financieras por Internet del mundo que cotiza en la Bolsa de Nueva York, reforzó su presencia estratégica en la región al obtener una licencia de Permiso de Servicios Financieros (FSP) de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA) de ADGM para operar como Proveedor de Servicios Monetarios. BBVA ha recibido una Aprobación en Principio (IPA) de la FSRA, lo que le permitirá ampliar su variedad de actividades de servicios de banca corporativa y de inversión y fortalecer su posición como socio estratégico para clientes corporativos e institucionales en la región.

La ADFW continúa durante dos días más con importantes eventos que se llevan a cabo bajo los auspicios de Fintech Abu Dhabi y el Foro de Finanzas Sostenibles de Abu Dabi (ADSFF).

