資本の首都から、ADFWが資産運用の次なるフロンティアを描く

アラブ首長国連邦アブダビ, 2025年12月10日 /PRNewswire/ -- ADGM主催の旗艦イベントアブダビ・ファイナンス・ウィーク（ADFW）」は2日目を迎え、アセット・アブダビを開催しました。本イベントでは、世界の主要な資本配分者や資産運用者が一堂に会し、新たな投資機会を探求するとともに、変化する金融環境における資産配分の未来を形作る議論が行われました。

イベントの開幕にあたり、ADGM金融サービス規制局（FSRA）のCEOであるEmmanuel Givanakis氏は、アブダビが強固な規制、戦略的なイノベーション、そして世界資本の交差点としての独自の立地を組み合わせることで、世界の資産運用分野を再定義し続けていることを強調しました。彼の発言は、金融センターが持続可能かつ機会主導型の成長への移行をどのように主導できるかについての当日の議論の方向性を示すものとなりました。

Givanakis氏は次のように述べました：「アセット・アブダビは、世界の資本とイノベーションの融合が進む中で開催されており、金融が大きく変化する時期に、世界で最も洗練された資産運用者を一堂に集めています。これは、グローバル資本ネットワークの再構築と資産運用の未来において、アブダビが信頼されるハブとして台頭していることの象徴でもあります。」

本イベントでは、複数のセッションを通じて、資産運用、ヘッジファンド、プライベートマーケットの未来や、流動性、レバレッジ、機関投資家の資産配分の変化する動向、さらに経済変革を促進する上でのイノベーション、技術、持続可能性の相互作用の拡大について議論が行われました。

世界を代表する投資の専門家たちが、明日の金融環境を形成する力について議論しました。エルドリッジ・インダストリーズの共同創設者兼会長兼CEOTodd Boehly、ビスタ・エクイティ・パートナーズの創設者兼会長兼CEORobert Smith氏、TCIファンド・マネジメントの創設者兼マネージング・ディレクターであるSir Christopher Hohn氏、そしてDAMACの創設者Hussain Sajwani氏は、マクロ経済サイクルの変化、新興技術、地政学的再編が、次の機会とリスクの段階をどのように形作るかについて議論しました。

進化するヘッジファンドの技術」に焦点を当て、ブレバン・ハワードのCEOAron Landy氏、アブダビ投資評議会のヘッジファンドCIOShiv Srinivasan氏、マン・グループのCEORobyn Grew氏は、データ、AI、精密分析がリスク管理をどのように変革し、ボラティリティが機会となる世界でパフォーマンスを再定義しているかを検討しました。

一方、大規模な富の移転の物理学をテーマとしたセッションでは、Bank Julius Baer & Co. Ltd.のCEOStefan Bollinger氏と、ラッフルズ・ファミリーオフィスのグループCEO兼共同創設者Chi Man Kwan氏が登壇し、推定84兆ドルに上る世代間富が世界の経済や価値観をどのように再形成するかについて議論しました。

初回FCCI レポート

別のセッションでは、デカルト未来研究所の会長Bruno Lanvin氏とNYUアブダビ・スターンの学部長Robert Salomon氏が、国際金融センターを評価する初のNYUグローバル金融センター競争力指数（FCCI）を発表しました。

同指数では、ニューヨーク、ロンドン、シンガポールがトップ3にランクされ、GCC（湾岸協力会議）の影響力拡大が浮き彫りとなりました。アブダビはMENA地域で1位、世界で12位に位置し、ドバイ、リヤド、ドーハを上回っています。Lanvin氏は、アブダビの地位は、持続的な制度的強み、規制の革新、そして計画的な経済戦略の成果であると強調しました。同指数では、アブダビは規制革新で世界1位、制度的環境で5位、ビジネス支援インセンティブで3位にランクされ、同首長国が世界金融において顕著な進展と存在感を示していることが指摘されました。

国際ファミリーオフィス会議

世界のファミリーオフィスリーダーを一堂に集めた本イベントでは、富の保全とプライベート資本の未来について議論するとともに、グローバル投資の変化する動向、大規模な富の移転、インパクト投資、そしてアブダビがファミリーオフィスおよび世代を超えた富の創出における主要ハブとして台頭していることについても探求されました。

本イベントには、ブリッジウォーター・アソシエイツの創設者Ray Dalio氏、UBSインベストメントバンクのチーフストラテジスト Bhanu Baweja氏、スタンホープ・キャピタル・グループの共同創設者兼CEODaniel Pinto氏、パートナーズ・キャピタルのCEOArjun Raghavan氏、グッゲンハイム・ブラザーズ・メディアのマネージングパートナー Henry Lawson-Johnston氏、UBSグローバル・ウェルスマネジメントの戦略クライアント責任者Benjamin Cavalli氏、ニュー・ワールド・デベロップメントのCEO兼K11グループ創設者Adrian Cheng氏、アグロノミクスのエグゼクティブ・チェアマン Jim Mellon氏が登壇しました。

新規参入企業と大規模な協業

ADFWの2日目には、複数の企業がADGMにオフィスを開設することを発表しました。ニューヨーク証券取引所に上場する世界有数のインターネット金融プラットフォーム企業であるCircle Internet Group, Inc.は、ADGM金融サービス規制局（FSRA）からマネーサービスプロバイダーとしての金融サービス許可（FSP）ライセンスを取得し、同地域における戦略的な存在感を強化しました。BBVAはFSRAから原則承認（In-Principle Approval, IPA）を取得しており、これにより同社は企業および投資銀行業務のサービス範囲を拡大し、地域における企業・機関クライアントの戦略的パートナーとしての地位を強化することが可能になります。

ADFWはさらに2日間開催され、フィンテック・アブダビおよびアブダビ・サステナブル・ファイナンス・フォーラム（ADSFF）の下で主要なイベントが行われます。

