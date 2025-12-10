Depuis la capitale des capitaux, ADFW trace la prochaine frontière de la gestion d'actifs

ABU DHABI, EAU, 10 décembre 2025 /PRNewswire/ -- La semaine financière d'Abu Dhabi (Abu Dhabi Finance Week- ADFW), l'événement phare organisé par l'ADGM, s'est poursuivie pour une deuxième journée avec Asset Abu Dhabi, en réunissant certains des plus grands répartiteurs de capitaux et gestionnaires d'actifs au monde pour examiner les opportunités d'investissement émergentes et façonner l'avenir de la répartition des actifs dans un paysage financier en pleine évolution.

En ouvrant l'événement, Emmanuel Givanakis, PDG de l'autorité de réglementation des services financiers de l'ADGM, a souligné comment Abu Dhabi continue à redéfinir le secteur mondial de la gestion d'actifs en combinant une réglementation solide, une innovation stratégique et sa position unique en tant que plaque tournante des capitaux mondiaux. Ses remarques ont donné le ton aux discussions de la journée sur la façon dont les centres financiers peuvent diriger la transition vers une croissance durable et concentrée sur les opportunités.

M. Givanakis a déclaré : « Asset Abu Dhabi reflète la convergence croissante des capitaux et de l'innovation au niveau mondial, en réunissant les gestionnaires d'actifs les plus sophistiqués au monde à un moment où la finance traverse de profonds changements. Cet événement symbolise l'émergence d'Abu Dhabi en tant que centre de confiance dans la réorganisation des réseaux mondiaux de capitaux et l'avenir de la gestion d'actifs. »

Au cours de différentes sessions, l'événement a examiné l'avenir de la gestion d'actifs, des fonds spéculatifs et des marchés privés, ainsi que l'évolution de la dynamique des liquidités, de l'effet de levier et de l'allocation institutionnelle et l'interaction croissante entre l'innovation, la technologie et le développement durable dans la gestion de la transformation économique.

Certains des plus grands spécialistes mondiaux de l'investissement ont discuté des forces qui façonnent le paysage financier de demain. Todd Boehly, cofondateur, président-directeur général d'Eldridge Industries, Robert Smith, fondateur, président-directeur général de Vista Equity Partners et Sir Christopher Hohn, fondateur et directeur général de TCI Fund Management Limited et Hussain Sajwani, fondateur de DAMAC, ont discuté de la manière dont les cycles macroéconomiques changeants, les technologies émergentes et les réalignements géopolitiques définiront la prochaine phase d'opportunités et de risques.

En se concentrant sur l'art évolutif des fonds spéculatifs, Aron Landy, PDG de Brevan Howard, Shiv Srinivasan, responsable des investissements pour les fonds spéculatifs au Conseil d'investissement d'Abu Dhabi et Robyn Grew, PDG de Man Group, ont examiné comment les données, l'IA et l'analyse de précision transforment la gestion des risques et redéfinissent la performance dans un monde où la volatilité est porteuse d'opportunités.

Par ailleurs, une session sur les modalités du grand transfert de richesses a réuni Stefan Bollinger, PDG de la banque Julius Baer & Co. Ltd, et Chi Man Kwan, PDG du groupe et cofondateur de Raffles Family Office, pour évoquer la manière dont la richesse intergénérationnelle, estimée à 84 000 milliards de dollars, va remodeler les économies et les valeurs dans le monde entier.

Rapport inaugural du FCCI

Lors d'une session séparée, Bruno Lanvin, président de l'Institut Descartes pour le futur, et Robert Salomon, doyen de Stern à la NYU Abu Dhabi, ont présenté l'indice inaugural de compétitivité des centres financiers mondiaux de la NYU (FCCI), qui évalue les centres financiers internationaux dans le monde entier.

L'indice classe New York, Londres et Singapour dans le trio de tête et souligne l'influence croissante du CCG, en plaçant Abu Dhabi au premier rang de la région MENA et au 12e rang au niveau mondial, devant Dubaï, Riyad et Doha. M. Lanvin a souligné que la position d'Abu Dhabi est le résultat d'une force institutionnelle soutenue, d'une innovation réglementaire et d'une stratégie économique délibérée. L'indice classe Abu Dhabi au premier rang mondial pour l'innovation réglementaire, au cinquième rang pour l'environnement institutionnel et au troisième rang pour les mesures d'incitation au soutien des entreprises, notant que l'émirat a démontré des progrès exceptionnels et joue un rôle de plus en plus important dans la finance mondiale.

Congrès international sur les Family Office

Réunissant des dirigeants de family offices internationaux, cet événement a abordé la préservation du patrimoine et l'avenir du capital privé tout en explorant la dynamique changeante de l'investissement mondial, le grand transfert de richesse, l'investissement d'impact et l'émergence d'Abu Dhabi en tant que centre majeur pour les family offices et la création de richesses générationnelles.

L'événement a réuni Ray Dalio, fondateur de Bridgewater Associates, Bhanu Baweja, stratège en chef chez UBS Investment Bank, Daniel Pinto, cofondateur et PDG de Stanhope Capital Group, Arjun Raghavan, PDG de Partners Capital, Henry Lawson-Johnston, associé gérant chez Guggenheim Brothers Media, Benjamin Cavalli, responsable des clients stratégiques chez UBS Global Wealth Management, Adrian Cheng, PDG de New World Development et fondateur de K11 Group et Jim Mellon, Président exécutif d'Agronomics.

Nouveaux venus et collaborations majeures

Le deuxième jour de l'ADFW a également été marqué par l'annonce de l'ouverture d'un certain nombre d'entreprises dans l'ADGM. Circle Internet Group, Inc, l'une des principales sociétés de plates-formes financières sur Internet, cotée à la Bourse de New York, a renforcé sa présence stratégique dans la région en obtenant de l'Autorité de régulation des services financiers (FSRA) de l'ADGM une licence lui permettant d'opérer en tant que prestataire de services monétaires. BBVA a reçu une approbation de principe (IPA) de la FSRA, ce qui lui permettra d'étendre sa gamme d'activités de services bancaires aux entreprises et d'investissement et de renforcer sa position en tant que partenaire stratégique pour les entreprises et les clients institutionnels dans la région.

L'ADFW se poursuit pendant deux jours encore avec des événements clés qui se dérouleront sous l'égide de Fintech Abu Dhabi et Abu Dhabi Sustainable Finance Forum (ADSFF).

