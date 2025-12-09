أسبوع أبوظبي المالي (ADFW) يواصل رسم مستقبل إدارة الأصول من عاصمة رأس المال

• ركز الحدث الرئيسي على فرص الاستثمار الناشئة، وناقش سُبل صياغة مستقبل توزيع الأصول في ظل واقع مالي آخذ بالتطور.

• ومن أبرز المحطات خلال هذه الفعالية إعلان كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي عن إصدار تقريرها الأول لمؤشر التنافسية للمراكز المالية الذي صنّف أبوظبي في المرتبة الأولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والثانية عشرة عالمياً.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 9 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- واصل أسبوع أبوظبي المالي (ADFW)، الحدث الرئيس الذي يستضيفه أبوظبي العالمي (ADGM)، فعالياته لليوم الثاني على التوالي، من خلال فعالية "أسيت أبوظبي" التي جمعت نخبة من أهمّ العاملين في مجال توظيف رأس المال وإدارة الأصول في العالم، لاستكشاف الفرص الاستثمارية الناشئة، ورسم ملامح مستقبل توظيف الأصول، في ظل مشهد مالي متطور.

افتتح الفعالية إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، حيث سلّط الضوء على جهود أبوظبي المستمرة في إعادة تعريف قطاع إدارة الأصول على المستوى العالمي، من خلال الجمع بين التنظيم القوي، والابتكار الاستراتيجي، ومكانتها الرائدة بصفتها مركزاً لرأس المال العالمي. وقد مهّدت كلمته الطريق أمام مناقشات المتحدثين خلال اليوم، حول كيفية قيادة المراكز المالية للتحول نحو نمو مستدام قائم على الفرص.

وقال جيفاناكيس: "يعكس 'أسيت أبوظبي' التلاقي المتنامي بين رأس المال العالمي والابتكار، حيث يجمع نخبة مديري الأصول الأكثر تطوراً على مستوى العالم في مرحلة تشهد تحولات جوهرية في قطاع التمويل. ويجسّد الحدث رمزاً لمكانة أبوظبي المتصاعدة كمركز موثوق لإعادة تصميم منظومة رأس المال العالمية ومستقبل إدارة الأصول."

واستعرضت فعالية "أسيت أبوظبي" مستقبل إدارة الأصول، وصناديق التحوط، والأسواق الخاصة، فضلاً عن الديناميكيات المتغيرة للسيولة، والرافعة المالية، وتخصيص رأس المال المؤسسي، والتفاعل المتنامي بين الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة، ودورها في دفع عجلة التحول الاقتصادي. وتناولت الجلسات مواضيع الأسهم الخاصة، وتدفقات رأس المال السيادي، والأصول الحقيقية، وصعود الاستثمارات الرقمية والبديلة، واستكشفت آفاقاً جديدة في نقل الثروة، والأعمال الفنية، والمقتنيات.

وخلال البرنامج الموسع، استعرض نخبة من أهمّ خبراء الاستثمار في العالم، العوامل التي ستشكل المشهد المالي المستقبلي. إذ شارك في النقاش تود بوهلي، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إلدريدج إندستريز"، وروبرت سميث، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "فيستا إكويتي بارتنرز"، والسير كريستوفر هون، المؤسس والمدير الإداري لشركة "TCI" لإدارة صناديق التحوط وحسين سجواني مؤسس شركة "داماك" ، حيث بحثوا كيف ستحدد دورات الاقتصاد الكلي المتغيرة، والتقنيات الناشئة، وإعادة التوازن الجيوسياسي، المرحلة القادمة من الفرص والمخاطر.

وفي جلسة حول "فن إدارة صناديق التحوط المتطورة"، شارك فيها كل من آرون لاندي، الرئيس التنفيذي لشركة "بريفان هاورد"، وشيف سرينيفاسان، رئيس قسم الاستثمار في صناديق التحوط بمجلس أبوظبي للاستثمار، وروبين جرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مان" ناقش المتحدّثون كيف تسهم البيانات والذكاء الاصطناعي، والتحليلات الدقيقة، في تحويل إدارة المخاطر، وإعادة تعريف الأداء، في عالم تشكّل فيه التقلبات فرصاً استثمارية.

كما شارك في جلسة حول "فيزياء نقل الثروات الكبرى"، ستيفان بولينجر، الرئيس التنفيذي لبنك "جوليوس باير وشركاه"، وتشي مان كوان، الرئيس التنفيذي للمجموعة والمؤسس المشارك لمكتب عائلة رافلز، حيث ناقشوا كيف سيعيد ما يُقدَّر بنحو 84 تريليون دولار أميركي من الثروات، بين الأجيال، تشكيل الاقتصادات والقيم، في مختلف أنحاء العالم.

إطلاق التقرير الخاص ب مؤشر التنافسية للمراكز المالية ( FCCI )

وفي جلسة منفصلة، كشف برونو لانفان، رئيس معهد ديكارت للمستقبل، وروبرت سالومون، عميد كلية ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي، عن إطلاق أول مؤشر تنافسية للمراكز المالية العالمية (FCCI) الصادر عن جامعة نيويورك، والذي يقيس أداء المراكز المالية الدولية حول العالم.

ويصنّف المؤشر كلاً من نيويورك ولندن وسنغافورة في المراتب الثلاث الأولى، كما يبرز التأثير المتنامي لدول مجلس التعاون الخليجي عبر حصول أبوظبي على المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة الثانية عشرة عالمياً، متقدمة على دبي والرياض والدوحة. وأشار لانفان إلى أن مكانة أبوظبي تعود إلى قوة مؤسساتها، وابتكارها التنظيمي، واستراتيجيتها الاقتصادية المدروسة. كما صنّف المؤشر أبوظبي في المرتبة الأولى عالمياً في مجال الابتكار التنظيمي، والمرتبة الخامسة في البيئة المؤسسية، والمرتبة الثالثة في الحوافز الداعمة للأعمال، لافتاً إلى أن الإمارة تحقق تقدماً استثنائياً وتلعب دوراً متنامياً في القطاع المالي العالمي.

المؤتمر الدولي لمكاتب العائلات

جمع هذا الحدث قادة مكاتب العائلات العالمية، لمناقشة حفظ الثروات ومستقبل رأس المال الخاص. كما استكشف الديناميكيات المتغيرة للاستثمار العالمي، ونقل الثروات الكبرى، والاستثمار المؤثر، وصعود أبوظبي باعتبارها مركزاً رائداً لمكاتب العائلات، وبناء الثروات بين الأجيال.

وشارك في هذا الحدث نخبة من المتحدثين، بينهم راي داليو، مؤسس "بريدج ووتر أسوشيتس" ، وبهانو باويجا، كبير الخبراء الاستراتيجيين في "بنك يو بي إس للاستثمار" ، ودانيال بينتو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة "ستانوب كابيتال" ، وأرجون راجافان، الرئيس التنفيذي لشركة "بارتنرز كابيتال" ، وهنري لوسون-جونستون، الشريك الإداري في "جوجنهايم برذرز ميديا" ، إلى جانب بنجامين كافالي، رئيس العملاء الاستراتيجيين في "يو بي إس لإدارة الثروات العالمية" ، وأدريان تشنغ، الرئيس التنفيذي لشركة "نيو وورلد ديفلوبمنت" ومؤسس مجموعة K11، وجيم ميلون، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "أجرونوميكس".

قمة " AIMA " ل لائتمان الخاص

جمعت النسخة الأولى من هذه القمة كبار مديري الأصول والمستثمرين وصنّاع السياسات، في العالم، لاستكشاف سوق الائتمان الخاص المتنامي، حيث ناقش المشاركون دور الائتمان الخاص في تعزيز المرونة الاقتصادية وأولويات التخصيص لعام 2026، وتمويل البنية التحتية، والإقراض القائم على الأصول، والحدود المتغيرة بين الإقراض المشترك والإقراض المباشر.

قمة البنية التحتية 2025

شارك في هذه الفعالية الجديدة نخبة من المستثمرين العالميين في البنية التحتية، وصنّاع السياسات، وأصحاب الأصول، لاستكشاف كيف تعيد رؤوس الأموال طويلة الأجل، ومتطلبات الاستدامة، والتقنيات الناشئة، تشكيل مستقبل البنية التحتية.

حيث ناقشوا خطط أبوظبي الحضرية المتطورة، واستراتيجيات الاستثمار في قطاعات الطاقة، والنقل، والبنية التحتية الرقمية، ودور تمويل البنية التحتية في تعزيز الابتكار، وبناء القيمة على الأمد الطويل.

وافدون جدد وشراكات رئيسية

في إعلان بارز خلال أسبوع أبوظبي المالي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق مجمع التكنولوجيا المالية والتأمين والرقمية والأصول البديلة (FIDA) في أبوظبي. ويأتي هذا المجمع كمبادرة تقودها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي (ADDED) ومكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)، بهدف تعزيز الجيل القادم من الحلول المالية والاستثمارية المبتكرة.

وشهد اليوم الثاني من فعاليات أسبوع أبوظبي المالي سلسلة من الإعلانات من عدد من الشركات التي افتتحت مقارّ لها في أبوظبي العالمي (ADGM) فقد عزّزت مجموعة "سيركل انترنت جروب" Circle Internet Group Inc.، إحدى أبرز شركات منصّات التمويل عبر الإنترنت والمُدرجة في بورصة نيويورك، وجودها الاستراتيجي في المنطقة بعد حصولها على ترخيص تقديم الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في ابوظبي العالمي لمزاولة نشاط مزوّد خدمات الأموال. كما حصل "بنك بي بي في أي"BBVA على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في ابوظبي العالمي (ADGM) ، ما يمكّنه من توسيع نطاق خدماته في مجالي الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وتعزيز موقعه كشريك استراتيجي للشركات والمؤسسات في المنطقة.

وتم خلال اليوم الثاني من أسبوع أبوظبي المالي الإعلان عن 23 مذكرة تفاهم، شملت شراكات بين جهات محلية ودولية مثل: "فينستريت" و"فرانكلين تمبلتون" ومبادلة و"ماستركارد" و"إم بنك".

ويستمر أسبوع أبوظبي المالي ليومين إضافيين، مع فعاليات رئيسة تقام تحت مظلة "فينتك أبوظبي" و"منتدى أبوظبي للتمويل المستدام"

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أكبر المناطق المالية في العالم من حيث النطاق الجغرافي والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد التراخيص الناشطة.

يُعدّ أبوظبي العالمي (ADGM) واحدًا من مجموعة محدودة من المراكز المالية العالمية والمركز المالي الوحيد على مستوى المنطقة الذي يعمل ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم اللتين تشملان مجتمعتين المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، كما يشكل حلقة وصلٍ بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والأسواق العالمية. يوفر أبوظبي العالمي (ADGM) منظومة متقدمة وشاملة تُمكن المؤسسات المالية وغير المالية من الازدهار، كما يدعم الابتكار والنمو المستدام والمرونة الاقتصادية طويلة الأمد.

من خلال نموه المستمر وشراكاته العابرة للحدود، يعزز أبوظبي العالمي (ADGM) مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال" ووجهة عالمية رائدة في مجالات التمويل والاستثمار والأعمال.

لمزيد من المعلومات عن أبوظبي العالمي (ADGM)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "لينكد إن" و"إنستجرام" :@ADGM و X : @adglobalmarket

