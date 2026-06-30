"Não tínhamos um projeto para seguir": engenheiro da Zoomlion fala sobre a inovação por trás da plataforma aérea de lança reta mais alta do mundo, com 82,3 metros

CHANGSHA, China, 30 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Na 7ª Conferência de Inovação em Ciência e Tecnologia, organizada pela Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"), a plataforma de trabalho aéreo com lança reta ZT82J recebeu o Prêmio de Produto Destaque da Marca Com uma altura máxima de trabalho de 82,3 metros, é o modelo mais alto do mundo em sua categoria, atendendo à demanda por equipamentos de trabalho aéreo capazes de operar acima de 80 metros e cumprindo os rigorosos requisitos de segurança dos principais projetos de infraestrutura em todo o mundo.

A plataforma de trabalho aéreo com lança reta da Zoomlion passa por um teste de estabilidade de giro nas instalações de testes da empresa

Por trás deste feito está o trabalho persistente do gerente de produto He Jipeng e de sua equipe no Centro de P&D de Plataformas de Trabalho Aéreo, que conduziram a ZT82J desde a fase conceitual até a produção em massa, passando pelas etapas de projeto, testes, implementação de processos e coordenação entre departamentos.

O principal desafio, desde o início, foi equilibrar duas limitações importantes, as dimensões gerais e o peso total, ao mesmo tempo em que se definia o layout estrutural. O escopo da P&D abrangeu uma lança ultralonga, leve e com formato especial, uma plataforma giratória do tipo caixa e um chassi de alta capacidade, visando reduzir o peso e, ao mesmo tempo, melhorar significativamente a rigidez estrutural para garantir resistência à flexão e à torção em condições de elevação de 82,3 metros e suprimir a oscilação da plataforma.

Sem nenhum exemplo de indústria madura e sem uma referência como modelo a seguir, a equipe enfrentou obstáculos, incluindo pouco espaço no layout, peso excessivo e rigidez inadequada. A redução de peso, as dimensões gerais e a rigidez estrutural eram requisitos conflitantes, o que tornava extremamente difícil encontrar o equilíbrio ideal.

Após mais de dez rodadas de simulação, a equipe desenvolveu e aperfeiçoou uma seção transversal exclusiva da lança com múltiplas arestas e avaliou diversas configurações telescópicas para otimizar a estrutura como um todo. Isso garantiu a rigidez vertical e lateral, ao mesmo tempo em que equilibrou as metas de redução de peso com a capacidade estrutural dentro de limites fixos.

Aproveitando o peso leve da lança, He Jipeng e a equipe integraram a otimização da plataforma giratória e do chassi. A simulação identificou pontos de tensão fracos, otimizou com precisão as seções transversais das placas e reduziu o aço redundante, mantendo as margens de segurança, o que resultou em uma redução de peso, melhorou o desempenho em termos de resistência à fadiga e ao capotamento e representou um avanço estrutural para equipamentos com altura de trabalho ultraelevada.

Para ajudar no projeto, a Zoomlion montou uma força-tarefa composta por especialistas em estrutura, hidráulica e controle eletrônico, que contou com o apoio de uma equipe de simulação e instalações de testes dedicadas, garantindo uma coordenação perfeita desde a concepção até a produção.

"Este prêmio é um reconhecimento do progresso de nossa equipe no desenvolvimento de plataformas aéreas de trabalho de alcance ultraelevado e demonstra os recursos das máquinas de construção de ponta da Zoomlion", afirmou He Jipeng. "Além disso, o prêmio aumentou muito nossa confiança para continuar expandindo os limites da inovação e superando barreiras técnicas."

FONTE Zoomlion