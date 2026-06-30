"Kami Tiada Rujukan untuk Dijadikan Panduan": Jurutera Zoomlion Kongsi Kisah Kejayaan di Sebalik Pelantar Kerja Udara Bum-Lurus 82.3-Meter Tertinggi di Dunia

CHANGSHA, China, 30 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Di Persidangan Inovasi Sains dan Teknologi Ketujuh yang dianjurkan oleh Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"), pelantar kerja udara bum lurus ZT82J telah menerima Anugerah Produk Utama Cemerlang (Outstanding Flagship Product Award). Dengan ketinggian kerja maksimum 82.3 meter, ia merupakan yang tertinggi di dunia dalam kategorinya, sekali gus memenuhi permintaan terhadap peralatan kerja udara yang mampu beroperasi pada ketinggian melebihi 80 meter dan memenuhi keperluan keselamatan yang ketat bagi projek infrastruktur utama di seluruh dunia.

Zoomlion’s straight-boom aerial work platform undergoes a slewing stability test at the company’s testing facility

Di sebalik pencapaian ini ialah usaha gigih oleh pengurus produk He Jipeng dan pasukannya di Pusat Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Pelantar Kerja Udara yang berjaya membawa ZT82J daripada peringkat konsep sehingga pengeluaran besar-besaran melalui proses reka bentuk, ujian, pelaksanaan proses dan penyelarasan rentas jabatan.

Cabaran utama sejak awal pembangunan ialah mengimbangi dua kekangan kritikal, iaitu dimensi keseluruhan dan berat keseluruhan ketika melengkapkan susun atur struktur. Skop R&D merangkumi bum ringan ultra panjang berbentuk khas, meja putar jenis kotak dan casis berkapasiti tinggi, yang bertujuan untuk mengurangkan berat sambil meningkatkan ketegaran struktur dengan ketara bagi memastikan ketahanan terhadap lenturan dan kilasan ketika mengangkat pada ketinggian 82.3 meter, serta mengurangkan hayunan platform.

Tanpa sebarang contoh industri yang matang atau penanda aras sebagai rujukan, pasukan ini berdepan kekangan termasuk ruang susun atur yang terhad, berat berlebihan serta ketegaran yang tidak mencukupi. Pengurangan berat, dimensi keseluruhan dan ketegaran struktur melibatkan keperluan bersaing, sekali gus menjadikannya amat sukar mencari keseimbangan yang optimum.

Selepas menjalankan lebih 10 pusingan simulasi, pasukan berjaya membangunkan dan menambah baik keratan rentas bumm berbilang sisi proprietari dan menilai pelbagai konfigurasi teleskopik bagi mengoptimumkan struktur keseluruhan. Pendekatan ini dapat memastikan kekakuan menegak dan sisi sambil mengimbangi sasaran pengurangan berat dengan keupayaan struktur dalam had yang ditetapkan.

Berasaskan pembangunan bum ringan itu, He Jipeng dan pasukannya mengintegrasikan pengoptimuman meja putar dan casis. Simulasi dapat mengenal pasti titik tekanan yang lemah, mengoptimumkan keratan rentas plat dengan tepat dan mengurangkan penggunaan keluli yang berlebihan sambil mengekalkan margin keselamatan, mencapai peningkatan dari segi reka bentuk ringan, meningkatkan prestasi ciri antikeletihan dan antiterbalikkan, sekali gus melengkapkan pencapaian penting struktur untuk peralatan dengan ketinggian kerja yang amat tinggi.

Bagi menyokong projek berkenaan, Zoomlion menubuhkan sebuah pasukan petugas yang terdiri daripada pakar struktur, hidraulik dan kawalan elektronik, dengan sokongan pasukan simulasi serta kemudahan ujian khusus bagi memastikan penyelarasan yang lancar bermula daripada peringkat reka bentuk sehingga pengeluaran.

"Anugerah ini mengiktiraf kemajuan pasukan kami dalam membangunkan pelantar kerja udara dengan capaian ultra tinggi dan memperlihatkan keupayaan jentera pembinaan berteknologi tinggi Zoomlion," kata He Jipeng. "Ia juga benar-benar meningkatkan keyakinan kami untuk terus menerobos sempadan inovasi dan menembusi halangan teknikal."

SOURCE Zoomlion