"우리에게는 따라갈 청사진이 없었다": 세계 최고 82.3미터 직선형 고소작업대 돌파구에 관한 줌라이언 엔지니어의 이야기

창사, 중국 2026년 6월 30일 /PRNewswire/ -- 줌라이언 중공업 과학기술(Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd., 이하 줌라이언)이 주최한 제7회 과학기술혁신 회의(Seventh Science and Technology Innovation Conference)에서 ZT82J 직선형 고소작업대가 우수 플래그십 제품상을 수상했다. 최대 작업 높이 82.3미터로 해당 카테고리에서 세계 최고 모델인 이 제품은 80미터 이상에서 작동 가능한 고소작업 장비에 대한 수요를 충족하고 전 세계 주요 인프라 프로젝트의 엄격한 안전 요건을 만족시킨다.

이 성과 뒤에는 설계, 테스트, 공정 구현, 부서 간 조정을 통해 ZT82J를 개념에서 양산까지 이끈 고소작업대 연구개발 센터의 제품 매니저 허 지펑(He Jipeng)과 그의 팀의 끈질긴 노력이 있었다.

Zoomlion’s straight-boom aerial work platform undergoes a slewing stability test at the company’s testing facility

처음부터 핵심 과제는 구조 레이아웃을 완성하는 동시에 전체 치수와 총 중량이라는 두 가지 엄격한 제약의 균형을 맞추는 것이었다. 연구개발 범위는 초장형 특수 형상 경량 붐, 박스형 턴테이블, 고용량 섀시를 포함하여 82.3미터 리프팅 조건에서의 굽힘 및 비틀림 저항을 보장하고 플랫폼 흔들림을 억제하기 위해, 구조적 강성을 크게 향상하면서 중량을 줄이는 것을 목표로 했다.

성숙한 업계 사례와 벤치마크가 없는 상태에서 팀은 레이아웃 공간 부족, 과도한 중량, 불충분한 강성을 포함한 병목 현상에 직면했다. 중량 감소, 전체 치수, 구조적 강성은 상충하는 요건을 포함하여 최적의 균형을 찾기가 매우 어려웠다.

10회 이상의 시뮬레이션 끝에 팀은 독점적인 다면 붐 단면을 개발하고 세분화하며 전체 구조를 최적화하기 위해 여러 신축 구성을 평가했다. 이를 통해 고정된 한계 내에서 중량 감소 목표와 구조적 용량의 균형을 맞추면서 수직 및 측면 강성을 보장했다.

경량 붐을 기반으로 허 지펑과 팀은 턴테이블과 섀시 최적화를 통합했다. 이들은 시뮬레이션으로 취약한 응력 지점을 파악하고 플레이트 단면을 정밀하게 최적화하며 안전 마진을 유지하면서 불필요한 강재를 줄여 경량 업그레이드를 달성했고, 피로 방지 및 전복 방지 성능을 향상하며, 초고 작업 높이 장비의 구조적 돌파구를 완성했다.

프로젝트를 지원하기 위해 줌라이언은 구조, 유압 및 전자 제어 전문가들로 구성된 태스크포스를 구성하고 시뮬레이션 팀과 전용 테스트 시설의 지원을 받아 설계에서 생산까지 원활한 조정을 보장했다.

허 지펑은 "이 상은 초고 도달 고소작업대 개발에서 우리 팀의 진전을 인정하고 줌라이언의 고급 건설 기계 역량을 보여준다"고 말했다. 이어 "또한 혁신의 경계를 계속 밀어붙이고 기술적 장벽을 돌파하겠다는 우리의 자신감을 크게 높여주었다"고 덧붙였다.

SOURCE Zoomlion