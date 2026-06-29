"เราไม่มีพิมพ์เขียวให้ทำตาม": วิศวกร Zoomlion เผยเบื้องหลังความสำเร็จครั้งสำคัญของแท่นยกแบบบูมตรงที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงถึง 82.3 เมตร
News provided byZoomlion
29 Jun, 2026, 21:33 CST
ฉางซา จีน 29 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- แท่นยกแบบบูมตรงรุ่น ZT82J ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์เรือธงดีเด่นในงานประชุมนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") แท่นยกรุ่นนี้มีความสูงในการทำงานสูงสุดถึง 82.3 เมตร และเป็นโมเดลที่สูงที่สุดในโลกในหมวดหมู่เดียวกัน ซึ่งช่วยตอบสนองความต้องการอุปกรณ์ทำงานในที่สูงที่สามารถปฏิบัติงานได้เหนือระดับ 80 เมตร และตอบโจทย์มาตรฐานความปลอดภัยอันเข้มงวดของโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ทั่วโลก
เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้มาจากความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างไม่ย่อท้อของ He Jipeng ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และทีมงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ทำงานในที่สูง ซึ่งเป็นผู้ที่ผลักดันโมเดลรุ่น ZT82J ตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการผลิตจำนวนมากผ่านการออกแบบ การทดสอบ การนำกระบวนการไปปฏิบัติจริง และการประสานงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ
ความท้าทายหลักตั้งแต่เริ่มต้นคือ การรักษาสมดุลระหว่างข้อจำกัดที่เข้มงวดสองประการ ได้แก่ ขนาดโดยรวมและน้ำหนักรวม ในขณะที่ต้องจัดวางโครงสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ ขอบเขตการวิจัยและพัฒนาครอบคลุมไปถึงแขนบูมน้ำหนักเบารูปทรงพิเศษที่มีความยาวเป็นพิเศษ แท่นหมุนทรงกล่อง และแชสซีสมรรถนะสูง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดน้ำหนักลงควบคู่ไปกับการเพิ่มความแข็งแกร่งของโครงสร้างอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อรองรับการต้านทานการดัดงอและการบิดตัวภายใต้เงื่อนไขการยกสูงที่ระดับ 82.3 เมตร พร้อมกับช่วยลดการแกว่งตัวของแท่นยกไปในเวลาเดียวกัน
ทว่าทีมงานต้องเผชิญกับปัญหาคอขวดหลายประการ เช่น พื้นที่จัดวางโครงสร้างไม่เพียงพอ น้ำหนักที่มากเกินไป และความแข็งแกร่งที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่มีตัวอย่างในอุตสาหกรรมหรือเกณฑ์มาตรฐานที่พัฒนาจนสมบูรณ์ให้ทำตาม การลดน้ำหนัก ขนาดโดยรวม และความแข็งแกร่งของโครงสร้าง ล้วนเป็นข้อกำหนดที่ขัดแย้งกันเอง ซึ่งส่งผลให้การค้นหาความสมดุลที่เหมาะสมที่สุดนั้นเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง
หลังจากผ่านการจำลองสถานการณ์มากกว่า 10 รอบ ทีมงานได้พัฒนาและปรับปรุงหน้าตัดของแขนบูมแบบหลายเหลี่ยม ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท พร้อมทั้งประเมินรูปแบบการยืดหดของบูมในหลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างโดยรวม ซึ่งจะช่วยรับประกันความแข็งแกร่งทั้งในแนวตั้ง และแนวขวาง พร้อมกับรักษาสมดุลระหว่างเป้าหมายการลดน้ำหนักกับขีดความสามารถทางโครงสร้างให้อยู่ภายใต้ขีดจำกัดที่กำหนดไว้
He Jipeng และทีมงานได้บูรณาการการปรับปรุงโครงสร้างของแท่นหมุนและแชสซีเข้าด้วยกัน โดยพัฒนาต่อยอดมาจากแขนบูมน้ำหนักเบา โดยใช้การจำลองสถานการณ์เพื่อช่วยระบุจุดที่รับแรงเค้นได้น้อย ปรับปรุงหน้าตัดของแผ่นเหล็กอย่างแม่นยำ และลดการใช้เหล็กส่วนเกิน ในขณะที่ยังคงรักษาค่าเผื่อความปลอดภัยไว้ได้สำเร็จ ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงโครงสร้างให้มีน้ำหนักเบา เพิ่มประสิทธิภาพในการต้านทานความล้า และป้องกันการพลิกคว่ำ ตลอดจนบรรลุความก้าวหน้าครั้งสำคัญในเชิงโครงสร้างสำหรับอุปกรณ์ที่มีความสูงในการทำงานระดับพิเศษ
ด้วยเหตุนี้เอง Zoomlion ได้จัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง ระบบไฮดรอลิก และระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนโครงการนี้ โดยมีทีมจำลองสถานการณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบเฉพาะทางคอยให้การสนับสนุน เพื่อให้มั่นใจว่าจะเกิดการประสานงานที่ราบรื่นตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงการผลิต
"รางวัลนี้ถือเป็นการยอมรับในความก้าวหน้าของทีมเราในการพัฒนาอุปกรณ์ทำงานในที่สูงที่มีระยะเอื้อมระดับพิเศษ และเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงขีดความสามารถของเครื่องจักรกลก่อสร้างระดับไฮเอนด์ของ Zoomlion" He Jipeng กล่าว "นอกจากนี้ รางวัลนี้ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่พวกเราเป็นอย่างมากในการเดินหน้าขับเคลื่อนขีดจำกัดของนวัตกรรม และทลายอุปสรรคทางเทคโนโลยีต่อไป"
SOURCE Zoomlion
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