Zoomlion: plataforma de trabajo aérea de brazo recto más alta del mundo, de 82,3 metros

-"No teníamos ningún plano a seguir": Ingeniero de Zoomlion explica el avance tecnológico detrás de la plataforma de trabajo aérea de brazo recto más alta del mundo, de 82,3 metros

CHANGSHA, China, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En la Séptima Science and Technology Innovation Conference organizada por Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"), la plataforma elevadora de brazo recto ZT82J recibió el premio al Producto Estrella Destacado. Con una altura máxima de trabajo de 82,3 metros, es el modelo más alto del mundo en su categoría, respondiendo a la demanda de equipos de trabajo aéreo capaces de operar a más de 80 metros y cumpliendo con las estrictas exigencias de seguridad de los principales proyectos de infraestructura a nivel mundial.

Zoomlion’s straight-boom aerial work platform undergoes a slewing stability test at the company’s testing facility

Detrás de este logro se encuentra el esfuerzo constante del gerente de producto He Jipeng y su equipo en el Centro de I+D de Plataformas de Trabajo Aéreas, quienes impulsaron a ZT82J desde el concepto hasta la producción en masa mediante el diseño, las pruebas, la implementación de procesos y la coordinación interdepartamental.

El principal desafío desde el principio fue equilibrar dos limitaciones importantes: las dimensiones generales y el peso total, al tiempo que se completaba el diseño estructural. El alcance de la I+D abarcó una pluma ultralarga y ligera con forma especial, una plataforma giratoria tipo caja y un chasis de alta capacidad, con el objetivo de reducir el peso y mejorar significativamente la rigidez estructural para garantizar la resistencia a la flexión y la torsión en condiciones de elevación de 82,3 metros y suprimir el balanceo de la plataforma.

Sin un ejemplo ni una referencia consolidada en la industria, el equipo se enfrentó a obstáculos como espacio insuficiente para el diseño, peso excesivo y rigidez inadecuada. La reducción de peso, las dimensiones generales y la rigidez estructural implicaban requisitos contrapuestos, lo que dificultó enormemente encontrar el equilibrio óptimo.

Tras más de diez rondas de simulación, el equipo desarrolló y perfeccionó una sección transversal de pluma multiborde patentada y evaluó múltiples configuraciones telescópicas para optimizar la estructura general. Esto garantizó la rigidez vertical y lateral, equilibrando los objetivos de reducción de peso con la capacidad estructural dentro de límites fijos.

Partiendo de la pluma ligera, He Jipeng y su equipo integraron la optimización de la plataforma giratoria y el chasis. La simulación identificó puntos débiles de tensión, optimizó con precisión las secciones transversales de las placas y redujo el acero redundante, manteniendo los márgenes de seguridad. Esto permitió una mejora en el peso, una mayor resistencia a la fatiga y al vuelco, y un avance estructural significativo para equipos de trabajo en alturas ultraelevadas.

Para respaldar el proyecto, Zoomlion reunió un equipo de expertos en estructuras, hidráulica y control electrónico, apoyado por un equipo de simulación e instalaciones de prueba especializadas, lo que garantizó una coordinación impecable desde el diseño hasta la producción.

"Este premio reconoce el progreso de nuestro equipo en el desarrollo de plataformas de trabajo aéreas de ultra gran alcance y demuestra las capacidades de la maquinaria de construcción de alta gama de Zoomlion. También ha reforzado enormemente nuestra confianza para seguir ampliando los límites de la innovación y superando las barreras técnicas," dijo He Jipeng.