「私たちには手本となる前例がありませんでした」：世界最高となる高さ82.3メートルの直伸式高所作業車―その技術的ブレークスルーを Zoomlion のエンジニアが語る

中国・長沙、2026年6月30日 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.（以下「Zoomlion」）が主催する第7回科学技術イノベーション大会において、直伸式高所作業車「ZT82J」が優秀フラッグシップ製品賞を受賞しました。最大作業高さ82.3メートルを誇る本製品は、このカテゴリーで世界最高の高さを実現したモデルです。80メートルを超える高所での作業が可能な高所作業車への需要に応えるとともに、世界各地の大規模インフラプロジェクトにおける厳しい安全要件を満たします。

この成果の背景には、高所作業車研究開発センターのプロダクトマネージャーである He Jipeng 氏とそのチームによる粘り強い取り組みがあります。チームは、設計、試験、生産プロセスの構築、部門横断的な連携を通じて、ZT82J を構想段階から量産化まで導きました。

Zoomlion’s straight-boom aerial work platform undergoes a slewing stability test at the company’s testing facility

開発当初の最大の課題は、構造レイアウトの設計において、外形寸法と総重量という二つの厳しい制約条件のバランスを取りながら設計を成立させることでした。研究開発では、超長尺・特殊形状の軽量ブーム、箱型ターンテーブル、高積載対応シャーシの開発に取り組みました。82.3メートルの作業高さにおいて、軽量化を図りながら構造剛性を大幅に向上させることで、ブームの曲げやねじりに対する十分な強度を確保するとともに、作業台の揺れを抑えることを目指しました。

業界に成熟した先行事例やベンチマークが存在しない中、チームはレイアウトスペースの確保、重量の抑制、構造剛性の確保という課題に直面しました。軽量化、外形寸法、構造剛性は相反する要求事項であり、最適な設計バランスを実現することは極めて困難でした。

10回を超えるシミュレーションを重ねた結果、チームは独自の多辺形ブーム断面構造を開発・改良するとともに、複数の伸縮機構の構成を検証し、構造全体の最適化を実現しました。これにより、所定の制約条件の範囲内で、軽量化目標と構造強度を両立させながら、縦方向および横方向の剛性を確保することができました。

軽量ブームの開発に続き、He Jipeng 氏とチームは、ターンテーブルとシャーシの最適化にも取り組みました。シミュレーションにより応力の弱点箇所を特定し、板材断面を精密に最適化するとともに、安全余裕を確保しながら不要な鋼材を削減しました。これにより軽量化を実現し、耐疲労性能および転倒耐性を向上させ、超高所作業機器における構造設計上のブレークスルーを達成しました。

本プロジェクトを支援するため、Zoomlion は構造、油圧、電子制御の各分野の専門家からなるタスクフォースを編成し、シミュレーションチームおよび専用の試験設備を組み合わせることで、設計から生産までの一貫した連携体制を構築しました。

「この賞は、超高所作業車の開発における当社チームの成果を評価するものであり、Zoomlion のハイエンド建設機械の技術力を示すものです」と He Jipeng 氏は述べました。「また、この成果は、革新の限界を押し広げ、技術的障壁を打ち破り続けるという当社の自信を大いに高めるものとなりました。」

SOURCE Zoomlion