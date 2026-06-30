"No teníamos ningún modelo a seguir": ingeniero de Zoomlion comenta sobre el avance tecnológico detrás de la plataforma aérea de brazo recto más alto del mundo con 82,3 metros

CHANGSHA, China, 30 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En la Séptima Conferencia de Innovación en Ciencia y Tecnología organizada por Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"), la plataforma aérea de brazo recto ZT82J recibió el Premio al Producto Estrella Destacado. Con una altura máxima de trabajo de 82,3 metros, esta maquinaria es el modelo más alto del mundo en su categoría y se ha diseñado para responder a la demanda de equipos de trabajo aéreo con capacidad de funcionamiento a más de 80 metros y cumplir con los estrictos requisitos de seguridad de los principales proyectos de infraestructura a nivel mundial.

La plataforma aérea de brazo recto de Zoomlion se somete a una prueba de estabilidad de giro en las instalaciones de pruebas de la empresa

Detrás de este logro se encuentra el esfuerzo constante de He Jipeng, gerente de productos, y su equipo en el centro de investigación y desarrollo (I + D) de plataformas aéreas, que impulsaron el desarrollo de la ZT82J, desde el concepto hasta la producción en serie, mediante el diseño, las pruebas, la implementación del proceso y la coordinación entre departamentos.

El principal desafío desde el inicio fue encontrar el equilibrio entre dos importantes limitaciones: las dimensiones generales y el peso total, a la vez que se completaba el diseño estructural. El alcance en I + D abarcó un brazo liviano, ultralargo y con un diseño específico, una plataforma giratoria tipo caja y un chasis de alta capacidad, con el objetivo de reducir el peso y aumentar, a la vez, de manera considerable la rigidez estructural para garantizar la resistencia a la flexión y la torsión en condiciones de elevación de 82,3 metros y eliminar el balanceo de la plataforma.

Sin un modelo o referente consolidado en el sector como ejemplo, el equipo enfrentó obstáculos como insuficiencia del espacio para el diseño, exceso de peso y rigidez inadecuada. La reducción del peso, las dimensiones generales y la rigidez estructural plantearon requisitos contrapuestos, lo que dificultó extremadamente encontrar el equilibrio óptimo.

Luego de más de diez rondas de simulación, el equipo desarrolló y perfeccionó una sección transversal patentada del brazo con múltiples aristas y evaluó diversas configuraciones telescópicas para optimizar la estructura general. Esto garantizó la rigidez vertical y lateral, a la vez que se consiguió equilibrar los objetivos de reducción de peso con la capacidad estructural dentro de límites fijos.

A partir del brazo ligero, He Jipeng y su equipo integraron la optimización de la plataforma giratoria y el chasis. Mediante la simulación se identificaron los puntos de tensión vulnerables, se optimizó con precisión las secciones transversales de la plataforma y se redujo el acero sobrante sin comprometer los márgenes de seguridad, lo cual permitió mejorar el peso, aumentar la resistencia a la fatiga y al vuelco, y conseguir un importante avance estructural para equipos en alturas ultraelevadas.

Para respaldar el proyecto, Zoomlion conformó un equipo de trabajo integrado por expertos en ingeniería estructural, hidráulica y control electrónico, que contó con el apoyo de un equipo de simulación e instalaciones de pruebas especializadas, lo que garantizó una coordinación prefecta desde el diseño hasta la producción.

"Este premio constituye un reconocimiento al progreso de nuestro equipo en el desarrollo de plataformas aéreas de alcance ultraalto y demuestra las capacidades de las maquinarias de la construcción de alta gama de Zoomlion", afirmó He Jipeng. "Asimismo, ha aumentado mucho nuestra confianza para continuar desafiando los límites en innovación y superar las barreras técnicas".

FUENTE Zoomlion