Next Level Aviation® nomeia Clive Rankin como vice-presidente sênior de desenvolvimento de negócios globais

DANIA BEACH, Flórida, 12 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation ® (NLA) , líder na distribuição global de material usado aproveitável para manutenção (USM) para todas as aeronaves comerciais da Boeing e da Airbus e plataformas de motores a jato associadas, nomeou Clive Rankin como vice-presidente sênior de desenvolvimento de negócios globais. O Sr. Rankin traz profunda experiência em pós-venda e um histórico de liderança para a Next Level Aviation® com 30 anos de experiência internacional em aviação comercial em MRO de motores, leasing, gerenciamento de ativos e operações de usinas.

Mais recentemente, Clive foi chefe de programas de motores de uma empresa de pós-venda de aviação comercial na Europa Oriental e, imediatamente antes disso, foi diretor de vendas, vendendo serviços de revisão de motores para uma das maiores empresas de revisão de motores a jato do mundo. No início de sua carreira, ele adquiriu experiência técnica prática significativa e conhecimento nos andares das principais companhias aéreas e oficinas de motores OEM como mecânico e engenheiro de A&P.

Em sua nova função, Clive alavancará seus relacionamentos existentes e facilitará novos relacionamentos no setor para expandir significativamente os negócios de distribuição de USM da Next Level Aviation, tanto do lado da compra quanto do lado da venda dos negócios da NLA.

O CEO da Next Level Aviation®, Jack Gordon, comentou: "Estamos entusiasmados com a adição de Clive Rankin como vice-presidente sênior de desenvolvimento de negócios globais da Next Level Aviation®".

Gordon continuou: "Depois de 30 anos no mercado de reposição de aviação comercial, além de acumular amplo conhecimento técnico e de mercado em várias plataformas de aeronaves comerciais e motores a jato, ele construiu uma incrível reputação pessoal e vários contatos do setor que planejamos alavancar juntos, para ajudar a expandir os negócios da Next Level Aviation nos próximos anos."

O Vice-Presidente Sênior de Desenvolvimento de Negócios Globais, Clive Rankin, declarou: "A Next Level Aviation está em uma trajetória de crescimento impressionante, e estou animado por ser contratado neste momento para ajudar a expandir os negócios em escala global. Trabalhando com Jack, que tem ampla liderança e experiência no setor, e o resto da equipe da NLA, sei que, juntos, poderemos alcançar as metas agressivas de crescimento que foram estabelecidas para os próximos anos ".

Sobre a Next Level Aviation®

A Next Level Aviation® é um fornecedor credenciado pela ASA-100 e em conformidade com a FAA Advisory Circular 00-56B, que estoca material usado para manutenção (USM) de aeronaves comerciais/motores a jato para todas as plataformas de aeronaves Boeing e Airbus e motores a jato associados. A Next Level Aviation® se concentra especificamente no armazenamento de USM para as famílias de aeronaves Boeing 737 e Airbus A320 e seus motores a jato associados, que atualmente representam cerca de 65% da frota comercial global. Fundada em março de 2013 por Jack Gordon, a Next Level Aviation® cresceu e se tornou uma das principais fornecedoras globais de material usado para manutenção de aeronaves comerciais/motores a jato. www.nextlevelaviation.net

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FONTE Next Level Aviation