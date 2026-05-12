Next Level Aviation® nomme Clive Rankin au poste de premier vice-président - Développement commercial mondial

DANIA BEACH, Fla., 12 mai 2026 /CNW/ - Next Level Aviation ® (NLA) , leader de la distribution mondiale de matériaux usagés utilisables (USM) pour tous les avions commerciaux Boeing et Airbus et les plates-formes de moteurs à réaction associées, a nommé Clive Rankin au poste de vice-président principal - Développement commercial mondial. M. Rankin apporte à Next Level Aviation® une expertise approfondie du marché de l'après-vente et une expérience de leadership, avec 30 ans d'expérience internationale dans l'aviation commerciale, dans les domaines de la maintenance des moteurs, de la location, de la gestion des actifs et de l'exploitation des centrales électriques.

Dernièrement, Clive était responsable des programmes de moteurs pour une société de pièces détachées pour l'aviation commerciale en Europe de l'Est, et juste avant cela, il était directeur des ventes pour les services de révision de moteurs pour l'une des plus grandes sociétés de révision de moteurs d'avion au monde. Au début de sa carrière, il a acquis une expérience et des connaissances techniques significatives dans les ateliers de moteurs des grandes compagnies aériennes et des équipementiers, en tant que mécanicien et ingénieur A&P. Il a également travaillé dans le secteur de l'énergie et des transports.

Dans ses nouvelles fonctions, Clive s'appuiera sur ses relations existantes et en facilitera de nouvelles pour développer de manière significative l'activité de distribution USM de Next Level Aviation, tant du côté des acheteurs que des vendeurs de NLA.

Jack Gordon, PDG de Next Level Aviation®, a déclaré : « Nous sommes ravis de l'arrivée de Clive Rankin en tant que vice-président directeur du développement commercial mondial chez Next Level Aviation® ».

Gordon a poursuivi : « Après 30 ans passés sur le marché des pièces détachées de l'aviation commerciale, il a non seulement accumulé des connaissances techniques et commerciales approfondies sur les différentes plates-formes d'avions commerciaux et de moteurs à réaction, mais il s'est également forgé une excellente réputation personnelle et un répertoire de contacts dans l'industrie que nous prévoyons de mettre à profit ensemble pour contribuer à la croissance des activités de Next Level Aviation dans les années à venir ».

Clive Rankin, Senior Vice President - Global Business Development, a déclaré : « Next Level Aviation est sur une trajectoire de croissance impressionnante, et je suis ravi d'être recruté à ce moment-là pour contribuer à la croissance de l'entreprise à l'échelle mondiale. En travaillant avec Jack, qui a une grande expérience du leadership et du secteur, et avec le reste de l'équipe de la NLA, je sais qu'ensemble nous serons en mesure d'atteindre les objectifs de croissance agressifs qui ont été fixés pour les années à venir ».

À propos de Next Level Aviation®

Next Level Aviation® est un fournisseur accrédité ASA-100 et conforme à la circulaire consultative 00-56B de la FAA, qui stocke des matériaux d'entretien usagés (USM) pour les avions commerciaux et les moteurs à réaction pour toutes les plates-formes d'avions Boeing et Airbus et les moteurs à réaction associés. Next Level Aviation® se concentre plus particulièrement sur le stockage de matériaux de réemploi pour les familles d'avions Boeing 737 et Airbus A320 ainsi que les moteurs à réaction associés, qui représentent actuellement environ 65 % du parc aérien commercial mondial. Fondée en mars 2013 par Jack Gordon, Next Level Aviation® est devenue l'un des principaux fournisseurs mondiaux de matériel d'entretien usagé pour les avions commerciaux et les moteurs à réaction. www.nextlevelaviation.net

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