Next Level Aviation® nombra a Clive Rankin como vicepresidente sénior de Desarrollo de Negocios Globales

DANIA BEACH, Fla., 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation® (NLA), empresa líder en la distribución global de materiales usados en buen estado (USM) para todas las aeronaves comerciales Boeing y Airbus, así como para sus plataformas de motores a reacción asociadas, ha nombrado a Clive Rankin como vicepresidente sénior de Desarrollo de Negocios Globales. Rankin aporta a Next Level Aviation® una amplia experiencia en el mercado de repuestos y una sólida trayectoria de liderazgo, con 30 años de experiencia internacional en aviación comercial en áreas como mantenimiento, reparación y revisión de motores (MRO), arrendamiento, gestión de activos y operaciones de plantas motrices.

Recientemente, Clive fue jefe de Programas de Motores para una empresa de posventa de aviación comercial en Europa del Este, e inmediatamente antes, fue director de ventas de servicios de reacondicionamiento de motores para una de las mayores empresas de reacondicionamiento de motores a reacción del mundo. Al inicio de su carrera, adquirió una importante experiencia y conocimientos técnicos prácticos en talleres de motores de importantes aerolíneas y fabricantes de equipos originales (OEM), tanto como mecánico A&P como ingeniero.

En su nuevo cargo, Clive aprovechará sus relaciones existentes en la industria y fomentará nuevas para expandir significativamente el negocio de distribución de USM de Next Level Aviation, tanto en la compra como en la venta.

El consejero delegado de Next Level Aviation®, Jack Gordon, comentó: "Estamos muy contentos con la incorporación de Clive Rankin como vicepresidente sénior de Desarrollo de Negocios Globales en Next Level Aviation®".

Gordon continuó: "Tras 30 años en el mercado de repuestos para la aviación comercial, además de acumular un amplio conocimiento técnico y de mercado en diversas plataformas de aeronaves comerciales y motores a reacción, ha forjado una excelente reputación personal y una extensa red de contactos en la industria que planeamos aprovechar juntos para impulsar el crecimiento de Next Level Aviation en los próximos años".

El vicepresidente sénior de Desarrollo de Negocios Globales, Clive Rankin, declaró: "Next Level Aviation se encuentra en una impresionante trayectoria de crecimiento, y me entusiasma unirme al equipo en este momento para contribuir al crecimiento global de la empresa. Trabajando con Jack, quien cuenta con una amplia experiencia en liderazgo y en la industria, y con el resto del equipo de NLA, sé que juntos lograremos los ambiciosos objetivos de crecimiento que nos hemos fijado para los próximos años".

Acerca de Next Level Aviation®

Next Level Aviation® es un proveedor acreditado por ASA-100 y que cumple con la Circular Consultiva 00-56B de la FAA. Su inventario de material usado en buen estado (USM) para aeronaves y motores a reacción comerciales abarca todas las plataformas de Boeing y Airbus, así como sus motores asociados. Next Level Aviation® se especializa en el suministro de USM para las familias de aeronaves Boeing 737 y Airbus A320 y sus motores a reacción, que actualmente representan aproximadamente el 65 % de la flota comercial mundial. Fundada en marzo de 2013 por Jack Gordon, Next Level Aviation® se ha consolidado como uno de los principales proveedores mundiales de material usado en buen estado para aeronaves y motores a reacción comerciales. www.nextlevelaviation.net

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