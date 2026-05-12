넥스트레벨에이비에이션®, 클라이브 랭킨을 글로벌 사업개발 수석부사장으로 임명

다니아 비치, 플로리다, 2026년 5월 12일 /PRNewswire/ -- 모든 보잉(Boeing)과 에어버스(Airbus) 상업 항공기 및 관련 제트 엔진 플랫폼을 위한 중고 서비스 가능 자재(Used Serviceable Materials, USM)의 글로벌 유통 분야 선도기업인 넥스트레벨에이비에이션® (Next Level Aviation®, NLA)이 클라이브 랭킨(Clive Rankin)을 글로벌 사업개발 수석부사장으로 임명했다고 발표했다. 랭킨 부사장은 엔진 MRO, 리스, 자산 관리, 동력장치 운영 분야에서 30년간의 국제 경험을 통해 깊이 있는 애프터마켓 전문성과 검증된 리더십 실적을 넥스트레벨에이비에이션®으로 가져올 계획이다.

가장 최근에 그는 동유럽의 한 상업 항공 애프터마켓 회사의 엔진 프로그램 책임자였으며, 그 직전에는 세계 최대 제트 엔진 오버홀 회사 중 하나에서 엔진 오버홀 서비스를 판매하는 영업 이사였다. 경력 초기에 그는 주요 항공사와 OEM 엔진 정비소에서 A&P 정비사 및 엔지니어로 일하며 상당한 실무 기술 경험과 지식을 습득했다.

새로운 역할을 맡으며 클라이브 부사장은 기존의 업계 관계를 활용하고 새로운 관계를 촉진하여 NLA 사업의 구매 측면과 판매 측면 모두에서 넥스트레벨에이비에이션의 USM 유통 사업을 크게 확장할 예정이다.

넥스트레벨에이비에이션®의 잭 고든(Jack Gordon) 최고경영자는 "넥스트레벨에이비에이션®에 클라이브 랭킨이 글로벌 사업개발 수석부사장으로 합류하게 되어 기쁘다"고 말했다.

고든 최고경영자는 다음과 같이 덧붙였다. "상업 항공 애프터마켓에서 30년을 보낸 후 다양한 상업 항공기 및 제트 엔진 플랫폼에 걸친 광범위한 기술 및 시장 지식을 축적한 것 외에도, 그는 놀라운 개인적 평판과 업계 연락망을 구축했으며 이를 함께 활용해 향후 몇 년간 넥스트레벨에이비에이션의 사업 성장을 돕고자 한다."

글로벌 사업개발 부문의 클라이브 랭킨 수석부사장은 다음과 같이 말했다. "넥스트레벨에이비에이션은 인상적인 성장 궤도에 있으며, 이 시점에서 글로벌 규모로 사업 성장을 돕는 데 합류하게 되어 기쁘다. 광범위한 리더십과 업계 경험을 가진 잭과 나머지 NLA 팀과 함께 일하면서, 우리가 함께 향후 몇 년간 설정된 적극적인 성장 목표를 달성할 수 있을 것이라고 확신한다."

넥스트레벨에이비에이션® 소개

넥스트레벨에이비에이션®은 ASA-100 인증을 받고 FAA 자문 일람 00-56B(FAA Advisory Circular 00-56B)를 준수하는 공급업체로, 모든 보잉과 에어버스 항공기 플랫폼 및 관련 제트 엔진을 위한 상업 항공기/제트 엔진 중고 서비스 가능 자재(USM)를 보유하고 있다. 넥스트레벨에이비에이션®은 현재 전 세계 상업 항공기 보유 대수의 약 65%를 차지하는 보잉 737과 에어버스 A320 계열 항공기 및 관련 제트 엔진용 USM 보유에 특별히 집중하고 있다. 2013년 3월 잭 고든이 설립한 넥스트레벨에이비에이션®은 상업 항공기/제트 엔진 중고 서비스 가능 자재의 최고 글로벌 공급업체로 성장했다. www.nextlevelaviation.net

추가 정보나 이미지 요청은 [email protected]으로 문의할 수 있다.

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SOURCE Next Level Aviation