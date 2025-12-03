Next Pathway alcança o mais alto status de parceiro da Snowflake

TORONTO, 3 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Next Pathway Inc., fornecedora líder de migração automatizada para a nuvem e soluções modernas de transformação de dados, anunciou hoje que alcançou a mais alta designação de parceiro da Snowflake, AI Data Cloud Services Elite Tier.

Esse status privilegiado atesta a expertise técnica da Next Pathway em Snowflake, o sucesso comprovado dos clientes e o compromisso contínuo com a aceleração da transformação digital impulsionada pela IA nas empresas.

Next Pathway Inc. Logo

A Next Pathway tem demonstrado consistentemente uma proficiência excepcional em ajudar clientes do mundo todo a mover data warehouses e data lakes complexos para a Snowflake AI Data Cloud com eficiência inigualável. O status Elite Tier reconhece especificamente a capacidade da empresa de produzir resultados avançados de IA, análise e modernização de dados para seus clientes internacionais, alimentados por sua Plataforma de Produtos SHIFT proprietária.

"Alcançar o nível Elite ressalta o valor transformador que oferecemos às grandes empresas que querem fazer mais com seus dados", disse Chetan Mathur, CEO da Next Pathway. "Nosso compromisso com a inovação, impulsionado pela SHIFT Product Platform, significa que os clientes alcançam a migração mais rápida e previsível para a Snowflake AI Data Cloud, liberando imediatamente todo o seu potencial para iniciativas de IA e aprendizado de máquina."

Excelência reconhecida em migração para a nuvem

Essa conquista se baseia nos recentes elogios da Next Pathway, incluindo o reconhecimento como Parceira de Serviços de Migração do Ano da Snowflake UK&I pelo segundo ano consecutivo.

O status de Parceiro de Serviços Elite consolida a colaboração estratégica da Next Pathway com a Snowflake, possibilitando uma maior coinovação e acesso conjunto ao mercado. "À medida que os clientes aceleram sua mudança para a Snowflake Data Cloud, a liderança em automação e a experiência em migração legada da Next Pathway os tornam um parceiro indispensável. Sua conquista do status de Parceiro Elite reflete uma capacidade comprovada de acelerar drasticamente as migrações, reduzir riscos e ajudar as organizações a desbloquear valor orientado por dados em escala", disse Sridhar Ramaswamy, CEO da Snowflake.

Reconhecida por profissionais certificados pela Snowflake e pelo sucesso contínuo dos clientes, essa certificação de nível superior garante que os clientes se beneficiem da melhor automação de migração do setor, habilitada por IA, e do caminho mais rápido e seguro para a modernização da nuvem.

Sobre a Next Pathway

A Next Pathway é a principal escolha para migração automatizada para a nuvem e transformação moderna de dados. Fornecemos as ferramentas robustas e o profundo conhecimento necessário para mover rapidamente cargas de trabalho grandes, complexas e legadas para a Snowflake AI Data Cloud, com desempenho e precisão inigualáveis. Com base em um histórico comprovado de mais de 160 migrações bem-sucedidas em todo o mundo, nossa Plataforma de Produtos SHIFT proprietária, composta por CRAWLER360, SHIFT Cloud e TESTER, automatiza o caminho de ponta a ponta para uma migração bem-sucedida para a nuvem.

