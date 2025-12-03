Next Pathway erreicht den höchsten Partnerstatus von Snowflake

TORONTO, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Next Pathway Inc., der führende Anbieter von automatisierten Cloud-Migrations- und modernen Datentransformationslösungen, gab heute bekannt, die höchste Partnerauszeichnung von Snowflake „AI Data Cloud Services Elite Tier" erhalten zu haben.

Dieser Status bestätigt die technische Expertise von Next Pathway bezüglich Snowflake, den nachgewiesenen Kundenerfolg sowie das anhaltende Bestreben des Unternehmens, KI-gestützte digitale Transformation in Unternehmen zu beschleunigen.

Next Pathway hat seine herausragende Kompetenz, Kunden weltweit bei der effizienten Migration komplexer Data Warehouses und Data Lakes in die Snowflake AI Data Cloud zu unterstützen, mehrfach unter Beweis gestellt. Der Elite-Tier-Status würdigt insbesondere die Fähigkeit des Unternehmens, fortschrittliche KI-, Analyse- und Datenmodernisierungsergebnisse für seine globalen Kunden voranzutreiben, die auf der firmeneigenen SHIFT Product Platform basieren.

„Der Erhalt des Elite-Tier-Status unterstreicht den transformativen Wert unserer Lösungen für große Unternehmen, die mehr aus ihren Daten machen wollen", sagte Chetan Mathur, Geschäftsführer von Next Pathway. „Dank unseres Innovationsansatzes, der durch die ‚SHIFT Product Platform' unterstützt wird, erhalten Kunden die schnellste sowie verlässlichste Migration in die Snowflake AI Data Cloud und können das Potenzial ihrer KI- und Machine-Learning-Initiativen unmittelbar ausschöpfen."

Anerkannte Exzellenz bei der Cloud-Migration

Dieser Erfolg baut auf den jüngsten Auszeichnungen von Next Pathway auf, darunter die Anerkennung als „Snowflake UK&I Migration Services Partner of the Year" (Partner des Jahres für Migration Services im Vereinigten Königreich und in Irland) im zweiten Jahr in Folge.

Der Elite-Services-Partner-Status festigt die strategische Zusammenarbeit von Next Pathway mit Snowflake und ermöglicht eine verstärkte Co-Innovation sowie einen gemeinsamen Zugang zum Markt. „Während Kunden ihren Wechsel in die Snowflake Data Cloud weiter beschleunigen, machen die Automatisierungskompetenz und die Erfahrung von Next Pathway in der Migration von Altsystemen das Unternehmen zu einem unverzichtbaren Partner. Der Erhalt des Elite-Partnerstatus spiegelt die nachgewiesene Fähigkeit wider, Migrationsprozesse deutlich zu beschleunigen, Risiken zu reduzieren und Organisationen zu helfen, datengestützte Wertschöpfung im großen Maßstab zu realisieren", sagte Sridhar Ramaswamy, Geschäftsführer von Snowflake.

Diese Auszeichnung, die sich durch Snowflake-zertifizierte Fachleute und nachhaltige Kundenerfolge auszeichnet, gewährleistet, dass Kunden von der branchenführenden, KI-gestützten Migrationsautomatisierung sowie dem schnellsten und sichersten Weg zur Cloud-Modernisierung profitieren.

Informationen zu Next Pathway

Next Pathway ist die führende Wahl für automatisierte Cloud-Migration und moderne Datentransformation. Wir bieten die robusten Tools und das fundierte Fachwissen, die erforderlich sind, um große, komplexe und ältere Workloads schnell und mit unübertroffener Leistung und Genauigkeit in die Snowflake AI Data Cloud zu verschieben. Gestützt auf eine nachgewiesene Erfolgsbilanz von mehr als 160 erfolgreichen Migrationen weltweit, automatisiert unsere firmeneigene SHIFT Product Platform, bestehend aus CRAWLER360, SHIFT Cloud und TESTER, den gesamten Prozess einer erfolgreichen Cloud-Migration.

