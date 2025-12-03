Next Pathway logra el estatus de socio más alto de Snowflake

TORONTO, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Next Pathway Inc., proveedor líder de soluciones automatizadas de migración a la nube y transformación de datos modernos, anunció hoy que ha obtenido la máxima distinción como socio de Snowflake, AI Data Cloud Services Elite Tier.

Este prestigioso estatus es testimonio de la experiencia técnica de Next Pathway en Snowflake, el éxito comprobado de los clientes y el compromiso continuo de acelerar la transformación digital impulsada por la IA empresarial.

Next Pathway ha demostrado en forma continua una competencia excepcional en ayudar a clientes de todo el mundo a mover almacenes de datos complejos y lagos de datos a la nube de datos de IA de Snowflake con una eficiencia inigualable. El estatus de Elite Tier reconoce específicamente la capacidad de la empresa de impulsar resultados avanzados de IA, análisis y modernización de datos para sus clientes mundiales, con la asistencia de su Plataforma de productos SHIFT patentada.

"El reconocimiento con el nivel Elite pone de manifiesto el valor transformador que ofrecemos a las grandes empresas que desean hacer más con sus datos", señaló Chetan Mathur, director ejecutivo de Next Pathway. "Nuestro compromiso de innovación, potenciado por la Plataforma de productos SHIFT, significa que los clientes logran la migración más rápida y predecible a la nube de datos de IA de Snowflake para desbloquear de inmediato todo su potencial para iniciativas de IA y aprendizaje automático".

Excelencia reconocida en migración a la nube

Este logro se basa en los recientes reconocimientos de Next Pathway, incluido el reconocimiento como Socio del año de los Servicios de Migración de Snowflake UK&I por segundo año consecutivo.

El estatus de Socio de Servicios Elite consolida la colaboración estratégica de Next Pathway con Snowflake, lo que permite la coinnovación mejorada y acceso conjunto al mercado. "A medida que los clientes aceleran su transición a la nube de datos de Snowflake, el liderazgo en automatización y la experiencia en migración desde sistemas heredados de Next Pathway convierten a la empresa en un aliado indispensable. Su reconocimiento con el estatus de Socio de élite refleja una capacidad comprobada de acelerar drásticamente las migraciones, reducir el riesgo y ayudar a las organizaciones a obtener el máximo valor basado en datos a escala", comentó Sridhar Ramaswamy, director ejecutivo de Snowflake.

Distinguida por los profesionales certificados por Snowflake y el éxito sostenido de los clientes, esta designación de primer nivel garantiza que los clientes se beneficien de la automatización de la migración habilitada por IA líder en la industria y de la ruta más rápida y segura hacia la modernización de la nube.

Acerca de Next Pathway

Next Pathway es la principal alternativa de migración automatizada a la nube y transformación de datos modernos. Proporcionamos las herramientas sólidas y la vasta experiencia necesarias para mover cargas de trabajo grandes, complejas y heredadas a la nube de datos de IA de Snowflake rápidamente, con un rendimiento y una precisión inigualables. Respaldada por un trayectoria comprobada de más de 160 migraciones exitosas en todo el mundo, nuestra Plataforma de productos SHIFT patentada, que consta de CRAWLER360, SHIFT Cloud y TESTER, automatiza la ruta de extremo a extremo para una migración exitosa a la nube.

